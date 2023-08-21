Mỡ thừa quanh vòng eo là một điểm rắc rối phổ biến đối với nhiều người đang cố gắng để có một vóc dáng săn chắc và thon gọn. Mặc dù tập thể dục thường xuyên đóng một vai trò quan trọng trong việc đạt được vòng eo thon gọn hơn, nhưng có một yếu tố quan trọng khác cần được chú ý: thực phẩm chúng ta ăn. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về top 7 thực phẩm khiến việc giảm bụng mỡ trở nên khó khăn hơn mà bạn nên tránh xa ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Lựa chọn bữa sáng phổ biến này chứa nhiều đường tinh luyện và thiếu chất dinh dưỡng , khiến nó trở thành thủ phạm phổ biến dẫn đến tăng cân và vòng eo không khỏe mạnh. Nghiên cứu cho thấy rằng việc thường xuyên tiêu thụ đường bổ sung sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, bao gồm cả béo phì.

Cụ thể, ngũ cốc có đường có thể gây béo bụng do hàm lượng đường cao, dẫn đến lượng đường trong máu tăng đột biến và sau đó là giải phóng insulin. Việc tiêu thụ thường xuyên các loại ngũ cốc này có thể thúc đẩy quá trình tích trữ chất béo và nếu ăn quá nhiều, sẽ góp phần làm tăng cân, đặc biệt là ở vùng bụng.

2. Các bữa ăn đông lạnh

Được đóng gói với chất bảo quản, natri và lượng calo ẩn, những thực phẩm tiện lợi này có thể phá hoại nỗ lực giảm cân của bạn. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy rằng thường xuyên ăn các bữa ăn làm sẵn có liên quan đến việc tăng nguy cơ béo phì.

Theo đó, các bữa ăn đông lạnh có thể góp phần gây béo bụng vì hàm lượng natri cao, chất béo không lành mạnh và đường bổ sung, có thể dẫn đến tăng cân và giữ nước. Hơn nữa, việc thiếu các chất dinh dưỡng thiết yếu và chất xơ trong những bữa ăn này có thể dẫn đến giảm cảm giác no, dẫn đến ăn quá nhiều và tăng khả năng tích tụ mỡ ở vùng bụng.

3. Sữa chua có đường

Mặc dù được bán trên thị trường như một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhưng sữa chua có hương vị thường chứa thêm đường góp phần gây béo bụng.

Sữa chua có đường chứa nhiều đường, có thể làm tăng lượng calo và ảnh hưởng đến sức khỏe đường ruột. Đường bổ sung có thể thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có hại và làm giảm sự đa dạng của vi khuẩn đường ruột có lợi, có khả năng dẫn đến viêm và tăng cân, bao gồm cả mỡ bụng.

4. Mì ăn liền

Mì ăn liền chứa chất béo không lành mạnh và natri - hai nguyên nhân chính gây đầy hơi và tăng cân. Một nghiên cứu năm 2017 được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Dinh dưỡng cho thấy việc tiêu thụ mì ăn liền làm tăng nguy cơ béo phì và hội chứng chuyển hóa tim mạch.

Cụ thể, mì ăn liền được chế biến ở mức độ cao và thường chứa nhiều chất béo không tốt cho sức khỏe, natri và calo rỗng. Chúng cũng thiếu các chất dinh dưỡng thiết yếu như chất xơ, có thể khiến bạn cảm thấy không no lâu và dễ ăn quá nhiều, dẫn đến hấp thụ quá nhiều calo và tăng nguy cơ tăng cân, đặc biệt là ở vùng bụng. Ngoài ra, bản chất chế biến của chúng dẫn đến lượng đường trong máu tăng đột biến do carbohydrate tinh chế, có thể thúc đẩy quá trình tích trữ chất béo và góp phần kháng insulin theo thời gian.

5. Phô mai đã qua chế biến

Nhiều loại phô mai chế biến chứa đầy chất béo bão hòa và chất phụ gia có thể cản trở hành trình giảm cân của bạn. Theo đó, các loại phô mai đã qua chế biến có hàm lượng calo cao và có hàm lượng chất béo cao, đặc biệt là chất béo chuyển hóa. Khi tiêu thụ quá mức, hai yếu tố này có thể thúc đẩy quá trình viêm và tích tụ mỡ ở vùng bụng.

6. Bánh Donut

Những món ngọt được yêu thích này cung cấp giá trị dinh dưỡng tối thiểu và làm tăng lượng đường trong máu, thúc đẩy quá trình tích trữ chất béo.

Cụ thể, bánh Donut và các loại bánh ngọt ăn sáng tương tự có nhiều đường bổ sung, chất béo không tốt cho sức khỏe và carbohydrate tinh chế. Những thành phần này chứa nhiều calo và có thể dẫn đến lượng đường trong máu tăng đột biến, gây cảm giác thèm ăn và ăn quá nhiều.

7. Bánh mì trắng

Bánh mì trắng được chế biến nhiều và loại bỏ các chất dinh dưỡng khiến lượng đường trong máu tăng đột biến và tăng cân. Một nghiên cứu năm 2015 cho thấy việc giảm tiêu thụ bánh mì trắng có liên quan đến việc giảm mỡ bụng.

Bánh mì trắng có thể góp phần gây béo bụng do có chỉ số đường huyết cao và thiếu chất xơ. Cụ thể, khi tiêu thụ, bánh mì trắng có thể khiến lượng đường trong máu tăng đột biến, dẫn đến tăng sản xuất insulin và tích trữ chất béo. Việc thiếu chất xơ trong bánh mì trắng có thể làm giảm cảm giác no, dẫn đến ăn quá nhiều và có khả năng tăng cân, đặc biệt là ở vùng bụng.

Trên đây là top 7 thực phẩm cần tránh xa để đánh bay bụng mỡ! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích cho hành trình giảm cân, lấy lại vòng 2 thon gọn của các chị em độc giả nhé!