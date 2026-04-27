Giá vàng hôm nay, ngày 27/4/2026: Thế giới lên xuống bất thường, vàng SJC về dưới 170 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 27/4/2026, giá vàng thế giới giảm hàng chục USD/ounce khi vừa mở cửa giao dịch tuần mới trên thị trường quốc tế, thủng mốc 4.700 USD/ounce.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty Mi Hồng giảm giá vàng miếng SJC 500.000 đồng mỗi lượng mua vào, xuống 166,8 triệu đồng, bán ra giảm 300.000 đồng, xuống còn 168,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý giữ giá mua vào ở mức 165,8 triệu đồng, bán ra 168,8 triệu đồng… Thị trường vàng trong nước nghỉ lễ nên dự báo thanh khoản khá chậm trong hôm nay.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo báo Người Lao Động, lúc 7 giờ ngày 27/4, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.680 USD/ounce, giảm 30 USD/ounce so với cuối tuần trước.

Diễn biến này khá bất ngờ bởi kết quả dự đoán về xu hướng giá vàng tuần này của Kitco, cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư cá nhân đều cho rằng giá vàng có thể lình xình đi ngang, chưa rõ xu hướng.

Với diễn biến này, giá vàng đang ở mức đáy kể từ đầu tháng 4 tới nay.

Giá vàng giảm trong bối cảnh giá dầu thô và đồng DXY tiếp tục mạnh lên. Giá dầu thô Brent đang được giao dịch ở mức 107,4 USD/thùng, tăng 1,97%; trong khi chỉ số đồng USD (DXY Index) tăng tiếp lên 98,6 điểm, cao hơn 0,08% so với phiên trước.

Giá vàng hôm nay, ngày 26/4/2026: Liên tục giảm, người mua lỗ 12 triệu đồng so với đầu tháng 4 Hôm nay, ngày 26/4/2026, giá vàng thế giới và trong nước tiếp tục đà giảm khiến người mua lỗ nặng 12 triệu đồng so với đầu tháng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-vang-hom-nay-ngay-2742026-the-gioi-len-xuong-bat-thuong-vang-sjc-ve-duoi-170-trieu-ongluong-758656.html