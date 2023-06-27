Sinh tố là loại thức uống mà bạn có thể trộn rất nhiều nguyên liệu thơm ngon, tốt cho sức khỏe vào một thức uống mà bạn có thể nhâm nhi khi đang di chuyển hoặc khi đang làm việc tại bàn làm việc. Nhưng mặc dù loại đồ uống này có thể là một phần dinh dưỡng trong ngày của bạn và có thể giúp bạn đạt được một số mục tiêu ăn kiêng, nhưng các chuyên gia cũng cho biết có những cách phổ biến mà sinh tố cũng có thể gây tăng cân. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay 4 cách biến sinh tố thành thức uống khiến bạn tăng cân ở bài viết dưới đây nhé!

Nếu bạn có chủ ý về các thành phần bạn sử dụng cho món sinh tố của mình, thì thức uống này có thể là một cách nhanh chóng và dễ dàng để bổ sung lượng protein tăng cường cho một ngày của bạn. Trong khi đó, protein không chỉ giúp bạn xây dựng cơ bắp săn chắc hơn và giảm nhiều mỡ hơn mà còn giúp bạn cảm thấy no lâu hơn.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bao gồm đủ chất đạm (cũng như chất xơ) là rất quan trọng để có một ly sinh tố tốt cho sức khỏe. Nếu một ly sinh tố thiếu các thành phần này, nó có thể không giữ cho một người cảm thấy no lâu, có khả năng dẫn đến tăng lượng calo tiêu thụ từ các nguồn khác trong suốt cả ngày.

Trên thực tế, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Béo phì cho thấy rằng khi những người tham gia ăn bữa sáng ít protein, trung bình họ sẽ ăn nhiều thức ăn hơn trong các bữa ăn tiếp theo. Các nhà nghiên cứu tin rằng hiệu ứng này là do các cá nhân cần bù đắp cho một bữa ăn ít protein bằng cách tăng lượng protein của họ bằng cách ăn nhiều thức ăn hơn vào cuối ngày. Nghiên cứu cũng cho thấy khi những người tham gia ăn bữa sáng giàu protein hơn, họ sẽ ăn ít thức ăn hơn cho các bữa ăn tiếp theo. Đây là một trong những lý do khiến việc không nhận đủ protein đôi khi có thể dẫn đến tiêu thụ quá nhiều calo và tăng cân.

Để món sinh tố của bạn có nhiều protein hơn, hãy thử thêm sữa bò, sữa chua Hy Lạp, hạt chia hoặc loại bột protein yêu thích của bạn.

Bạn đang bỏ qua chất xơ

Khi nói đến việc tránh tăng cân, một số người có thể không nhận ra tầm quan trọng của việc cung cấp đủ chất xơ trong thức ăn và đồ uống của họ. Chế độ ăn giàu chất xơ không chỉ giúp ngăn ngừa nhiều bệnh mãn tính mà còn có thể giúp điều chỉnh sự thèm ăn bằng cách tăng cảm giác no và giúp cải thiện hệ vi sinh vật đường ruột.

Chính bởi vậy, khi không cung cấp đủ chất xơ cho món sinh tố, điều này có thể dẫn đến gia tăng cảm giác đó, khiến bạn ăn nhiều hơn vào cuối ngày và góp phần gây tăng cân.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một số nguồn chất xơ tốt nhất cho sinh tố của bạn là quả mọng, cải xoăn, bơ, kiwi, lê, đậu, bột lanh và hạt chia.

Bạn đang sử dụng quá nhiều chất tạo ngọt

Việc thêm chất tạo ngọt vào sinh tố của bạn là điều bình thường, đặc biệt nếu bạn đang pha chế đồ uống xanh với nhiều loại rau và lá xanh, vì những chất này thường có vị đắng. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng lượng chất ngọt bổ sung cao này có thể góp phần làm tăng lượng calo của bạn và có khả năng dẫn đến tăng cân nhiều hơn.

Mặc dù các chất làm ngọt tự nhiên như mật ong, xi-rô cây phong hoặc mật hoa cây thùa có vẻ tốt cho sức khỏe hơn đường tinh luyện, nhưng chúng vẫn chứa calo và có thể góp phần làm tăng cân nếu sử dụng quá mức. Các chuyên gia cũng cho biết thêm rằng: Tiêu thụ quá nhiều đường có thể dẫn đến tăng cân, vì nó cung cấp lượng calo rỗng mà không mang lại giá trị dinh dưỡng đáng kể.

Bạn chắc chắn không cần phải loại bỏ hoàn toàn những chất làm ngọt này, nhưng việc theo dõi lượng bạn đang sử dụng có thể tạo ra sự khác biệt trong mục tiêu sức khỏe của bạn. Khi có thể, hãy thử sử dụng trái cây để làm ngọt đồ uống của bạn trước khi thêm các nguồn đường bổ sung.

Bạn đang sử dụng quá nhiều thành phần giàu calo

Theo các chuyên gia, khi bạn uống sinh tố, điều quan trọng là phải lưu ý đến khẩu phần và lượng dùng để tránh uống quá nhiều.

Như đã đề cập ở trên, làm sinh tố là một cách ngon miệng để kết hợp các nguyên liệu giàu chất xơ, giàu protein lành mạnh vào thói quen hàng ngày của bạn. Tuy nhiên, điều này có thể hơi phức tạp, vì "quá nhiều cũng không tốt" có thể đúng ngay cả với sinh tố và việc tiêu thụ quá nhiều calo qua đồ uống có thể làm hỏng mục tiêu của bạn.

Cụ thể, các thành phần sinh tố phổ biến như sữa chua nguyên kem, bơ hạt, các loại hạt và bơ mang lại những lợi ích cho sức khỏe như protein, chất xơ và chất béo lành mạnh, nhưng những món như thế này vẫn có lượng calo khá cao và điều này có nghĩa là chúng có thể làm tăng đáng kể hàm lượng calo của sinh tố, dẫn đến tăng cân nếu tiêu thụ quá nhiều.

Vì vậy, hãy chú ý vào các thành phần và liều lượng cho mỗi ly sinh tố của mình nhé!

Trên đây là 4 cách thức khiến sinh tố trở thành loại đồ uống làm bạn tăng cân. Hy vọng với những chia sẻ trên đây, các chị em sẽ biết cách điều chỉnh và pha chế ly sinh tố của mình hợp lý hơn, để vẫn có thể thưởng thức ngon miệng, khỏe đẹp xinh tươi mà chẳng lo bị tăng cân nhé!