Tập thể dục có thể đẩy nhanh quá trình đốt cháy calo để hỗ trợ nỗ lực giảm cân của bạn. Nếu mục tiêu của bạn là giảm cân, một phương pháp bạn có thể thực hiện là tính toán lượng calo tiêu thụ so với lượng calo đốt cháy. Mức thâm hụt vừa phải trong những gì bạn tiêu thụ có thể hỗ trợ mục tiêu giảm béo của bạn. Trong đó, các loại thực phẩm bạn tiêu thụ sau khi tập luyện cũng có thể ảnh hưởng đến tiến độ của bạn. Chính vì vậy, với bài viết hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ với quý bạn đọc 5 thực phẩm bạn nên ăn sau khi tập luyện nếu đang cố gắng giảm cân ! Hãy cùng chúng tôi khám phá thôi nào!

Nếu bạn đang di chuyển, hãy gói một vài quả trứng luộc chín và ăn kèm với trái cây để có một bữa ăn nhẹ phục hồi sức khỏe toàn diện. Còn tại nhà, bạn hãy sử dụng trứng để làm món trứng ốp lết với rau để có một bữa ăn ngon miệng và giàu chất xơ nhé.

Là nguồn cung cấp protein tiện lợi và các chất dinh dưỡng thiết yếu khác, trứng là một lựa chọn tuyệt vời cho quá trình phục hồi dinh dưỡng của cơ thể bạn. Trứng không chỉ có thể là loại thực phẩm thơm ngon có thể được ăn theo nhiều cách khác nhau, mà lượng protein mà chúng cung cấp còn có thể giúp “sửa chữa” và xây dựng cơ bắp cho bạn. Bên cạnh đó, một quả trứng lớn cung cấp khoảng 80 calo và 6 gam protein, khiến nó trở thành một loại thực phẩm giúp bạn no lâu. Điều này có thể giúp điều chỉnh sự thèm ăn của bạn trong suốt cả ngày và giảm lượng calo bạn tiêu thụ, từ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả hơn.

Protein lắc

Một nguồn cung cấp protein tiện lợi khác, thức uống lắc giúp bạn dễ dàng đóng gói các chất dinh dưỡng thiết yếu vào một món duy nhất. Sữa lắc pha sẵn rất tuyệt vời vì chúng cung cấp protein và carbs trong một gói, loại bỏ mọi lý do để bỏ qua chế độ dinh dưỡng phục hồi của bạn.

Để tối đa hóa nỗ lực giảm cân của bạn, hãy chọn sữa lắc hoặc bột protein có chứa whey protein. Nghiên cứu cho thấy sử dụng whey protein thay cho các loại calo khác có thể dẫn đến giảm cân và tăng cơ khi kết hợp với rèn luyện sức mạnh. Ngoài ra, tránh các lựa chọn có thêm đường, vì lượng calo rỗng này có thể làm chậm quá trình giảm cân.

Cá ngừ đóng hộp

Mặc dù không phải là lựa chọn thân thiện nhất nhưng cá ngừ đóng hộp hoặc đóng túi là nguồn cung cấp protein và chất béo omega-3 thiết yếu. Protein trong cá ngừ hỗ trợ phục hồi cơ bắp và giúp bạn có một bữa ăn no hơn, trong khi nghiên cứu cho thấy chất béo không bão hòa giúp cải thiện hơn nữa khả năng phục hồi hiệu suất cơ bắp và giảm cảm giác đau nhức sau khi tập luyện. Mặc dù bản thân protein có thể hỗ trợ giảm cân, nhưng việc bớt đau nhức sau khi tập luyện có thể khuyến khích bạn tham gia các bài tập bổ sung nhanh hơn, góp phần giảm cân hơn nữa. Hãy trộn cá ngừ của bạn với quả bơ để có thêm chất béo không bão hòa và thưởng thức bánh quy giòn làm từ ngũ cốc nguyên hạt để có lượng carb chất lượng.

Sandwich bơ hạt

Ai lại không thích một chiếc bánh sandwich bơ hạt cổ điển chứ? Một bữa ăn được cả trẻ em và người lớn yêu thích, sự kết hợp ngon miệng giữa chất béo lành mạnh, protein và carbs này cũng rất tuyệt sau khi tập luyện. Bất kỳ hạt hoặc bơ hạt nào trong món bánh sandwich này cũng cung cấp một nguồn protein và chất béo không bão hòa vững chắc.

Khi chọn bánh mì của bạn, hãy chọn loại ngũ cốc nguyên hạt để đóng góp thêm một số chất xơ và protein vào món ăn này. Việc kết hợp chất xơ vào bữa ăn phục hồi sẽ bổ sung thêm một chất dinh dưỡng giúp bạn no lâu hơn sau khi tập luyện.

Thanh protein

Tương tự như thức uống lắc protein pha sẵn, tùy chọn này gói gọn các yếu tố phục hồi cần thiết của bạn vào một loại thực phẩm. Tuy nhiên, với rất nhiều lựa chọn trên thị trường, thật khó để tìm ra những thanh phù hợp nhất với mục tiêu giảm cân của bạn. Để đơn giản hóa quá trình này, hãy tìm một thanh có ít nhất 10 gam protein, 2 gam chất xơ và 0 gam đường bổ sung. Một thanh có chứa một số chất béo omega-3 sẽ bổ sung thêm phần thưởng cho mục tiêu phục hồi cơ bắp và giảm cân của bạn.

Trên đây là tổng hợp 5 thực phẩm bạn nên ăn sau khi tập luyện nếu đang cố gắng giảm cân. Với những thực phẩm vừa giúp hồi phục năng lượng vừa hỗ trợ đẩy nhanh tiến trình giảm cân như này, các chị em còn chần chừ gì mà không thử áp dụng ngay thôi nào?!