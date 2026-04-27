Đúng 6 ngày kế tiếp (27/4 - 2/5), 3 con giáp thoát khỏi tai ương, bạc tiền sung túc, mang mệnh đại cát, vạn điều tốt lành

Tâm linh - Tử vi 27/04/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp thoát khỏi tai ương, bạc tiền sung túc, mang mệnh đại cát, vạn điều tốt lành vào đúng 6 ngày kế tiếp (27/4 - 2/5) này nhé!

Con giáp tuổi Dậu 

Đúng 6 ngày kế tiếp (27/4 - 2/5), dưới sự giúp sức của Tam Hợp, người tuổi Dậu sẽ có cơ hội được tiếp xúc với quý nhân. Đó có thể là người bạn biết từ lâu nhưng chưa từng nghĩ đến. Khi người ấy giới thiệu cho bạn cơ hội, bạn đừng vuột mất thời cơ nhé.

Đúng 6 ngày kế tiếp (27/4 - 2/5), 3 con giáp thoát khỏi tai ương, bạc tiền sung túc, mang mệnh đại cát, vạn điều tốt lành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu phải tham gia các cuộc thi cử, con giáp này hãy tự tin phát huy hết sức mạnh của mình. Bạn vốn là một người tài giỏi chẳng thua kém ai, vì thế đừng chùn bước khi đứng trước những thử thách.

Thổ sinh Kim, người độc thân chẳng cần mất quá nhiều thời gian để nhận ra đâu mới là người mình cần phải trân trọng suốt cuộc đời này. Đối phương đã luôn bên bạn trong suốt thời gian qua, cổ vũ, động viên để bạn vượt qua nhiều gian khó.

Con giáp tuổi Mão 

Đúng 6 ngày kế tiếp (27/4 - 2/5), vận trình tài lộc của tuổi Mão khá sáng, mọi việc đều tiến hành một cách trôi chảy, thuận lợi. Đặc biệt là việc buôn bán kinh doanh phát tài phát lộc, khách hàng ra vào nườm nượp, là cơ hội để bản mệnh cải thiện nguồn thu nhập cho mình.

Đúng 6 ngày kế tiếp (27/4 - 2/5), 3 con giáp thoát khỏi tai ương, bạc tiền sung túc, mang mệnh đại cát, vạn điều tốt lành - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Song vì Mão Mộc tự hình nên tuổi Mão có xu hướng suy nghĩ tiêu cực, tự ti vì bạn bè đã thành công còn mình vẫn chưa có gì. Đừng nên so sánh bản thân với người khác bởi hạnh phúc là ở ngay trong cách mình suy nghĩ chứ không phải là ngày nào đó mình sẽ giàu hay thành công hơn.

Phương diện sức khỏe của con giáp này chưa được tốt. Bản mệnh cần phải lưu ý các vấn đề liên quan đến gan, chớ nên thức quá khuya, uống nhiều rượu bia hay các chất kích thích… Một chế độ ăn uống đa dạng, cân bằng và nhiều chất xơ, rau củ giúp cơ thể khỏe mạnh.

Con giáp tuổi Tuất 

Đúng 6 ngày kế tiếp (27/4 - 2/5), Tuất Mão nhị hợp, tuổi Tuất đang cảm thấy hạnh phúc vô cùng với những gì người ấy dành cho mình. Bạn không băn khoăn nhiều khi mà đối phương hết lần này đến lần khác nhấn mạnh tình cảm của mình.

Đúng 6 ngày kế tiếp (27/4 - 2/5), 3 con giáp thoát khỏi tai ương, bạc tiền sung túc, mang mệnh đại cát, vạn điều tốt lành - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Yêu thì phải nói ra thôi, bạn còn hạnh phúc khi được nghe lời yêu thương ấy chứ. Con giáp này có thể sẽ đưa ra những quyết định quan trọng, đưa chuyện tình yêu của mình lên một mức cao hơn.

Thương Quan xuất hiện, bản mệnh thiếu sự chỉn chu trong công việc nên có thể bị cấp trên phê bình. Nhưng hãy lấy đó làm bài học cho mình và cố gắng nhiều hơn chứ đừng có ủ rũ, bỏ bê tất cả nhé.

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