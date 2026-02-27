Gia đình đã tìm thấy cô gái ở Hà Nội xin phép đi chơi rồi mất liên lạc nhiều ngày

Sau nhiều ngày mất tích, Nguyễn Thị Thu H.đã được lực lượng công an đưa về trụ sở làm việc và gia đình đã đón chị H. về nhà an toàn.
Theo thông tin VietNamNet, chiều 26/2, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Công K. (SN 1979, trú tại xã Sơn Đồng, TP Hà Nội; là bố của chị Nguyễn Thị Thu H.) cho biết gia đình đã tìm thấy con gái vào tối 25/2.
Theo ông K., chị H. sang chơi nhà người yêu tại một xã thuộc tỉnh Hưng Yên. Gia đình không hề hay biết việc này nên rất lo lắng.
Bằng nhiều kênh khác nhau và sự hỗ trợ của lực lượng công an, gia đình đã xác định được vị trí nhà người yêu chị H. tại tỉnh Hưng Yên. Sau đó, lực lượng công an đưa chị H. về trụ sở làm việc. Gia đình đã đón chị H. về nhà an toàn.
Như trước đó báo Lao Động đưa tin, theo thông tin đăng tải tối 25/2, gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 2002; trú tại Phương Viên 4, xã Sơn Đồng, Hà Nội) cho biết, chị rời khỏi nhà từ sáng 22.2 nhưng đến nay chưa trở về. Kể từ thời điểm đó, gia đình hoàn toàn không thể liên lạc với chị Hiền và rất lo lắng cho sự an toàn của con gái.
Trao đổi với phóng viên tối cùng ngày, ông Nguyễn Công Kiên (SN 1979) - bố của chị Hiền - cho hay, con gái ông ở nhà phụ giúp gia đình. Sáng xảy ra sự việc, chị Hiền xin phép gia đình ra ngoài đi chơi, sau đó không thấy quay về. Gia đình đã tìm kiếm và liên hệ qua điện thoại, mạng xã hội nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào.