5 thói quen ăn uống giúp giảm cân nhanh chóng sau tuổi 50

Giảm cân 18/05/2023 13:40

Bạn sẽ đạt được trọng lượng lý tưởng chỉ với những lời khuyên khoa học học này!

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Giảm cân là một hành trình đầy khoa học và nghiêm ngặt. Tuy nhiên, không phải hành trình giảm cân nào cũng thành công, đặc biệt là với lứa tuổi sau 50 - khi quá trình trao đổi chất của cơ thể bạn ngày càng chậm lại. Nhằm giúp các chị em giải quyết vấn đề khó nhằn này, các chuyên gia đã tiết lộ 5 thói quen ăn uống giúp giảm cân nhanh chóng sau tuổi 50. Cụ thể là những thói quen nào, hãy cùng tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

5 thói quen ăn uống giúp bạn giảm cân hiệu quả sau tuổi 50

Bổ sung từ 20-30g protein cho mỗi bữa ăn

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Bổ sung protein là một trong những cách giảm cân sau 50 tuổi hiệu quả nhất!

Protein là người bạn tốt nhất trong quá trình giảm cân của bạn. Nutrition Twins gọi nó là "chất dinh dưỡng đa lượng gây no",giúp giữ cho lượng đường trong máu của bạn ổn định và bạn sẽ cảm thấy no lâu sau khi ăn xong một bữa ăn giàu protein. Ngoài ra, tiêu thụ protein cũng giúp bạn duy trì mô cơ nạc, đóng vai trò chính trong việc thúc đẩy quá trình trao đổi chất, vì cơ bắp đốt cháy một lượng calo lớn hơn đáng kể so với chất béo. Các chuyên gia khuyên bạn nên bổ sung từ 20 đến 30 gam protein trong mỗi bữa ăn.

Các chuyên gia cũng nhận định đây là một trong những cách giảm cân sau 50 tuổi hiệu quả nhất. Điều này là do việc tăng lượng protein nạp vào không chỉ giúp giảm cân mà còn có thể ngăn chặn hoặc đảo ngược tình trạng mất cơ do tuổi tác.

Ăn các loại rau không chứa tinh bột nhưng chứa nhiều chất xơ vào đầu bữa ăn của bạn

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 Chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa và làm giảm khả năng tăng đột biến lượng đường trong máu!

Ăn các loại rau không chứa tinh bột, nhưng chứa nhiều chất xơ là một cách tuyệt vời để bắt đầu bữa ăn của bạn. Tại sao? TheoThe Nutrition Twins: “Chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa và khi ăn vào đầu bữa ăn sẽ giúp ổn định lượng đường trong máu của bạn, để khi bạn ăn tinh bột thì khả năng tăng đột biến lượng đường trong máu do tinh bột sẽ giảm đi."

Bên cạnh đó, các nghiên cứu cũng đã chứng minh lợi ích của chất xơ đối với nỗ lực giảm cân của bạn. Ví dụ, theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng, việc tăng lượng chất xơ thêm bốn gam mỗi ngày trong thời gian sáu tháng có liên quan đến việc giảm thêm trọng lượng cho bạn.

Nấu nhiều bữa ăn tại nhà hơn

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 Nấu ăn ở nhà là cách hiệu quả để kiểm soát thành phần và lượng calo tiêu thụ!

Không có gì bổ ích bằng việc tự chuẩn bị một bữa ăn bổ dưỡng, tự chế biến tại nhà. Thêm vào đó, bạn sẽ biết tất cả các thành phần tươi, tốt cho sức khỏe sẽ có trong đó và có thể kiểm soát khẩu phần ăn của mình. Các chuyên gia gợi ý bạn nên nấu nhiều bữa ăn hơn ở nhà, vì nghiên cứu cho thấy việc này có thể giúp bạn giảm cân. Cụ thể, ít đi ăn ngoài và nấu ăn nhiều hơn ở nhà là một cách tuyệt vời để có lối sống lành mạnh hơn và có liên quan rất lớn đến hiệu quả giảm cân của bạn.

Thêm nhiều rau củ quả hơn vào chế độ ăn của bạn

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 Các loại rau củ quả thì có liên quan đến việc giảm trọng lượng cơ thể!

Trong chuyến đi mua sắm tiếp theo, hãy thêm thật nhiều sản phẩm tươi ngon này vào giỏ hàng của bạn. Rau củ quả là một trong những thực phẩm tốt nhất để kết hợp vào chế độ ăn uống của bạn để giảm cân hiệu quả hơn. Chúng có nhiều chất xơ và chất dinh dưỡng, đồng thời thường ít calo. Không chỉ vậy, đã có nhiều nghiên đã chứng minh rằng những người ăn nhiều và đa dạng rau củ quả hơn, có liên quan đến việc giảm trọng lượng cơ thể, giảm chu vi vòng eo và ít mỡ trong cơ thể hơn rất nhiều.

Chọn các loại tinh bột lành mạnh, chưa qua chế biến

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 Các chuyên gia khuyên bạn nên chọn các loại tinh bột nguyên cám và chưa qua tinh chế!

Không có gì làm tăng lượng đường trong máu của bạn hơn là carb tinh chế cao—cơ thể nhận ra chúng là đường và phản ứng bằng cách tiết ra rất nhiều insulin để hạ đường huyết, và điều này thường dẫn đến tình trạng hạ đường huyết. Thay vào đó, các chuyên gia khuyên bạn nên chọn các loại tinh bột chưa qua chế biến để thay thế nhé!

Trên đây là chi tiết về 5 thói quen ăn uống giúp giảm cân nhanh chóng sau tuổi 50. Với những thói quen nhỏ nhưng hiệu quả không hề nhỏ này, các chị em còn chần chừ gì mà không thử áp dụng ngay nào?! Chúc các chị em áp dụng thành công và sớm lấy lại vóc dáng cân đối và khỏe mạnh nhé!

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