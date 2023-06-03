Chuyên gia dinh dưỡng bật mí loại trái cây số 1 giúp bạn giảm cân!

Bạn có thể đã biết rằng không có một loại thực phẩm nào có thể góp phần giảm cân. Đúng hơn, đó là sự kết hợp của các yếu tố—bạn ăn gì, ăn như thế nào và ăn bao nhiêu—có thể ảnh hưởng đến mục tiêu giảm cân của bạn. Ví dụ, rau và trái cây rất quan trọng để duy trì cân nặng hợp lý. Mặc dù tất cả các loại rau và trái cây đều cung cấp một loạt các chất dinh dưỡng góp phần mang lại sức khỏe tốt, nhưng một số loại, chẳng hạn như quả mâm xôi , có thể có lợi hơn cho việc giảm cân. Cụ thể quả mâm xôi sẽ hỗ trợ như nào cho quá trình giảm cân của bạn? Hãy cùng khám phá chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Với trái cây, bạn phải nhai rất nhiều để phân hủy. Do đó, tiêu thụ đủ trái cây và rau có thể giúp làm chậm tốc độ ăn của bạn, theo một nghiên cứu năm 2020 được công bố trên tạp chí Nutrients. Dành thời gian để nhai mang lại rất nhiều lợi ích, bao gồm cả việc điều chỉnh các tín hiệu đói và no của bạn.

So với các loại thực phẩm khác như đồ ăn nhẹ mặn, món tráng miệng ngọt và đồ uống có đường, hầu hết các loại trái cây nguyên chất đều giàu chất dinh dưỡng và ít calo hơn. Trái cây giàu cả chất xơ và nước, có nghĩa là chúng bổ sung khối lượng cho bữa ăn. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), điều này có nghĩa là bạn có thể ăn cùng một lượng thức ăn nhưng tiêu thụ ít calo hơn.

Trái cây tốt nhất cho mục tiêu giảm cân của bạn - Quả mâm xôi

Nếu mục tiêu của bạn là giảm cân, hãy đảm bảo bạn đang ăn quả mâm xôi. Loại trái cây nhỏ ngọt ngào này chứa nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa và nhiều dưỡng chất thiết yếu hỗ trợ quá trình giảm cân của bạn:

Giàu chất xơ

Theo USDA, một cốc quả mâm xôi tươi và đông lạnh cung cấp gần 10 gam chất xơ. Đó là khoảng một phần ba lượng chất xơ được khuyến nghị hàng ngày cho nam giới và phụ nữ, theo Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ. Chất xơ mang lại nhiều lợi ích. Ngoài việc thúc đẩy quá trình giảm cân, chất xơ còn giúp bạn duy trì cân bằng, làm chậm quá trình tiêu hóa và ngăn lượng đường trong máu tăng đột ngột để có năng lượng ổn định hơn suốt cả ngày.

Ngoài ra, vi khuẩn trong ruột của bạn ăn chất xơ. Do đó, tiêu thụ chất xơ là chìa khóa để có hệ vi sinh vật đường ruột đa dạng và cân bằng, đóng vai trò quan trọng trong các khía cạnh khác của sức khỏe, chẳng hạn như chức năng hệ thống miễn dịch.

Thuộc tính chống viêm

Chất chống oxy hóa có trong rau và trái cây đóng một vai trò rất lớn trong việc bảo vệ các tế bào của cơ thể bằng cách vô hiệu hóa các gốc tự do có hại để giảm viêm nhiễm gây bệnh. Và bạn chỉ cần nhìn vào màu đỏ rực rỡ của quả mâm xôi để biết chúng chứa nhiều chất chống oxy hóa. Trên thực tế, quả mâm xôi chứa nhiều chất chống oxy hóa cụ thể gọi là anthocyanins, theo một nghiên cứu trên Tạp chí Nghiên cứu Berry năm 2019. Loại quả này cũng là một nguồn vitamin C tuyệt vời, một chất chống oxy hóa khác.

Vị ngọt tự nhiên

Quả mâm xôi chứa đường tự nhiên có thể đáp ứng sở thích hảo ngọt của bạn. Bạn có thể ăn trực tiếp, hoặc thêm loại quả ngọt ngào này vào bát ngũ cốc sữa chua, salad hoặc món tráng miệng nhé!

Những điều khác cần xem xét khi cố gắng giảm cân

Trước khi bạn bắt đầu hành trình giảm cân, hãy xem xét các mục tiêu và động lực của bạn. Ví dụ: mục tiêu của bạn có thể là giảm lượng đường trong máu hoặc huyết áp để giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2 hoặc bệnh tim. Hoặc cũng có thể đơn giản là bạn muốn giảm cân để có thể di chuyển dễ dàng hơn và có vóc dáng thon gọn hơn,...

Hãy nhớ rằng giảm cân không phải là đạt được một con số cụ thể trên thang đo, mà, như CDC nói, đó là một lối sống bao gồm chế độ ăn uống lành mạnh, hoạt động thể chất thường xuyên và các thói quen lành mạnh khác.

Hy vọng những thông tin về loại trái cây số 1 giúp bạn giảm cân trên đây sẽ hữu ích tới quý độc giả nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công và sớm thu được hiệu quả như ý!