Bạn có biết rằng bắt đầu ngày mới bằng một loại đồ uống tốt cho sức khỏe có thể giúp đẩy nhanh nỗ lực giảm cân của bạn không? Nếu bạn đang tìm cách đốt cháy chất béo kịp thời, thì việc biến thói quen ăn uống lành mạnh thành lối sống chính là chìa khóa. Các loại đồ uống dưới đây sẽ giúp quá trình giảm cân của chị em trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn. Cụ thể là những loại thức uống thơm ngon hữu ích nào? Hãy cùng khám phá chi tiết 8 thức uống buổi sáng giúp đốt mỡ nhanh chóng ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Một thứ đơn giản như nước ấm với chanh là một thức uống giải độc tuyệt vời. Trong đó, chanh có rất nhiều lợi ích do hàm lượng chất chống oxy hóa và chất xơ pectin. Các chất xơ pectin trong chanh là chất xơ hòa tan được tìm thấy nhiều nhất trong trái cây và rau quả. Chính bởi vậy, lý do thức uống này rất tốt cho việc giảm cân là vì nó giàu nước, không chứa calo và có thể giúp loại bỏ độc tố trong cơ thể.

Nghiên cứu cho thấy rằng trà xanh có thể tăng tốc quá trình trao đổi chất của bạn, điều này rất quan trọng nếu bạn đang muốn giảm cân. Ngoài ra, trà xanh còn chứa catechin, đây là chất chống oxy hóa được chứng minh là có hiệu quả trong việc đốt cháy chất béo.

Sữa bột nghệ vàng

Sữa bột nghệ vàng vừa thơm ngon lại giúp ngăn chặn cảm giác thèm ăn!

Trong khi đồ uống ngọt vào buổi sáng nổi tiếng là những quả bom calo và làm tăng cân, thì việc nhấm nháp loại sữa vàng nhẹ nhàng, hơi ngọt và thỏa mãn này có thể giúp ngăn chặn cảm giác thèm ăn chỉ với 40 calo. Thêm vào đó, bạn chỉ mất năm phút để chuẩn bị, khiến việc chuẩn bị trở nên dễ dàng hơn cho bất kỳ buổi sáng bận rộn nào.

Món thức uống nhâm nhi thơm ngon này còn siêu healthy với sự kết hợp của nghệ, quế và gừng — ba loại gia vị rất mạnh giúp chống viêm (thứ có thể làm hỏng nỗ lực giảm cân của bạn). Ngoài ra, quế giúp bạn loại bỏ cảm giác thèm ăn bằng cách điều chỉnh lượng đường trong máu. Chính bởi vậy, tâm trạng bình tĩnh và lượng đường trong máu ổn định sẽ giúp bạn có một ngày khỏe mạnh — và để ngăn ngừa việc ăn quá nhiều, không có gì quan trọng hơn là ăn uống điều độ cả.

Trà gừng

Trà gừng giúp làm dịu cơn đau dạ dày và không chứa bất kỳ calo nào!

Nếu bạn là người thích uống trà, trà gừng là một trong những thức uống buổi sáng tốt nhất để giảm cân nhanh chóng mà bạn có thể nhâm nhi. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, loại đồ uống ấm áp, dễ chịu này có thể giúp làm dịu cơn đau dạ dày và không chứa bất kỳ calo nào! Hơn nữa, vòng eo của bạn sẽ phải cảm ơn bạn đấy. Cụ thể, một nghiên cứu được thực hiện về tác dụng của trà gừng cho thấy rằng lượng gừng có thể làm giảm trọng lượng cơ thể và tỷ lệ eo-hông rất hữu hiệu.

Nước dưa leo bạc hà

Một ly nước dưa leo bạc hà sẽ hỗ trợ giảm cân và cải thiện hệ tiêu hóa!

Một ly nước dưa leo bạc hà sảng khoái không chỉ gợi nhớ đến trải nghiệm spa thư giãn mà còn có thể giúp bạn giảm cân và giữ nước cho cơ thể. Sự kết hợp giữa bạc hà và dưa leo có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, trong đó nổi bật là công dụng hỗ trợ giảm cân và cải thiện hệ tiêu hóa.

Nước cỏ cà ri

Chất xơ trong nước cỏ cà ri vào bữa sáng sẽ thúc đẩy cảm giác no!

Nước cỏ cà ri có thể giúp bạn giảm cân bằng cách ngăn chặn sự thèm ăn và giúp bạn cảm thấy no. Ví dụ, một nghiên cứu tiết lộ rằng có chất xơ trong cỏ cà ri vào bữa sáng sẽ thúc đẩy cảm giác no và giảm lượng calo khi đến giờ ăn trưa. Nếu bạn muốn làm nước cỏ cà ri, hãy thử ngâm một đến hai thìa hạt cỏ cà ri trong nước qua đêm, để có thể nhâm nhi ngay vào buổi sáng khi bụng còn rỗng nhé!

Cà phê

Cà phê chứa caffein có thể làm giảm lượng calo và tăng cường trao đổi chất!

Miễn là bạn uống cà phê đen (hoặc với lượng sữa ít béo hoặc có nguồn gốc từ thực vật tối thiểu), bạn sẽ không nạp vào cơ thể nhiều calo và loại đồ uống buổi sáng yêu thích này có thể giúp bạn giảm cân nhanh hơn. The Nutrition Twins giải thích: “Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng cà phê chứa caffein có thể làm giảm lượng calo và tăng cường trao đổi chất.”

Bên cạnh đó, một nghiên cứu khác cũng đã chỉ ra rằng những người uống cà phê chứa caffein sẽ tiêu thụ ít calo hơn đáng kể so với những người uống ít caffein hoặc những người không uống caffein. Ngoài ra, caffein giúp tăng cường quá trình trao đổi chất và khiến ruột của bạn hoạt động hiệu quả hơn, điều này thì rất hữu ích cho quá trình giảm cân của bạn.

Nước chanh mâm xôi gừng

Nước chanh gừng mâm xôi giúp bạn đẩy lùi mọi cảm giác thèm ăn không lành mạnh!

Hãy cấp nước cho bản thân vào buổi sáng với loại nước uống thơm ngon này. Thật vậy, loại nước chanh gừng mâm xôi này sẽ giúp bạn đẩy lùi mọi cảm giác thèm ăn không lành mạnh và ngăn bạn nhầm cảm giác khát với cảm giác đói.

Cụ thể, bạn sẽ ngăn chặn việc tiêu thụ calo dư thừa làm tăng cân, và khi bạn ngậm nước với thức uống chứa nhiều kali này, bạn sẽ chống lại natri cũng như tình trạng bọng mắt và đầy hơi do bất kỳ món mặn hoặc đường nào từ ngày hôm trước. Đồng thời, bạn sẽ nhanh chóng khôi phục lại sự cân bằng chất lỏng bình thường, giải phóng lượng nước dư thừa mà bạn đang giữ trong các mô để giảm cân nhanh chóng hơn.

Không chỉ vậy, gừng, chanh, bạc hà và quả mâm xôi còn chứa chất chống oxy hóa giúp chống lại chứng viêm mãn tính đã được chứng minh là có tác dụng kích thích tăng cân. Đặc biệt, hóa chất thực vật C3G trong quả mâm xôi làm tăng sản xuất cả adiponectin (giúp tăng cường chuyển hóa chất béo) và leptin (giúp ngăn chặn sự thèm ăn), hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Trên đây là tổng hợp 8 loại nước uống buổi sáng giúp đốt mỡ hiệu quả cho chị em. Nếu đang trong quá trình lấy lại vóc dáng cân đối và một cân nặng hợp lý, thì các chị em nhất định đừng bỏ lỡ những loại nước uống thơm ngon và healthy này nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công và sớm thu được thành quả như ý nhé!