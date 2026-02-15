Trong ngày 29 Tết, tuổi Sửu có được một ngày an lành, không bị những hối hả của cuộc sống vây quanh. Nếu như thường ngày con giáp này rất tất bật thì nay lại có một tinh thần vô cùng thoải mái và bản mệnh có thể nhận được rất nhiều những lời khen ngợi quý giá của mọi người xung quanh.

Những người làm việc tự do có vận tài lộc tốt hơn so với người làm công ăn lương nhưng những gì tuổi Sửu cảm thấy hiện tại là hài lòng với nguồn tiền bạc mình đang có. Thực Thần chỉ lối dẫn đường cho con giáp này tìm thấy tài lộc ngay trong tầm tay. Bản mệnh biết cách nắm bắt cơ hội nên phát tài chẳng khó khăn.

Trong ngày 29 Tết, thấy Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Thìn nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người. Tuy nhiên, chính bạn lại thường thiếu tự tin, hoang mang, mơ hồ vì chưa tìm ra hướng đi cho mình. Trước khi đưa ra quyết định hoặc lựa chọn, bạn hãy xác định cho rõ điểm mạnh của mình cũng như điều mà mình mong muốn là gì.

Ảnh minh họa: Internet

Thổ sinh Kim cho thấy con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định. Hai người thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Mỗi khi cảm thấy bối rối, nửa kia luôn khiến bạn bạn yên tâm và tin tưởng.

Con giáp tuổi Hợi

Trong ngày 29 Tết, người tuổi Hợi có cảm giác làm việc gì cũng trôi chảy nhờ được quý nhân Lục Hợp phù trợ. Bạn giải quyết công việc nhẹ nhàng, tìm ra phương pháp để cải tiến hiệu suất, vừa tiết kiệm được thời gian công sức lại vừa chứng tỏ được sự nhanh nhạy của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính trong ngày cũng khá thuận lợi, các nguồn thu tăng vì bản mệnh có cơ hội kiếm tiền suôn sẻ. Nhưng đây cũng là lý do khiến cho con giáp này không kiểm soát được chi tiêu mà vung tiền hoang phí cho những khoản không cần thiết, nhất là cho việc sắm Tết. Do đó bạn nên cân đối lại các nguồn đi nhé.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!