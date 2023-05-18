7 thói quen uống khiến bạn tăng cân chóng mặt!

Giảm cân 18/05/2023 16:20

Các chuyên gia dinh dưỡng sẽ giải thích về những thói quen uống rượu có thể dẫn đến tăng cân như thế nào và cách bạn có thể đưa ra những lựa chọn lành mạnh hơn.

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Đồ uống có vẻ như là một phần nhỏ trong bữa ăn của bạn hoặc chỉ là thứ bạn lấy để giải khát, bổ sung nước hoặc nhâm nhi trong những cuộc trò chuyện,... Tuy nhiên, thứ bạn chọn uống hoặc không uống, cũng như lượng và tần suất bạn tiêu thụ một số loại đồ uống nhất định, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn theo nhiều cách mà bạn cần biết. Trên thực tế, có một số thói quen uống rượu có thể dẫn đến tăng cân đấy! Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết về 7 thói quen uống khiến bạn tăng cân chóng mặt ở ngay bài viết dưới đây nhé!

TOP 7 thói quen uống khiến bạn tăng cân chóng mặt

Uống trà ngọt

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Một số loại trà có thể làm dịu cơn buồn nôn, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và thậm chí giúp bạn sống lâu hơn. Mặt khác, trà ngọt hoặc trà nóng với rất nhiều đường có thể gây hại nhiều hơn là có lợi.

Thật vậy, uống đồ uống ngọt như trà thêm đường có thể dẫn đến tăng cân vì loại đồ uống này có hàm lượng calo cao nhưng không khiến bạn cảm thấy no hoặc no mà còn rất ngon và kết quả là, bạn có thể uống quá nhiều trong một lần ngồi hoặc suốt cả ngày.

Không chỉ vậy, trà ngọt có thêm đường, góp phần làm dư thừa calo. Trong đó, đường làm tăng nhanh lượng đường trong máu, dẫn đến giải phóng cortisol và adrenaline để kiểm soát phản ứng căng thẳng của cơ thể. Ngoài ra, việc tiêu thụ quá nhiều đường trong thời gian dài có thể dẫn đến tình trạng kháng leptin, một loại hormone điều chỉnh quá trình tích trữ chất béo và cảm giác thèm ăn.

Chọn cà phê có đường, hương liệu

7 thói quen uống khiến bạn tăng cân chóng mặt! - Ảnh 2 

Lần tới khi ghé qua Starbucks, bạn có thể muốn gọi một loại đồ uống có hàm lượng calo tương đối thấp thay vì đồ uống mà các chuyên gia dinh dưỡng coi là đồ uống tệ nhất trong thực đơn, đôi khi bao gồm cà phê có đường, có hương vị. Cụ thể, cà phê có hương vị có khả năng gây tăng cân nhanh chóng. Ví dụ như vani, mocha, caramel hoặc bạc hà thường chứa khoảng 20 calo (đường bổ sung), một số loại xi-rô thậm chí còn nhiều hơn thế.

Nhiều loại đồ uống được phục vụ tại các quán cà phê nổi tiếng sẽ bổ sung thêm hai đến tám lần hương vị, bổ sung thêm một lượng đường khổng lồ 160 calo để bạn bắt đầu ngày mới. Đó là chưa kể đến việc thêm 250 calo mỗi ngày là tăng nửa cân một tuần, vậy trong một tháng bạn có thể sẽ tăng đến 2 cân đấy.

Ngoài ra, đường là 'calo rỗng', có nghĩa là nó không cung cấp gì khác, không có chất dinh dưỡng quan trọng, ngoài calo. Chất caffein trong cà phê cũng có tác dụng khác nhau khi nói đến việc giảm cân. Cụ thể, caffeine thực sự có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và hỗ trợ giảm cân. Mặt khác, nó có thể làm gián đoạn giấc ngủ bình thường, điều này sẽ ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và có thể dẫn đến tăng cân. Chìa khóa ở đây là tiêu thụ vừa phải. Lượng caffein được khuyến nghị là ít hơn 400 miligam mỗi ngày, tương đương với khoảng 3-4 tách mỗi ngày. Đây đã là lượng an toàn để sử dụng cho dân số nói chung. Những người có nguy cơ tăng huyết áp hoặc bệnh tim mạch nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước để biết giới hạn caffein của mình nhé.

Uống nước ép trái cây có đường

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Bạn có thể nghĩ rằng nước ép trái cây là lựa chọn lành mạnh để giảm cân, nhưng đồ uống có đường có thể làm bạn thèm ăn hơn. Cụ thể, việc tiêu thụ thường xuyên các loại thực phẩm có đường, bao gồm cả đồ uống, có thể dẫn đến lượng đường trong máu tăng đột biến. Sự sụt giảm này là nguyên nhân khiến bạn cảm thấy đói. Và nếu bạn thường xuyên tiêu thụ các sản phẩm có đường như vậy, bạn sẽ cảm thấy đói hơn. 

Bên cạnh đó, không có chất xơ trong nước ép trái cây, vì vậy, nếu xét về lượng đường, nó giống như uống nước ngọt. Nhưng nếu cơ thể không thể sử dụng hết lượng đường để tạo năng lượng, nó sẽ được lưu trữ dưới dạng chất béo. Cơ thể thường lưu trữ những nhiên liệu không được đốt cháy này dưới dạng mỡ ở bụng, còn được gọi là mỡ bụng. Chính vì vậy, nếu bạn đang theo dõi cân nặng của mình, hãy ăn trái cây, đừng uống nước trái cây.

Uống nước ngọt có ga

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Nước ngọt có ga chứa nhiều đường bổ sung, không chỉ góp phần cung cấp calo mà còn tăng cảm giác thèm ăn. Cụ thể, 1 ly nước ngọt có ga thường cung cấp khoảng 150 calo với 37 gam đường và không có protein hoặc chất xơ.

Uống nước ngọt có ga thường xuyên có thể dẫn đến kháng insulin. Đây là tình trạng cơ thể trở nên kém hiệu quả hơn trong việc sử dụng insulin để điều chỉnh lượng đường trong máu. Khi điều này xảy ra, cơ thể có thể bắt đầu lưu trữ nhiều chất béo hơn, do đó gây tăng cân.

Thường xuyên tiêu thụ quá nhiều rượu

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Giống như các loại đồ uống khác đã đề cập, rượu có thể chứa nhiều calo. Uống rượu thường xuyên có thể khiến bạn cảm thấy uể oải, có thể làm gián đoạn quá trình trao đổi chất và cản trở giấc ngủ,...tất cả các yếu tố dẫn đến tăng cân. Bên cạnh đó, rượu cũng sẽ làm giảm sự ức chế. Bạn có thể không phán xét đúng đắn về những gì và số lượng bạn ăn khi bạn đã uống quá nhiều.

Bên cạnh đó, rượu cũng gây căng thẳng cho toàn bộ hệ thống và được chuyển hóa trước vì nó được gan và não bộ xem là một chất độc, vì vậy bạn đang khiến cơ thể mình hoạt động cực kỳ khó khăn, chứ đừng nói đến việc bắt đầu nghĩ đến việc giảm cân.

Uống bia có hàm lượng calo cao

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Ngay cả khi bạn cố gắng giữ lượng rượu uống trong một lượng hợp lý, đồ uống có cồn vẫn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và cân nặng của bạn nếu bạn không gọi một loại bia ít calo.

Như tên gọi, bia có hàm lượng calo cao chứa nhiều calo và do đó sẽ bị chuyển hóa thành chất béo do lượng calo dư thừa. Cụ thể, một lon bia có khoảng 150 calo mà không có chất đạm và chất xơ. Bên cạnh đó, loại bia này cũng có thể gây gián đoạn giấc ngủ, điều này có thể làm chậm quá trình trao đổi chất và dẫn đến tăng cân.

Thưởng thức cocktail có đường

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Cocktail bổ sung lượng calo thông qua lượng đường bổ sung. Ngoài ra, chúng có chứa cồn, làm  tăng sự thèm ăn và dẫn đến tăng lượng thức ăn. Thật vậy, các loại cocktail có đường chính là thức uống hoàn hảo để tăng cân. Thay vào đó, bạn có thể thưởng thức soda chanh, để vẫn có thưởng thức chút hương vị mà không bị hấp thụ quá nhiều calo nhé!

Trên đây là chi tiết về 7 thói quen uống khiến bạn tăng cân chóng mặt. Nếu bạn đang lỡ có 1 trong những thói quen này thì hãy thay đổi ngay nhé! Chúc các chị em sớm thu được hiệu quả giảm cân như ý!

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