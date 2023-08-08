Nếu bạn muốn giảm cân nhanh chóng và đánh tan mỡ bụng dư thừa mà không cần suy nghĩ nhiều, bước đầu tiên là thực hiện một số điều chỉnh đơn giản trong thói quen hàng ngày của bạn. Những thói quen bạn thiết lập trong bếp, tại phòng tập thể dục, đi chơi với bạn bè và trong lối sống tổng thể của bạn có thể đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực giảm cân của bạn, vì vậy, điều quan trọng là phải xác định những gì bạn nên và không nên làm để giữ cho mình luôn ở trạng thái tốt nhất. Cụ thể thế nào, hãy cùng tìm hiểu chi tiết về top 8 bí quyết giảm cân nhanh và đánh tan mỡ bụng hiệu quả nhất ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Nước là người bạn tốt nhất của bạn cho dù bạn đang tập thể dục hay chỉ đơn giản là làm việc ở nhà, vì vậy hãy đổ đầy nước vào chai của bạn và bổ sung nước! Thật vậy, nước rất cần thiết cho việc tập luyện, vì nó có thể làm bạn mất nước, vì vậy điều quan trọng là phải đảm bảo đủ lượng nước, đặc biệt là vào những ngày bạn vận động cơ thể. Bên cạnh đó, nước cũng có thể giúp giảm cân, vì nó có thể giúp bạn cảm thấy no.

Đặc biệt, nước làm cho các cơ quan của bạn hoạt động hiệu quả hơn và mang lại điều kỳ diệu cho làn da, mái tóc, móng tay cũng như quá trình phục hồi tổng thể của bạn.

Thêm chanh tươi vào nước của bạn

Bạn không chỉ nên giữ đủ nước mà còn là một ý tưởng tuyệt vời khi thêm một ít chanh tươi vắt vào ly nước của bạn! Nó sẽ làm cho từng ngụm nước của bạn ngon hơn nhiều mà không có lượng calo bổ sung cao. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy rằng polyphenol trong chanh có thể ngăn chặn sự tăng cân và giúp bạn tránh tích tụ mỡ thừa trong cơ thể.

Kiểm soát căng thẳng

Căng thẳng thực sự độc hại đối với sức khỏe của bạn. Trên thực tế, nghiên cứu cho thấy căng thẳng mãn tính không chỉ là kẻ giết người mà còn liên quan trực tiếp đến bệnh béo phì.

Cụ thể, cortisol là hormone điều chỉnh phản ứng căng thẳng của cơ thể chúng ta, đó là một sự xuất hiện tự nhiên giúp cơ thể bạn điều chỉnh quá trình trao đổi chất. Nếu mức độ của bạn liên tục tăng cao, việc giảm cân trở nên vô cùng khó khăn. Vì vậy, hãy dành nhiều thời gian trong lịch trình của bạn cho những điều bạn yêu thích nhất và các hoạt động giúp giảm căng thẳng, chẳng hạn như đi bộ đường dài, đọc sách, yoga, thiền hoặc thậm chí thư giãn trong bồn tắm bong bóng.

Tăng lượng protein của bạn

Chế độ ăn uống hiện tại của bạn có thể chứa nhiều chất béo và carbs và ít protein. Tăng cường protein là một cách vững chắc để giúp bạn trở lại đúng hướng trong nhà bếp. Cân nhắc đưa một số loại thực phẩm giàu protein tốt nhất cho mỡ bụng vào bữa ăn của bạn, chẳng hạn như sữa chua Hy Lạp, trứng, bột protein đậu, cá hồi,...

Chế độ ăn giàu protein hơn sẽ giúp bạn xây dựng cơ bắp đồng thời giúp bạn giảm cân, bạn hãy nhắm đến một gam protein cho mỗi pound trọng lượng cơ thể (hoặc trọng lượng mục tiêu mà bạn muốn đạt được cho dù đó là tăng hay giảm cân).

Có được giấc ngủ ngon hơn

Có lẽ bạn đang tự hỏi, "Ngủ thì liên quan gì đến việc giảm cân?" Nếu bạn không ngủ đủ giấc mỗi đêm, bạn đang làm hại cơ thể mình rất nhiều. Thật vậy, dù bạn có thể đã tham gia tất cả các buổi tập luyện, chú ý đến chế độ dinh dưỡng, nhưng nếu bạn không ngủ đủ giấc, bạn sẽ không thấy nhiều thay đổi.

Cụ thể, theo nghiên cứu, 245 phụ nữ tham gia chương trình giảm cân kéo dài 6 tháng tiết lộ rằng chất lượng giấc ngủ tốt hơn giúp tăng cơ hội giảm cân thành công lên 33%. Ngủ hơn bảy tiếng mỗi đêm cũng mang lại kết quả này.

Rèn luyện thể lực

Bất cứ khi nào bạn đang cố gắng giảm cân, đừng quên rằng bạn sẽ mất khối lượng cơ bắp (ngoài chất béo) nếu bạn không thực hiện các hoạt động tăng cường cơ bắp.

Hãy đặt mục tiêu tập hai đến ba lần mỗi tuần, tập trung vào các bài tập tổng hợp lớn. Con số trên thang đo có thể không thay đổi hoặc thậm chí tăng lên, điều này có thể gây rối loạn tâm trí của một số người, nhưng thành phần cơ trong cơ thể thì quan trọng hơn nhiều so với con số đó.

Ăn những bữa ăn lớn nhất của bạn cho bữa sáng hoặc bữa trưa

Cân nhắc thưởng thức các bữa ăn lớn nhất của bạn (chứa phần lớn lượng carb trong ngày) cho bữa sáng hoặc bữa trưa. Thưởng thức bữa ăn nhỏ nhất của bạn cho bữa tối, với lượng carb ít hơn nhiều, trừ khi bạn tập thể dục ngay trước hoặc sau giờ ăn tối.

Theo thông thường, chúng ta thường sẽ ăn bữa lớn nhất vào cuối ngày, nhưng không có cách nào cơ thể có thể đốt cháy năng lượng dư thừa trong khi ngủ. Chính bởi vậy, sự điều chỉnh này sẽ tạo ra sự khác biệt lớn đối với kết quả giảm cân của bạn.

Ăn nhiều trái cây hơn

Cho dù bạn thêm một ít quả mọng tươi vào sữa chua Hy Lạp, đánh bông sinh tố trái cây hay thưởng thức chúng với yến mạch buổi sáng, ăn nhiều trái cây là chìa khóa nếu bạn muốn giảm mỡ bụng và giảm cân nhanh chóng. Thêm vào đó, trái cây là nguồn cung cấp chất xơ tự nhiên tuyệt vời, giúp bạn no lâu hơn.

Tóm lại, trên đây là top 8 bí quyết giảm cân nhanh và đánh tan mỡ bụng hiệu quả nhất. Các chị em hãy chăm chỉ áp dụng để nhanh chóng có được vóng dáng cân đối và khỏe mạnh nhé!