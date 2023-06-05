9 mẹo đơn giản giúp giảm 5 cân nhanh chóng và lành mạnh!

Giảm cân 05/06/2023 14:10

Đâu là những mẹo giúp chị em giảm cân nhanh chóng và lành mạnh?

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Có rất nhiều bí quyết giảm cân mà có thể bạn chưa biết. Đặc biệt, khi bạn đang trong thời gian gấp rút để giảm cân - cho dù sắp tới bạn có một sự kiện đặc biệt hay một chuyến đi biển - kết quả nhanh chóng luôn là lý tưởng. Chính bởi vậy, hôm nay chúng tôi xin được bật mí với các chị em top 9 mẹo đơn giản để giảm 5 cân nhanh chóng và lành mạnh, nhanh chóng lấy lại vóc dáng cân đối và khỏe khoắn ở ngay bài viết dưới đây nhé! Hãy cùng chúng tôi đi vào khám phá chi tiết thôi nào!

TOP 9 mẹo hữu ích giúp giảm 5 cân nhanh chóng

Dùng bát, đĩa nhỏ hơn

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Nếu bạn muốn giảm 5 cân nhanh chóng, các chuyên gia khuyến khích bạn bắt đầu sử dụng bát và đĩa nhỏ hơn. Việc lưu ý đến kích thước khẩu phần của bạn là rất quan trọng, bởi vì ăn nhiều thức ăn hơn mức cần thiết có thể tác động tiêu cực đến cân nặng của bạn.

Thật vậy, hãy chú ý đến thực phẩm bạn đang ăn, cũng như lượng thức ăn bạn đang tiêu thụ. Một cách tuyệt vời để làm điều này là sử dụng bát và đĩa nhỏ hơn khi dùng bữa. Điều này ảnh hưởng đến lượng thức ăn bạn ăn khi bạn dùng đĩa nhỏ hơn, vì có vẻ như bạn đang ăn nhiều thức ăn hơn, về cơ bản thì đây là một mẹo để đánh lừa bộ não của bạn. Hơn nữa, sử dụng một chiếc đĩa nhỏ hơn có nghĩa là bạn sẽ đổ ít thức ăn hơn so với việc bạn dùng một chiếc đĩa lớn, điều này sẽ cắt giảm lượng calo của bữa ăn.

Chuẩn bị trước cho bữa ăn của bạn

9 mẹo đơn giản giúp giảm 5 cân nhanh chóng và lành mạnh! - Ảnh 2 

Việc chuẩn bị trước bữa ăn không chỉ đơn giản là tiết kiệm thời gian, mà đó còn là một cách thông minh để giảm cân. Cụ thể, nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc nấu ăn nhiều hơn ở nhà và giảm số cân thừa có tác động tích cực với nhau. Ngoài ra, kiểm soát các thành phần đưa vào bữa ăn của bạn và biết bạn đang ăn gì cũng có thể giúp giảm cân, vì đó là mẹo tốt nhất để ăn uống sạch sẽ.

Điều này hoàn toàn hợp lý, vì khi đói, bạn có khả năng bị thu hút bởi những lựa chọn thức ăn nhanh không tốt cho sức khỏe nhưng lại cực kỳ tiện lợi. Chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ và bữa ăn sẵn để ăn hoặc mang đi sẽ giúp loại bỏ căng thẳng khi nấu các bữa ăn hàng ngày—đặc biệt là khi bạn bận rộn. Bên cạnh đó, chuẩn bị trước bữa ăn là một thói quen tuyệt vời để kết hợp vào lối sống của bạn, vì nó có thể giúp tạo ra sự chuyển đổi sang một chế độ ăn uống bổ dưỡng hơn.

Thay thế thực phẩm chế biến sẵn bằng thực phẩm nguyên chất

9 mẹo đơn giản giúp giảm 5 cân nhanh chóng và lành mạnh! - Ảnh 3 

Đây là một điều không cần phải bàn cãi, nhưng lại là một điều đáng nói. Thực phẩm chế biến có chứa nhiều thành phần không tốt cho sức khỏe và không cần thiết, bao gồm chất béo hydro hóa và chất béo chuyển hóa, đường bổ sung và chất làm ngọt nhân tạo, v.v. Những thành phần này có liên quan trực tiếp đến việc tăng cân. Ngược lại, một chế độ ăn uống gồm các sản phẩm tươi, các loại đậu và protein nạc là một cách đã được chứng minh là giúp giảm cân.

Ngủ đủ giấc 

9 mẹo đơn giản giúp giảm 5 cân nhanh chóng và lành mạnh! - Ảnh 4

Thuật ngữ "nghỉ ngơi cho sắc đẹp" được đặt tên vì lý do chính đáng. Giấc ngủ rất cần thiết cho việc giảm cân. Bạn cần có một giấc ngủ ngon để tránh tình trạng thiếu ngủ, mệt mỏi. Khi bạn quá mệt mỏi, thời gian phản ứng của cơ thể bị chậm lại khi loại bỏ chất thải từ hệ thống bạch huyết và khôi phục chất dinh dưỡng. Vì vậy, sự trì hoãn này có thể gây tăng cân do dẫn đến rối loạn nội tiết tố.

Thêm bài tập tim mạch và tạ vào thói quen tập luyện thường xuyên của bạn

9 mẹo đơn giản giúp giảm 5 cân nhanh chóng và lành mạnh! - Ảnh 5

Sự kết hợp giữa luyện tập tim mạch và sức mạnh sẽ thực sự thúc đẩy quá trình giảm cân của bạn đạt hiệu quả cao. Cụ thể, bài tập Cardio có thể giúp bạn đốt cháy calo và cải thiện sức khỏe tim mạch, trong khi rèn luyện sức mạnh có thể xây dựng cơ bắp và tăng cường trao đổi chất, từ đó giúp đốt cháy calo nhiều hơn.

Đặt đồ uống có cồn xuống

9 mẹo đơn giản giúp giảm 5 cân nhanh chóng và lành mạnh! - Ảnh 6

Rượu không phải là người bạn tốt nếu bạn đang cố giảm cân. Đồ uống có cồn yêu thích của bạn không chỉ chứa nhiều calo và đường mà còn khiến bạn giữ nước, từ đó làm chậm quá trình giảm cân. Và đó không phải là tất cả — uống rượu có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ ngon của bạn, điều này có thể gây thèm ăn. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, bạn có nhiều khả năng đưa ra những lựa chọn thực phẩm tồi tệ mà bình thường bạn không thể chọn.

Uống nước trước bữa ăn

9 mẹo đơn giản giúp giảm 5 cân nhanh chóng và lành mạnh! - Ảnh 7

Uống nước trước mỗi bữa ăn và trong ngày là thói quen cần thiết nếu bạn muốn giảm 5 cân nhanh chóng. Thực sự có những lúc bạn có thể cảm thấy đói, nhưng cơ thể bạn chỉ cần một ít nước. Cụ thể, các chuyên gia giải thích: uống nước trước bữa ăn có thể cắt giảm đáng kể lượng calo không cần thiết mà bạn có thể nạp vào. Thêm vào đó, nghiên cứu cũng cho thấy rằng uống một cốc nước trước bữa ăn có thể làm giảm lượng calo hấp thụ vào bữa ăn tiếp theo.

Kiểm soát lượng muối hấp thụ

9 mẹo đơn giản giúp giảm 5 cân nhanh chóng và lành mạnh! - Ảnh 8

Giảm bớt muối có thể hỗ trợ mục tiêu giảm cân của bạn. Bởi quá nhiều muối từ thực phẩm chế biến và muối sẽ gây đầy hơi và giữ nước, từ đó khiến bạn khó giảm cân. Chính vì vậy, hãy hạn chế thực phẩm chế biến như khoai tây chiên, bánh quy, thực phẩm đóng hộp và thức ăn nhanh càng nhiều càng tốt, đồng thời giảm thiểu lượng muối bạn thêm vào thức ăn mỗi ngày nhé.

Tăng cường ăn rau

9 mẹo đơn giản giúp giảm 5 cân nhanh chóng và lành mạnh! - Ảnh 9 

Tiêu thụ nhiều rau hơn luôn là một ý tưởng thông minh, nhưng nó càng quan trọng hơn khi mục tiêu là giảm cân. Các loại rau tự nhiên có lượng calo thấp, hàm lượng nước và chất xơ cao, khiến chúng trở thành một loại thực phẩm thân thiện với việc giảm cân. Hãy thêm một chén rau không chứa tinh bột như rau lá xanh, bông cải xanh, súp lơ trắng hoặc ớt chuông vào mỗi bữa ăn để hỗ trợ quá trình giảm cân nhanh hơn.

Tóm lại, nếu bạn muốn cân nặng giảm xuống mức lý tưởng cùng một sức khỏe tốt, hai yếu tố chính là chế độ ăn uống và tập luyện. Điều quan trọng là bạn phải tăng cường rèn luyện sức mạnh và áp dụng một chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng với đầy đủ trái cây tươi, rau, protein nạc và ngũ cốc nguyên hạt,...một cách kiên trì và khoa học. Hy vọng top 9 mẹo đơn giản giúp giảm 5 cân nhanh chóng và lành mạnh ở bài viết trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!

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