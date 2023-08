6 cách kết hợp thực phẩm giúp đốt cháy chất béo, hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Bắt đầu ngày mới với một bát bột yến mạch với một ít hạt như hạnh nhân hoặc quả óc chó, là một bước đi thông minh cho những người muốn giảm thêm vài cân. Cụ thể, bột yến mạch rất giàu chất xơ, làm tăng sản xuất Ghrelin, một loại hormone chịu trách nhiệm kiểm soát cơn đói và tạo cảm giác no. Trong khi đó, các loại hạt chứa chất béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa (MUFA và PUFA), không chỉ giúp bạn no lâu hơn mà còn cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu và tạo cảm giác giòn ngon cho bữa ăn của bạn.

Sữa chua và quả mọng

Sữa chua, một sản phẩm từ sữa giàu protein, mang lại lợi ích gấp đôi trong hành trình giảm cân của bạn. Hàm lượng protein cao của nó làm tăng hiệu ứng nhiệt của thức ăn, khiến cơ thể bạn đốt cháy nhiều calo hơn trong quá trình tiêu hóa. Ngoài ra, sữa chua còn chứa vitamin D và canxi, giúp điều chỉnh hormone gây căng thẳng cortisol sản sinh chất béo, từ đó thúc đẩy giảm cân. Kết hợp sữa chua với các loại quả mọng giàu chất chống oxy hóa như quả việt quất, dâu tây hoặc quả mâm xôi có thể làm giảm thêm tình trạng mất cân bằng oxy hóa, hỗ trợ sức khỏe tổng thể và kiểm soát cân nặng.

Bơ đậu phộng và táo

Bộ đôi bơ đậu phộng và táo mang đến sự kết hợp thú vị giữa hương vị và các chất dinh dưỡng thiết yếu hỗ trợ quá trình giảm béo. Chuyên gia dinh dưỡng giải thích rằng đậu phộng là một nguồn tuyệt vời của Genistein và Resveratrol, những chất dinh dưỡng chống lại hoạt động của các gen lưu trữ chất béo. Hơn nữa, sự kết hợp của axit béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa trong bơ đậu phộng giúp ngăn chặn cơn đói, hỗ trợ giảm cân. Trong khi đó, táo rất ít calo và nhiều chất xơ, là người bạn đồng hành hoàn hảo với bơ đậu phộng, nâng cao giá trị dinh dưỡng tổng thể của bữa ăn nhẹ.

Trứng và ớt chuông

Trứng, nguồn dinh dưỡng dồi dào của tự nhiên, đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình trao đổi chất thông qua sự hiện diện của Choline và protein chất lượng cao. Một chế độ ăn giàu protein có thể nâng cao quá trình trao đổi chất lên đến 100 calo mỗi ngày, nhờ vào hiệu ứng nhiệt của thực phẩm. Trong khi đó, ớt chuông lại rất giàu vitamin C và Capsaicin, làm tăng thêm hương vị thơm ngon cho sự kết hợp. Cụ thể, vitamin C giúp chống lại cortisol, loại hormone gây ra mỡ bụng cứng đầu, trong khi Capsaicin hoạt động như một chất ức chế sự thèm ăn, thúc đẩy cảm giác no.

Quả bơ và các loại rau ăn lá

Sự kết hợp giữa bơ béo ngậy và các loại rau lá xanh như rau bina hoặc cải xoăn tạo nên món salad giàu chất dinh dưỡng hỗ trợ giảm béo. Các loại rau lá xanh chứa ít calo nhưng nhiều chất xơ, góp phần tạo ra hiệu ứng nhiệt cao hơn. Mặt khác, bơ là một loại trái cây giàu chất xơ và chất béo lành mạnh, cung cấp năng lượng bền vững và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Sô cô la đen và các loại hạt

Thưởng thức một lượng sô cô la đen vừa phải với ít nhất 70% hàm lượng ca cao, kết hợp với một ít hạt, có thể là một cách hiệu quả để thúc đẩy giảm cân. Sô cô la đen hỗ trợ giảm cân vì nó có chứa Polyphenol, hợp chất mạnh mẽ được biết là ngăn chặn sự hình thành chất béo và loại bỏ các tế bào mỡ, dẫn đến tác dụng sinh nhiệt giúp tăng cường đốt cháy calo. Trong khi đó, các loại hạt, với hàm lượng Axit béo Omega-3 và chất xơ, giúp tăng tốc độ trao đổi chất và góp phần giảm cân.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 6 cách kết hợp thực phẩm giúp đốt cháy chất béo, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Mặc dù những sự kết hợp này mang lại lợi ích, nhưng một chế độ ăn uống đầy đủ và cân bằng, kết hợp với hoạt động thể chất thường xuyên, là chìa khóa để đạt được kết quả bền vững. Hãy thực hiện một lối sống lành mạnh và để những sự kết hợp thực phẩm này thúc đẩy tiến trình của bạn hướng tới một sức khỏe mạnh tốt hơn và một thân hình thon gọn hơn. Chúc các chị em độc giả của Phụ nữ và Gia đình áp dụng thành công và sớm thu được thành quả như ý nhé!