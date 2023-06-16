Mặc dù các nghiên cứu cho thấy rằng quá trình trao đổi chất của bạn không bắt đầu chậm lại đáng kể cho đến khi bạn bước vào tuổi 60, nhưng có nhiều lý do khiến bạn dễ tăng cân hơn khi bước sang tuổi 30: cuộc sống của bạn bận rộn hơn, công việc cản trở, bạn trở nên ít vận động hơn, thói quen ăn uống của bạn có thể bị ảnh hưởng,.... Tuy nhiên, đừng quá lo lắng! Với 5 thói quen ăn uống giúp giảm cân nhanh sau tuổi 30 sắp được chia sẻ dưới đây, các chị em sẽ dễ dàng giữ dáng chuẩn đẹp sau tuổi 30 hơn nhé!

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng khuyên bạn cũng nên ăn nhiều protein nạc như cá, trứng, thịt gia cầm để ổn định lượng đường trong máu và tạo cảm giác no.

Trước hết, các chuyên gia khuyến nghị thiết lập một nền tảng chủ yếu là thực phẩm thực vật chất lượng. Điều này bao gồm các loại thực phẩm phát triển ngoài trời, chẳng hạn như rau và trái cây tươi, hạt giống, các loại hạt, dầu tốt cho tim như bơ và ô liu, khoai tây, ngô, đậu lăng và đậu. Cụ thể, một đánh giá năm 2020 được công bố trên tạp chí Chất dinh dưỡng cho thấy rằng việc tăng lượng trái cây và rau quả được chứng minh là hỗ trợ giảm cân ở phụ nữ, có thể là do những thực phẩm này chứa nhiều chất xơ, ít calo và có thể giúp bạn ăn chậm hơn .

Hạn chế lượng đường bổ sung trong chế độ ăn uống

Đường bổ sung (từ bánh kẹo, nước ngọt,..) không phải là người bạn tốt — đặc biệt khi bạn đang cố gắng giảm cân. Thật vậy, một trong những thách thức lớn nhất mà chúng ta gặp phải là lượng đường bổ sung dồi dào trong chế độ ăn uống của chúng ta và khi bạn già đi, nó có thể ảnh hưởng nhiều hơn đến sức khỏe và cân nặng của bạn. Cụ thể, tiêu thụ lượng calo dư thừa từ các loại đường bổ sung có liên quan đến việc tăng cân và tăng mỡ bụng.

Hãy chắc chắn rằng bạn đang ăn đủ trong ngày

Khi cố gắng giảm cân nhanh chóng, đừng phạm sai lầm là không ăn đủ vào ban ngày và sau đó với lấy hũ bánh quy vào ban đêm. Cơ thể bạn cần nhiên liệu trong suốt cả ngày, vì vậy, việc tiêu hao năng lượng cả ngày và sau đó tiêu thụ nhiều hơn mức cần thiết vào đêm khuya có thể dẫn đến tăng cân và các vấn đề sức khỏe khác.

Hãy ăn đủ thức ăn vào ban ngày khi bạn thực sự cần nó nhất, và ăn nhẹ vào bữa tối. Với xu hướng nhịn ăn gián đoạn hoặc chỉ là 'quá bận' để dừng lại, mọi người đang bỏ bữa và nói chung là không ăn đủ chất, điều này luôn có xu hướng phản tác dụng vào buổi chiều và buổi tối.

Chuẩn bị bữa ăn

Nếu bạn muốn giảm cân sau 30 tuổi, hãy cân nhắc việc chuẩn bị bữa ăn vào Chủ nhật để đảm bảo bạn cung cấp cho cơ thể tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết và kiểm soát được khẩu phần ăn. Với tất cả các bữa ăn của bạn đã được vạch ra trong tuần, bạn có thể sẽ không cảm thấy cần phải chọn thứ gì đó không tốt cho sức khỏe trên đường đi làm hoặc trên đường về nhà.

Ngoài ra, theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Quốc tế về Dinh dưỡng Hành vi và Hoạt động Thể chất, việc chuẩn bị bữa ăn tại nhà có liên quan đến việc "cải thiện chất lượng chế độ ăn uống" toàn diện. Ở những người tham gia là nữ, lập kế hoạch bữa ăn có liên quan trực tiếp đến việc giảm khả năng bị béo phì và thừa cân; ở những người tham gia là nam, việc lên kế hoạch cho các bữa ăn đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm béo phì.

Thực hành ăn uống chánh niệm

Nghe có vẻ đơn giản nhưng việc ngồi xuống và chậm lại trong lịch trình bận rộn để thưởng thức đồ ăn có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc hỗ trợ giảm cân sau tuổi 30. Hạn chế mọi phiền nhiễu như lướt mạng xã hội và thực hành ăn uống có chánh niệm. Cụ thể, các chuyên gia giải thích: Hãy chú ý đến việc bạn đang thực sự ăn để tâm trí và cơ thể của bạn có thể xử lý thức ăn tốt hơn và ngăn bạn ăn quá nhiều, trong khi bạn rất có thể không cần số năng lượng đó vào cuối ngày.

Trên đây là tổng hợp top 5 thói quen ăn uống giúp giảm cân nhanh sau tuổi 30. Với những thói quen lành mạnh và hiệu quả này, các chị em còn chần chừ gì mà không áp dụng ngay vào công cuộc giảm cân của mình nào?!