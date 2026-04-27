Giá vàng hôm nay, ngày 27/4/2026: Thế giới lên xuống bất thường, vàng SJC về dưới 170 triệu đồng/lượng

Đời sống 27/04/2026 09:32

Hôm nay, ngày 27/4/2026, giá vàng thế giới giảm hàng chục USD/ounce khi vừa mở cửa giao dịch tuần mới trên thị trường quốc tế, thủng mốc 4.700 USD/ounce.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty Mi Hồng giảm giá vàng miếng SJC 500.000 đồng mỗi lượng mua vào, xuống 166,8 triệu đồng, bán ra giảm 300.000 đồng, xuống còn 168,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý giữ giá mua vào ở mức 165,8 triệu đồng, bán ra 168,8 triệu đồng… Thị trường vàng trong nước nghỉ lễ nên dự báo thanh khoản khá chậm trong hôm nay.

Giá vàng hôm nay, ngày 27/4/2026: Thế giới lên xuống bất thường, vàng SJC về dưới 170 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo báo Người Lao Động, lúc 7 giờ ngày 27/4, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.680 USD/ounce, giảm 30 USD/ounce so với cuối tuần trước.

Diễn biến này khá bất ngờ bởi kết quả dự đoán về xu hướng giá vàng tuần này của Kitco, cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư cá nhân đều cho rằng giá vàng có thể lình xình đi ngang, chưa rõ xu hướng.

Với diễn biến này, giá vàng đang ở mức đáy kể từ đầu tháng 4 tới nay.

Giá vàng giảm trong bối cảnh giá dầu thô và đồng DXY tiếp tục mạnh lên. Giá dầu thô Brent đang được giao dịch ở mức 107,4 USD/thùng, tăng 1,97%; trong khi chỉ số đồng USD (DXY Index) tăng tiếp lên 98,6 điểm, cao hơn 0,08% so với phiên trước.

Giá vàng hôm nay, ngày 26/4/2026: Liên tục giảm, người mua lỗ 12 triệu đồng so với đầu tháng 4

Giá vàng hôm nay, ngày 26/4/2026: Liên tục giảm, người mua lỗ 12 triệu đồng so với đầu tháng 4

Hôm nay, ngày 26/4/2026, giá vàng thế giới và trong nước tiếp tục đà giảm khiến người mua lỗ nặng 12 triệu đồng so với đầu tháng.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng SJC giá vàng trong nước

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 3 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 4 giờ 3 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 4 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 5 giờ 3 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 5 giờ 33 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong