Mỡ bụng là “kẻ thù” của rất nhiều chị em phụ nữ, và biết bao cách ăn kiêng, bài tập thể dục nhưng vùng bụng vẫn “ngấn mỡ”? Vậy lý do vì đâu? Trong bài viết dưới đây, các chuyên gia sẽ bật mí với các chị em 5 thói quen trước khi ngủ vô tình khiến vòng hai “phì nhiêu”. Cụ thể là những thói quen xấu nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Cụ thể, theo các chuyên gia dinh dưỡng : nếu đây là một thói quen mới hàng đêm đối với bạn và bạn bắt đầu uống 1 ly sữa trước khi đi ngủ mỗi đêm và không thay đổi bất cứ điều gì khác trong chế độ ăn uống của mình, bạn sẽ tăng 5,5kg trong vòng sáu tháng và vùng bụng sẽ to hơn rất nhiều. Kể cả khi bạn chọn sữa tách béo, bạn vẫn sẽ tăng hơn 3kg trong sáu tháng.

Một số người có thói quen thưởng thức một ly sữa ấm trước khi đi ngủ để dễ đi vào giấc ngủ hơn. Không có gì ngạc nhiên, vì loại đồ uống này chứa nhiều tryptophan, một loại axit amin có thể giúp bạn thư giãn và cảm thấy tốt hơn. Tuy nhiên, tin xấu là lượng calo dư thừa từ loại đồ uống này sẽ không có lợi cho vòng eo của bạn.

Lướt điện thoại thâu đêm

Ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử sẽ làm gián đoạn nhịp sinh học của bạn!

Nếu bạn thường lướt điện thoại đến khi ngủ gật thì hãy đặt điện thoại xuống càng sớm càng tốt! Bởi ánh sáng xanh phát ra từ điện thoại di động và máy tính sẽ ức chế melatonin và làm gián đoạn nhịp sinh học cũng như giấc ngủ ngon của bạn. Và khi bạn ngủ không ngon giấc, não bộ cần năng lượng và thèm đường. Cuối cùng, bạn rất dễ ăn quá nhiều đồ ngọt để cố gắng giữ cho não bộ tỉnh táo. Ngoài ra, nếu không ngủ đủ giấc, hormone sẽ bị ảnh hưởng, khiến việc duy trì quá trình trao đổi chất trở nên khó khăn hơn và dễ dàng tăng mỡ trong cơ thể hơn.

Uống đồ uống chứa caffein

Uống đồ chứa caffein trước giờ ngủ sẽ há hỏng giấc ngủ ngon của bạn!

Không có gì ngạc nhiên khi uống một tách cà phê quá muộn trong ngày có thể khiến bạn trằn trọc vào ban đêm. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học về Giấc ngủ Lâm sàng, caffein được tiêu thụ 6 tiếng trước khi đi ngủ thực sự có thể làm mọi thứ rối tung lên và phá hỏng giấc ngủ ngon của bạn. Điều này không chỉ đúng với thói quen ngủ của bạn mà còn đúng với cả việc tăng cân. Cụ thể, Harvard Health Publishing báo cáo rằng tình trạng thiếu ngủ có liên quan đến việc tăng mức độ hormone ghrelin, khiến bạn đói hơn và có thể góp phần tăng cân.

Thức khuya để say sưa xem TV

Say sưa xem TV có thể dẫn đến việc say sưa ăn những món ăn vặt không lành mạnh!

Chắc chắn, việc thức khuya để xem những bộ phim yêu thích của bạn có thể gây nghiện là điều dễ hiểu, nhưng việc say sưa xem các chương trình TV có thể dẫn đến việc say sưa ăn những món ăn vặt không lành mạnh! Theo nghiên cứu, TV có liên quan đến lượng calo tiêu thụ cao hơn và chế độ ăn uống không hợp lý. Ngoài ra, không phải lúc nào quảng cáo cũng có ảnh hưởng tốt nhất, chúng thực sự có thể lôi kéo bạn muốn ăn vặt không lành mạnh khi xem TV!

Ăn quá sát giờ ngủ

Ăn quá gần giờ ngủ sẽ làm gián đoạn giấc ngủ và lượng calo dư thừa sẽ chuyển hóa thành mỡ!

Ăn quá gần giờ đi ngủ là điều tối kỵ. Theo The Nutrition Twins, lý tưởng nhất là bạn nên ăn bữa cuối cùng trong ngày từ ba giờ trở lên trước khi lên giường. Bởi các nghiên cứu cho thấy rằng ăn các bữa ăn quá muộn sẽ làm rối loạn nhịp sinh học của bạn, tác động tiêu cực đến việc điều chỉnh lượng đường trong máu và quá trình chuyển hóa chất béo của bạn. Ngoài ra, ăn quá nhiều một bữa ăn lớn gần với thời gian ngủ của bạn một cách nguy hiểm có thể gây ra chứng ợ nóng và khó tiêu, điều này hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ ngon nhất của cả đêm. Điều này cũng có thể dẫn đến cảm giác thèm ăn không lành mạnh và ăn nhiều hơn bạn dự định vào ngày hôm sau.

Trên đây là tổng hợp 5 thói quen trước khi ngủ khiến vòng hai của bạn “phì nhiêu”. Thật vậy, đừng để những thói quen nhỏ này phá hỏng quá trình giảm cân của bạn nhé! Chúc các chị em sớm sở hữu vóc dáng chuẩn khỏe đẹp như mong muốn nhé!