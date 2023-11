9 thói quen hàng ngày để có được vòng eo thon gọn sau tuổi 50!

Tổ chức Sleep Foundation khuyến nghị người lớn từ 18 tuổi trở lên nên ngủ đủ ít nhất bảy tiếng mỗi đêm. Hãy đảm bảo một môi trường ngủ thoải mái và tránh đồ uống có chứa caffein, đường hoặc cồn gần giờ đi ngủ.

Thiền định

Quá nhiều căng thẳng sẽ rất tệ đối với vòng eo của bạn!

Cuộc sống có thể trở nên căng thẳng, và c. Nghiên cứu thậm chí còn chỉ ra mối tương quan trực tiếp giữa căng thẳng quá mức và mỡ bụng. Để giảm bớt căng thẳng, thiền là một phương pháp đã được chứng minh—và nghiên cứu cho thấy nó thậm chí có thể giúp ích cho nỗ lực giảm cân của bạn! May mắn thay, bạn không cần phải đạt được giác ngộ, chỉ cần vài phút chánh niệm mỗi ngày sẽ làm nên điều kỳ diệu cho cơ thể, tâm trí và tinh thần của bạn.

Ăn thực phẩm toàn phần

Thực phẩm toàn phần là chìa khóa để có vòng eo thon gọn!

Thực phẩm toàn phần như rau, trái cây, thịt nạc, ngũ cốc nguyên hạt và các loại hạt là chìa khóa để có vòng eo thon gọn. Tập trung ăn thực phẩm sạch ít nhất 80% thời gian để cơ thể được bổ sung đầy đủ vitamin và vi chất cần thiết cho cơ thể khỏe mạnh và thon gọn. Ngoài ra, hãy cố gắng "ăn theo kiểu cầu vồng", có nghĩa là ăn nhiều loại rau có màu sắc sặc sỡ để bạn nhận được nhiều chất dinh dưỡng khác nhau.

Ăn chất đạm

Chất đạm giúp bạn no lâu hơn và ngăn chặn tình trạng mất cơ!

Chất đạm không chỉ dành cho những người tập thể hình — nếu bạn muốn có được cơ thể săn chắc, các loại thực phẩm chứa nhiều chất đạm sẽ giúp ích rất nhiều. Chúng đốt cháy nhiều calo hơn so với carbs và chất béo, đồng thời giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, do đó bạn sẽ ít có khả năng phá hỏng chế độ ăn kiêng của mình.

Không chỉ vậy, khi bạn giảm mỡ, lượng chất đạm đầy đủ sẽ ngăn chặn tình trạng mất cơ. Theo nguyên tắc chung, để giảm mỡ, hãy ăn khoảng một gam protein cho mỗi pound trọng lượng cơ thể của bạn.

Nấu những bữa ăn bổ dưỡng tại nhà

Nấu ăn ở nhà là cách tốt nhất để quản lý về thực phẩm và lượng calo mà bạn cần!

Nấu các bữa ăn của bạn ở nhà là một cách tuyệt vời để có được những món ăn tốt cho sức khỏe, đồng thời trừ đi hàng tấn dầu, mỡ và gia vị mà các nhà hàng và cửa hàng bán đồ ăn mang đi sử dụng. Nó cũng có thể giúp cải thiện mối quan hệ của bạn với thực phẩm, vì bạn sử dụng đúng nguyên liệu để hỗ trợ một cơ thể khỏe mạnh và cân đối. Chính vì vậy, để giữ dáng mảnh mai, hãy thường xuyên nấu ăn tại nhà nhé!

Tập luyện

Hãy vận động mỗi ngày để đốt mỡ và tăng cường sức bền nhé!

Mặc dù bạn không cần tập luyện cường độ cao, nhưng hãy vận động cơ thể hàng ngày. Cân nhắc thử các bài tập thể hình, nhảy dây, bơi lội, đi bộ đường dài, khiêu vũ, làm vườn,...Tập thể dục thường xuyên sẽ làm tan mỡ khi bạn đốt cháy calo và tăng cường sức bền thể chất.

Theo Hướng dẫn hoạt động thể chất dành cho người Mỹ, bạn nên dành 150 phút hoạt động thể chất cường độ vừa phải, cùng với hai ngày tập thể dục tăng cường cơ bắp mỗi tuần. Vì vậy, hãy chọn các bài tập, sở thích năng động và môn thể thao bạn yêu thích và bắt tay vào thực hiện!

Đi bộ

Hãy đi bộ ít nhất 10 đến 15 phút mỗi ngày nhé!

Ngoài tập thể dục, đi bộ còn có tác dụng kỳ diệu đối với sức khỏe của bạn. Nghiên cứu cho thấy rằng đi bộ giúp giảm tỷ lệ tử vong cho người cao niên cũng như giảm mỡ cơ thể, kể cả vùng quanh eo. Đồng thời, đi bộ cũng giúp giảm căng thẳng tuyệt vời và thậm chí có thể cải thiện quá trình tiêu hóa hiệu quả.

Mỗi ngày, hãy đi bộ ít nhất 10 đến 15 phút. Nếu bạn không thể thực hiện trong một lần, hãy cố gắng dàn trải thời gian đi bộ cùng các hoạt động trong ngày nhé.

Tránh ăn quá nhiều đồ ăn vặt có hại

Tránh ăn quá nhiều thực phẩm không tốt thường xuyên!

Thỉnh thoảng ăn một chút cũng không sao, nhưng thường xuyên ăn thực phẩm béo, đường hoặc chế biến sẵn chắc chắn sẽ khiến vòng eo của bạn tăng thêm vài cm. Và nó không chỉ là thức ăn mà còn là thức uống. Hãy cắt giảm các loại kem, xi-rô hoặc đồ uống đóng hộp chứa nhiều calo rỗng và các chất phụ gia không tốt cho sức khỏe nhé.

Trên đây là 9 thói quen hàng ngày để có một vòng eo thon gọn sau tuổi 50. Với những thói quen đơn giản này, bạn chỉ cần kiên trì thực hiện mỗi ngày thì hiệu quả về vòng hai và sức khỏe tổng thể chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ đấy. Chúc các độc giả của Phụ nữ và Gia đình áp dụng thành công nhé!