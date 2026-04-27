Qua hết tháng 4, 3 con giáp Tài Lộc cực phát, Hồng Phúc tề thiên, cát khí ngút trời, Thần Tài mở sổ vàng

Tâm linh - Tử vi 27/04/2026 11:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Tài Lộc cực phát, Hồng Phúc tề thiên, cát khí ngút trời, Thần Tài mở sổ vàng trong thời gian này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Qua hết tháng 4, Tam Hợp chiếu cố, đường tiền bạc của người tuổi Dần khá suôn sẻ trong ngày mới, kinh doanh rất đắt hàng, sớm có lộc liên quan tới công việc, nhiệm vụ mới mà bản mệnh mới nhận. Không chỉ có tiền bạc bất ngờ đến với bạn, mà bạn còn nhận được phần thưởng cho hiệu suất làm việc xuất sắc, dẫn đến thu nhập tăng đáng kể, tài khoản có biến động lớn.

Qua hết tháng 4, 3 con giáp Tài Lộc cực phát, Hồng Phúc tề thiên, cát khí ngút trời, Thần Tài mở sổ vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thiên quan nhắc Dần rằng trong công việc chỉ cần làm tốt việc của mình là đủ đừng chen chân vào thị phi của người khác kẻo lại rước thêm rắc rối lúc nào không hay, thậm chí còn dây dưa đến luật pháp. Nếu cảm thấy chán nản, hãy thử dọn dẹp bàn làm việc và trang trí thêm một vài vật dụng nhỏ, điều này có thể cải thiện vận may của bạn.

Con giáp tuổi Mùi 

Qua hết tháng 4, tuổi Mùi được quý nhân giúp đỡ trong công việc nhờ có Tam Hội trợ vận. Chuyện làm ăn kinh doanh của con giáp này đang diễn ra rất suôn sẻ, vấn đề tiền bạc không còn là mối lo lắng. Công việc phụ cũng mang lại những dấu hiệu đáng mừng. 

Qua hết tháng 4, 3 con giáp Tài Lộc cực phát, Hồng Phúc tề thiên, cát khí ngút trời, Thần Tài mở sổ vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỏa sinh Thổ nên tình cảm khởi sắc hơn mọi ngày. Có người ở xa báo tin vui về nhà, gia đình vẫn mạnh khỏe, bình an. Tình yêu đôi lứa mặn nồng, hãy trân trọng và tận hưởng hạnh phúc mình đang có. 

Đường tài lộc có Chính Quan nâng đỡ nên nay Mùi không phải lo lắng quá nhiều trong chuyện tiền nong, thi cử, xin việc, nhập hàng rất may. Nụ cười giúp bạn giải quyết nhiều vấn đề còn im lặng giúp bạn tránh xa vô số vấn đề rắc rối.

Con giáp tuổi Tỵ 

Qua hết tháng 4, Thiên Ấn nhập cục, người tuổi Tỵ nhận lại những kết quả xứng đáng với nỗ lực mà mình đã bỏ ra trong công việc. Bạn cũng được cấp trên đánh giá cao về tinh thần làm việc hăng say, cống hiến hết mình để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Nhưng hãy chuẩn bị tinh thần bởi có thể thời gian tới bạn sẽ được giao thêm trọng trách mới nên sẽ khá bận rộn đấy. 

Qua hết tháng 4, 3 con giáp Tài Lộc cực phát, Hồng Phúc tề thiên, cát khí ngút trời, Thần Tài mở sổ vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Về tài lộc, bản mệnh cũng sẽ có tin vui về chuyện tiền bạc. Đặc biệt người đầu tư, kinh doanh sẽ sớm đưa ra quyết định thu về tài lộc cho mình. Tuy nhiên trước đó người tuổi Tỵ nên trang bị đầy đủ kiến thức cho mình, đừng vội tin lời ai đó hoặc vì thấy họ làm được mà mình cũng đâm đầu làm theo đâu.

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