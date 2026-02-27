Gia đình đã tìm thấy cô gái ở Hà Nội xin phép đi chơi rồi mất liên lạc nhiều ngày

Đời sống 27/02/2026 13:39

Sau nhiều ngày mất tích, Nguyễn Thị Thu H.đã được lực lượng công an đưa về trụ sở làm việc và gia đình đã đón chị H. về nhà an toàn.

Theo thông tin VietNamNet, chiều 26/2, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Công K. (SN 1979, trú tại xã Sơn Đồng, TP Hà Nội; là bố của chị Nguyễn Thị Thu H.) cho biết gia đình đã tìm thấy con gái vào tối 25/2.

Theo ông K., chị H. sang chơi nhà người yêu tại một xã thuộc tỉnh Hưng Yên. Gia đình không hề hay biết việc này nên rất lo lắng.

Bằng nhiều kênh khác nhau và sự hỗ trợ của lực lượng công an, gia đình đã xác định được vị trí nhà người yêu chị H. tại tỉnh Hưng Yên. Sau đó, lực lượng công an đưa chị H. về trụ sở làm việc. Gia đình đã đón chị H. về nhà an toàn.

Gia đình đã tìm thấy cô gái ở Hà Nội xin phép đi chơi rồi mất liên lạc nhiều ngày - Ảnh 1
Chị Nguyễn Thị Thu H. đã về nhà an toàn. Ảnh: Báo Lao Động. 

Như trước đó báo Lao Động đưa tin, theo thông tin đăng tải tối 25/2, gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 2002; trú tại Phương Viên 4, xã Sơn Đồng, Hà Nội) cho biết, chị rời khỏi nhà từ sáng 22.2 nhưng đến nay chưa trở về. Kể từ thời điểm đó, gia đình hoàn toàn không thể liên lạc với chị Hiền và rất lo lắng cho sự an toàn của con gái.

Trao đổi với phóng viên tối cùng ngày, ông Nguyễn Công Kiên (SN 1979) - bố của chị Hiền - cho hay, con gái ông ở nhà phụ giúp gia đình. Sáng xảy ra sự việc, chị Hiền xin phép gia đình ra ngoài đi chơi, sau đó không thấy quay về. Gia đình đã tìm kiếm và liên hệ qua điện thoại, mạng xã hội nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Danh tính cô gái 24 tuổi ở Hà Nội xin phép đi chơi rồi mất liên lạc nhiều ngày

Danh tính cô gái 24 tuổi ở Hà Nội xin phép đi chơi rồi mất liên lạc nhiều ngày

Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội xin phép bố đi chơi rồi mất liên lạc bí ẩn nhiều ngày khiến gia đình lo lắng. Công an TP.Hà Nội đã phát thông báo khẩn, mong cộng đồng chung tay tìm kiếm, để cô gái trở về gia đình an toàn.

Xem thêm
Từ khóa:   cô gái mất tích tìm thấy cô gái mất tích tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Tạm đình chỉ công tác nữ giáo viên nghi bắt học sinh liếm đất ở Phú Thọ

Tạm đình chỉ công tác nữ giáo viên nghi bắt học sinh liếm đất ở Phú Thọ

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Đi tìm việc trên mạng sau Tết, 2 bố con ở Nghệ An mất tích bí ẩn

Đi tìm việc trên mạng sau Tết, 2 bố con ở Nghệ An mất tích bí ẩn

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Gia đình đã tìm thấy cô gái ở Hà Nội xin phép đi chơi rồi mất liên lạc nhiều ngày

Gia đình đã tìm thấy cô gái ở Hà Nội xin phép đi chơi rồi mất liên lạc nhiều ngày

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
NÓNG: Hơn 70 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

NÓNG: Hơn 70 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Đời sống 3 giờ 8 phút trước
Kiểm định Acid Sialic - thước đo giá trị thật của Yến Thuần

Kiểm định Acid Sialic - thước đo giá trị thật của Yến Thuần

Dinh dưỡng 3 giờ 37 phút trước
Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn uống một cốc nước dừa vào mỗi buổi sáng?

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn uống một cốc nước dừa vào mỗi buổi sáng?

Sống khỏe 3 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (28/2-1/3/2026), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (28/2-1/3/2026), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Bí quyết làm xôi nếp cẩm sữa chua bằng lò nướng: Cực nhàn mà hạt nếp vẫn dẻo thơm, chuẩn vị

Bí quyết làm xôi nếp cẩm sữa chua bằng lò nướng: Cực nhàn mà hạt nếp vẫn dẻo thơm, chuẩn vị

Món ngon mỗi ngày 4 giờ 8 phút trước
Danh tính bạn gái tin đồn kém 22 tuổi đi du lịch cùng Huỳnh Hiểu Minh

Danh tính bạn gái tin đồn kém 22 tuổi đi du lịch cùng Huỳnh Hiểu Minh

Sao quốc tế 4 giờ 23 phút trước
Trong tuần mới (2/3 đến 8/3/2026), 3 con giáp được Thần Tài PHÁT LỘC, tiền ùa vào túi, Phúc Báu đuề huề, đường thăng tiến rộng mở

Trong tuần mới (2/3 đến 8/3/2026), 3 con giáp được Thần Tài PHÁT LỘC, tiền ùa vào túi, Phúc Báu đuề huề, đường thăng tiến rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bị phạt và cấm thi đấu

NÓNG: Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bị phạt và cấm thi đấu

Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài

Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài

NÓNG: Công an vào cuộc vụ giáo viên bị tố bắt 35 học sinh liếm đất ở Phú Thọ

NÓNG: Công an vào cuộc vụ giáo viên bị tố bắt 35 học sinh liếm đất ở Phú Thọ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một tài khoản từ Việt Nam bị Meta khởi kiện vì quảng cáo lừa đảo

Một tài khoản từ Việt Nam bị Meta khởi kiện vì quảng cáo lừa đảo

Đi bộ trên đường ray, người phụ nữ bị tàu hỏa tông tử vong

Đi bộ trên đường ray, người phụ nữ bị tàu hỏa tông tử vong

Tạm đình chỉ công tác nữ giáo viên nghi bắt học sinh liếm đất ở Phú Thọ

Tạm đình chỉ công tác nữ giáo viên nghi bắt học sinh liếm đất ở Phú Thọ

Đi tìm việc trên mạng sau Tết, 2 bố con ở Nghệ An mất tích bí ẩn

Đi tìm việc trên mạng sau Tết, 2 bố con ở Nghệ An mất tích bí ẩn

NÓNG: Hơn 70 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

NÓNG: Hơn 70 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài

Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài