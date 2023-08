6 cách xóa tan bụng bia nhanh chóng và lành mạnh!

Top 6 cách xóa tan bụng bia nhanh chóng

Hạn chế tinh bột

Khi bạn nghĩ về carbs tinh bột, chúng thường là carbs nhão, đã qua chế biến và tinh chế chứa đầy calo. Bằng cách loại bỏ chúng khỏi chế độ ăn, bạn sẽ giảm được một lượng calo đáng kể, giúp đẩy nhanh nỗ lực giảm cân của bạn, bao gồm cả việc giảm mỡ bụng bia.

Thêm HIIT vào thói quen luyện tập của bạn

Thêm bài tập cường độ cao ngắt quãng (HIIT) vào thói quen của bạn có hiệu quả trong việc giảm mỡ dưới da và mỡ bụng—nghiên cứu cho biết như vậy. Điều này thực sự đáng khích lệ đối với những người muốn tập luyện trong thời gian ngắn, vì tập HIIT cũng có thể mang lại lợi ích tương tự như các hình thức tập luyện khác, nhưng trong thời gian ngắn hơn. Nó thậm chí có thể làm giảm nhịp tim và huyết áp đồng thời cải thiện lượng đường trong máu và độ nhạy cảm với insulin.

Ưu tiên protein trong chế độ ăn uống của bạn

The Nutrition Twins khuyên bạn nên tiêu thụ tối thiểu 25 đến 30 gram protein trong mỗi bữa ăn. Phần tốt nhất về việc ăn protein? Nó mang lại cảm giác thỏa mãn và sẽ giúp bạn no lâu, từ đó giúp bạn tiêu thụ ít calo hơn. The Nutrition Twins cho biết thêm: “Nó cũng giúp ổn định lượng đường trong máu, ngăn ngừa sự cố năng lượng và cảm giác thèm ăn. Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy rằng việc cung cấp đủ protein sẽ giúp giảm cân và giảm khối lượng mỡ, đồng thời bảo tồn các mô cơ nạc.

Tận dụng mọi cách để hạn chế bia rượu

Việc giảm lượng rượu uống vào có thể là điều hiển nhiên—xét cho cùng, họ gọi nó là bụng bia là có lý do! Nhưng cắt giảm lượng rượu bằng cách chọn một loại đồ uống không cồn, không chứa calo giữa mỗi loại đồ uống có cồn, có thể giúp bạn giảm bụng bia nhanh chóng.

Đồ uống có cồn chứa nhiều calo, khiến bạn khát nước hơn và hỗ trợ cảm giác thèm ăn. Đây là một công thức thảm họa nếu bạn muốn giảm béo bụng. Cơ thể của bạn phân loại rượu là một chất độc và ngừng hoàn toàn chế độ đốt cháy chất béo của nó để ưu tiên chuyển hóa rượu, bia hoặc cocktail mà bạn uống. Thêm vào đó, não không bù đắp cho lượng calo mà bạn uống, vì vậy bạn vẫn ăn nhiều như vậy sau khi uống chúng và rượu sẽ giúp tăng cân vào khoảng giữa chừng, và rõ ràng là sử dụng 'mọi phương pháp khác' có thể giúp ích cho bạn. vòng eo để bớt bị ảnh hưởng khi bạn uống rượu.

Uống đủ nước

Đôi khi, bộ não của bạn nghĩ rằng bạn đang đói khi bạn thực sự khát, điều này có thể dẫn đến việc tiêu thụ quá nhiều calo. Bạn có thể ngăn điều này xảy ra nếu uống nước suốt cả ngày. Ngoài ra, nước giúp lấp đầy dạ dày của bạn và có thể giúp giảm cơn đói và ngăn bạn ăn quá nhiều. Ngoài ra, nó cung cấp nhiên liệu cho mọi quá trình trong cơ thể bạn, bao gồm cả quá trình trao đổi chất hiệu quả.

Nạp tinh bột vào cuối bữa ăn

Hãy để dành lượng tinh bột của bạn cho đến cuối bữa ăn. Bằng cách đó, bạn sẽ không có nhiều chỗ cho chúng và các món ăn phụ nặng hơn khác nếu bạn đã nạp đầy đủ protein và rau. Và giống như rau củ chứa nhiều chất xơ, protein giúp ổn định lượng đường trong máu, tinh bột sẽ gặp khó khăn hơn nhiều trong việc tăng lượng đường trong máu của bạn nếu nó đã rất ổn định và chúng không thể được tiêu hóa nhanh chóng.

Trên đây là tổng hợp 6 cách xóa tan bụng bia nhanh chóng và lành mạnh! Với những lời khuyên đơn giản trên đây, các độc giả của Phụ nữ và Gia đình còn chần chừ gì mà không áp dụng ngay, để nhanh chóng lấy lại vòng hai thon gọn của mình nào?!