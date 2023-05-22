TOP 7 loại rau củ hỗ trợ giảm cân, đốt mỡ hiệu quả cho chị em!

Một nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Châu Âu cho thấy rằng việc tăng lượng rau tiêu thụ của bạn có thể góp phần tăng cường giảm cân, đặc biệt, hiệu quả sẽ càng được nhân đôi nếu bạn biết lựa chọn những loại rau củ thích hợp nhất cho quá trình giảm cân, đốt mỡ của bạn. Vậy cụ thể là những loại rau củ nào? Hãy cùng khám phá chi tiết về top 7 loại rau củ hỗ trợ giảm cân, đốt mỡ hiệu quả nhất ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Có lẽ thường được biết đến nhiều nhất khi nói đến lợi ích liên quan đến sức khỏe của mắt, tuy nhiên, cà rốt cũng chứa đầy vitamin và chất dinh dưỡng rất hữu ích cho nỗ lực giảm cân của bạn. Thứ nhất, loại củ màu cam này chứa một lượng chất xơ dồi dào với hơn 3,5 gam mỗi cốc. Và là một loại thực phẩm có hàm lượng calo thấp hơn, cà rốt có thể giúp bạn cảm thấy no đồng thời giảm lượng calo nạp vào, theo Tạp chí Dinh dưỡng Anh.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thực phẩm cũng cho biết thêm rằng cà rốt có thể giúp thúc đẩy tiêu hóa khỏe mạnh, duy trì hoạt động lành mạnh của đường tiêu hóa, từ đó có thể giúp ích cho nỗ lực giảm cân. Ngoài những lợi ích được đề cập ở trên, bạn cũng sẽ nhận thấy rằng cà rốt chứa khoảng 6 gam đường đường tự nhiên cho mỗi cốc. Chính vì vậy, vị ngọt tự nhiên của loại củ này có thể giúp bạn thêm một chút hương vị ngọt nhẹ vào món ăn mà không cần phải thêm đường, từ đó có thể giúp bạn giữ lượng đường trong máu ở mức thấp.

2. Đậu Hà Lan

Mỗi cốc đậu Hà Lan chứa: 117 calo, 0,58g chất béo, 7.25mg natri, 20.9g carbs (8,26g chất xơ, 8.22g đường), 7.86g protein

Đậu Hà Lan thường bị bỏ qua vì chúng nhỏ và đôi khi chỉ đóng vai trò như một món phụ, nhưng một khi bạn biết được giá trị dinh dưỡng của loại đậu này, bạn có thể sẽ nghĩ lại về việc bỏ qua chúng. Đối với những người mới bắt đầu, chỉ một chén đậu Hà Lan đã chứa hơn 8 gam chất xơ, khiến chúng trở thành một trong những loại rau củ chứa nhiều chất xơ nhất. Không chỉ vậy, đậu Hà Lan còn là một trong những loại rau có lượng protein cao nhất, với gần 8 gam mỗi cốc. Có rất nhiều nghiên cứu chứng minh tầm quan trọng của protein trong chế độ ăn uống của bạn khi bạn muốn giảm cân. Điều này là do protein có thể làm tăng cảm giác no, điều chỉnh hormone đói và có liên quan đến việc giảm mỡ bụng.

3. Khoai lang

Mỗi cốc khoai lang chứa: 180 calo, 0.3g chất béo, 72 mg natri, 41.4g carbs (6.6g chất xơ, 13g đường), 4g protein

Đối với một loại rau kết hợp cả protein và chất xơ, khoai lang là một lựa chọn tuyệt vời. Chắc chắn, chúng có hàm lượng carbohydrate và đường tự nhiên cao hơn nhiều loại rau khác. Tuy nhiên, trừ khi bạn được hướng dẫn cụ thể để tránh carbohydrate vì lý do sức khỏe, thì loại củ này vẫn có thể hỗ trợ nỗ lực giảm cân của bạn. Bởi vì khoai lang có nhiều chất xơ hơn nên chúng có thể giúp bạn no lâu hơn mà không cần hấp thụ quá nhiều calo.

Bên cạnh đó, loại củ này này chứa một loại chất xơ, cụ thể là chất xơ nhớt, được biết là làm chậm quá trình tiêu hóa bằng cách tạo ra một chất sền sệt trong đường tiêu hóa của bạn. Kết quả của việc này là sẽ làm tăng cảm giác no cho bạn.

Không chỉ vậy, một đặc tính hữu ích khác của khoai lang là tương tự như cà rốt, chúng có chứa đường tự nhiên, khiến chúng ngọt hơn. Điều này có nghĩa là loại củ này rất ngon khi ăn riêng hoặc có thể được thêm vào công thức nấu ăn để tạo vị ngọt tự nhiên mà không cần thêm đường.

4. Bông cải xanh

Mỗi cốc bông cải xanh chứa: 19.4 calo, 0.63g chất béo, 6.6mg natri, 3.35g carbs (2.2g chất xơ, 0.74g đường), 1g protein

Bông cải xanh là một loại rau đa năng: dù ăn sống, hấp hay xào,.. thì cũng vô cùng thơm ngon và hấp dẫn. Cùng với tính linh hoạt, loại rau này cũng là một sự bổ sung tuyệt vời cho kế hoạch ăn uống của bạn khi bạn đang cố gắng giảm vài cân.

Cụ thể, bông cải xanh có chứa chất chống oxy hóa, được biết là làm giảm viêm nhiễm trong cơ thể - một tình trạng mãn tính đã được chứng minh là có thể gây tăng cân. Đồng thời, loại rau này cũng cung cấp cho cơ thể sulforaphane - một hợp chất thực vật chống oxy hóa giúp loại rau này có hầu hết các lợi ích chống viêm.

5. Ớt chuông

Mỗi cốc ớt chuông chứa: 23.9 calo, 0.27g chất béo, 3.68mg natri, 5.5g carbs (1.93g chất xơ, 3.86g đường), 0.91g protein

Ớt chuông là loại rau lý tưởng để bổ sung vào chế độ ăn giảm cân. Chúng ít calo và giàu chất dinh dưỡng đồng thời giúp tạo cảm giác no sau bữa ăn. Sự kết hợp này có thể giúp ngăn chặn việc ăn quá nhiều trong suốt thời gian còn lại trong ngày.

Ngoài việc hỗ trợ giảm cân, ớt chuông còn chứa đầy các chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể theo những cách khác. Đặc biệt, ớt chuông vàng có hàm lượng vitamin C cao hơn so với cam, đây là một chất dinh dưỡng quan trọng mang lại lợi ích hỗ trợ miễn dịch và cũng giúp cải thiện sự hấp thụ sắt.

6. Ớt cay

Mỗi cốc ớt cay chứa: 18 calo, 0.19g chất béo, 4.05mg natri, 3.96g carbs (0.67g chất xơ, 2.38g đường), 0.84g protein

Điều thú vị về các loại rau có nguồn gốc từ chi thực vật capsicum như ớt cay là chúng có chứa capsaicin, được biết đến với tác dụng tăng cường tâm trạng, trao đổi chất và giảm viêm đồng thời thúc đẩy giải phóng endorphin và giúp một số người đốt cháy thêm calo. Capsaicin có thể làm nhiệt độ cơ thể nóng lên và khiến bạn đốt cháy thêm một ít calo nhờ tác dụng sinh nhiệt của những thực phẩm này.

7. Củ dền

Mỗi cốc củ dền chứa: 52.7 calo, 0.23g chất béo, 330mg natri, 12.3g carbs (3.06g chất xơ, 9.37g đường), 1.55g protein

Nếu bạn yêu thích củ dền, bạn sẽ rất vui khi biết rằng chúng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng hữu ích để hỗ trợ cho quá trình giảm cân của bạn.

Cụ thể, với thành phần giàu nitrat, củ dền từ lâu đã được các vận động viên đánh giá cao như một cách để tăng lượng oxit nitric trong cơ thể. Việc tăng thêm oxit nitric này có thể giúp thúc đẩy quá trình tập luyện, hỗ trợ lưu lượng máu, tối đa hóa quá trình phục hồi và thậm chí có thể tăng hiệu suất cho một số người. Chính vì vậy, khi bạn đạt được hiệu quả cao hơn từ các bài tập đốt cháy chất béo, bạn có thể hỗ trợ mục tiêu giảm cân của mình.

Trên đây là tổng hợp 7 loại rau củ hỗ trợ giảm cân, đốt mỡ hiệu quả cho chị em. Với những loại rau củ thơm ngon và mang những đặc tính đặc biệt này, chắc chắn quá trình giảm cân của chị em sẽ thu được hiệu quả như ý và nhanh chóng hơn nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công nhé!