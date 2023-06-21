6 cách xóa tan bụng bia nhanh chóng và lành mạnh!

Giảm cân 21/06/2023 11:10

Hãy bắt đầu hành trình xóa bỏ bụng bia của bạn với các lời khuyên từ chuyên gia ở bài viết dưới đây nhé.

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Bụng bia là thứ tích tụ theo thời gian. Bạn có thể không nhận ra điều đó đang xảy ra với cơ thể mình, nhưng dần dần, bạn bắt đầu nhận thấy quần áo của mình chật hơn rất nhiều và bụng của bạn nhô ra khỏi quần jean. Cho dù bạn mới bắt đầu nhận thấy hay đã uống được một thời gian, bạn có thể tự hỏi làm thế nào để loại bỏ bụng bia của mình một cách nhanh chóng. Hãy cùng khám phá ngay 6 cách xóa tan bụng bia nhanh chóng và lành mạnh được các chuyên gia bật mí nhé!

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Đầu tiên, điều quan trọng là phải biết rằng không bao giờ là quá muộn để bắt đầu giảm mỡ bụng. Bạn sẽ không chỉ trông đẹp hơn nhiều mà còn cảm thấy tốt hơn. Theo Harvard Health, mỡ bụng sẽ bao quanh gan và các cơ quan khác trong bụng của bạn. Loại mỡ bụng này - còn được gọi là mỡ nội tạng - cực kỳ không tốt cho sức khỏe - thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Nó có thể khiến bạn có nhiều nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường, bệnh tim, huyết áp cao, cholesterol LDL cao hơn và các vấn đề về gan.

Top 6 cách xóa tan bụng bia nhanh chóng 

Hạn chế tinh bột

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Khi bạn nghĩ về carbs tinh bột, chúng thường là carbs nhão, đã qua chế biến và tinh chế chứa đầy calo. Bằng cách loại bỏ chúng khỏi chế độ ăn, bạn sẽ giảm được một lượng calo đáng kể, giúp đẩy nhanh nỗ lực giảm cân của bạn, bao gồm cả việc giảm mỡ bụng bia.

Thêm HIIT vào thói quen luyện tập của bạn

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Thêm bài tập cường độ cao ngắt quãng (HIIT) vào thói quen của bạn có hiệu quả trong việc giảm mỡ dưới da và mỡ bụng—nghiên cứu cho biết như vậy. Điều này thực sự đáng khích lệ đối với những người muốn tập luyện trong thời gian ngắn, vì tập HIIT cũng có thể mang lại lợi ích tương tự như các hình thức tập luyện khác, nhưng trong thời gian ngắn hơn. Nó thậm chí có thể làm giảm nhịp tim và huyết áp đồng thời cải thiện lượng đường trong máu và độ nhạy cảm với insulin.

Ưu tiên protein trong chế độ ăn uống của bạn

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The Nutrition Twins khuyên bạn nên tiêu thụ tối thiểu 25 đến 30 gram protein trong mỗi bữa ăn. Phần tốt nhất về việc ăn protein? Nó mang lại cảm giác thỏa mãn và sẽ giúp bạn no lâu, từ đó giúp bạn tiêu thụ ít calo hơn. The Nutrition Twins cho biết thêm: “Nó cũng giúp ổn định lượng đường trong máu, ngăn ngừa sự cố năng lượng và cảm giác thèm ăn. Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy rằng việc cung cấp đủ protein sẽ giúp giảm cân và giảm khối lượng mỡ, đồng thời bảo tồn các mô cơ nạc.

Tận dụng mọi cách để hạn chế bia rượu

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Việc giảm lượng rượu uống vào có thể là điều hiển nhiên—xét cho cùng, họ gọi nó là bụng bia là có lý do! Nhưng cắt giảm lượng rượu bằng cách chọn một loại đồ uống không cồn, không chứa calo giữa mỗi loại đồ uống có cồn, có thể giúp bạn giảm bụng bia nhanh chóng.

Đồ uống có cồn chứa nhiều calo, khiến bạn khát nước hơn và hỗ trợ cảm giác thèm ăn. Đây là một công thức thảm họa nếu bạn muốn giảm béo bụng. Cơ thể của bạn phân loại rượu là một chất độc và ngừng hoàn toàn chế độ đốt cháy chất béo của nó để ưu tiên chuyển hóa rượu, bia hoặc cocktail mà bạn uống. Thêm vào đó, não không bù đắp cho lượng calo mà bạn uống, vì vậy bạn vẫn ăn nhiều như vậy sau khi uống chúng và rượu sẽ giúp tăng cân vào khoảng giữa chừng, và rõ ràng là sử dụng 'mọi phương pháp khác' có thể giúp ích cho bạn. vòng eo để bớt bị ảnh hưởng khi bạn uống rượu.

Uống đủ nước

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Đôi khi, bộ não của bạn nghĩ rằng bạn đang đói khi bạn thực sự khát, điều này có thể dẫn đến việc tiêu thụ quá nhiều calo. Bạn có thể ngăn điều này xảy ra nếu uống nước suốt cả ngày. Ngoài ra, nước giúp lấp đầy dạ dày của bạn và có thể giúp giảm cơn đói và ngăn bạn ăn quá nhiều. Ngoài ra, nó cung cấp nhiên liệu cho mọi quá trình trong cơ thể bạn, bao gồm cả quá trình trao đổi chất hiệu quả.

Nạp tinh bột vào cuối bữa ăn

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Hãy để dành lượng tinh bột của bạn cho đến cuối bữa ăn. Bằng cách đó, bạn sẽ không có nhiều chỗ cho chúng và các món ăn phụ nặng hơn khác nếu bạn đã nạp đầy đủ protein và rau. Và giống như rau củ chứa nhiều chất xơ, protein giúp ổn định lượng đường trong máu, tinh bột sẽ gặp khó khăn hơn nhiều trong việc tăng lượng đường trong máu của bạn nếu nó đã rất ổn định và chúng không thể được tiêu hóa nhanh chóng.

Trên đây là tổng hợp 6 cách xóa tan bụng bia nhanh chóng và lành mạnh! Với những lời khuyên đơn giản trên đây, các chị em còn chần chừ gì mà không áp dụng ngay, để nhanh chóng lấy lại vòng hai thon gọn của mình nào?!

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