Đúng 2 ngày liên tiếp (29 và 30/4), 3 con giáp hanh thông về mọi mặt, tiền nhiều không đếm xuể, hối hả gánh vàng về nhà

Tâm linh - Tử vi 27/04/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp hanh thông về mọi mặt, tiền nhiều không đếm xuể, hối hả gánh vàng về nhà vào đúng 2 ngày liên tiếp (29 và 30/4) này nhé!

Con giáp tuổi Tý 

Đúng 2 ngày liên tiếp (29 và 30/4), Chính tài hỗ trợ, công việc làm ăn kiếm tiền của người tuổi Tý khá hanh thông, vượng lộc trong ngày này. Cuối ngày khả năng làm giàu của Tý lên cao, sẽ có những khoản tiền bất ngờ đến với bạn, nhưng hãy cẩn thận đừng tiêu xài quá mức kẻo lại cháy túi, có lộc nhưng cũng phải biết giữ thì mới bền được.

Đúng 2 ngày liên tiếp (29 và 30/4), 3 con giáp hanh thông về mọi mặt, tiền nhiều không đếm xuể, hối hả gánh vàng về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, thời gian này tràn đầy niềm vui và hứng khởi. Không chỉ có những điều thú vị dễ thực hiện, mà đây còn là một cơ hội học hỏi quý giá của Tý. Nếu bạn tận dụng tốt, chắc chắn bạn sẽ gặt hái được nhiều thành quả lớn lao trong tương lai gần, vượt mặt cả đối thủ.

Con giáp tuổi Ngọ 

Đúng 2 ngày liên tiếp (29 và 30/4), tuổi Ngọ được Chính Tài nâng đỡ nên công việc cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, dù là ngày giữa tuần nhưng Ngọ gần như đã làm hết công việc trong tuần. Sự cạnh tranh, ganh đua nơi làm việc không thể khiến bản gục ngã.

Đúng 2 ngày liên tiếp (29 và 30/4), 3 con giáp hanh thông về mọi mặt, tiền nhiều không đếm xuể, hối hả gánh vàng về nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ cục diện hai hành Hỏa tương hòa nên Ngọ có vận tài chính ổn định. May mắn khi trong ngày con giáp này có thể sẽ được quý nhân nâng đỡ cho nên giành không ít thành công trong việc kinh doanh buôn bán. 

Con giáp tuổi Thìn 

Đúng 2 ngày liên tiếp (29 và 30/4), được Tam Hợp hậu thuẫn, người tuổi Thìn sẽ có quý nhân giúp đỡ trên mọi phương diện. Dù là công việc, tình cảm hay tài lộc của con giáp này cũng đều thuận lợi vì được chỉ đường dẫn lối tận tình. Mỗi khi bản mệnh gặp khó khăn là sẽ có người ở bên hỗ trợ khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều. 

Đúng 2 ngày liên tiếp (29 và 30/4), 3 con giáp hanh thông về mọi mặt, tiền nhiều không đếm xuể, hối hả gánh vàng về nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngày này những ai theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì càng dễ có được lộc về tay. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội thì bạn sẽ bỏ xa đối thủ trên thị trường. Tuy nhiên, người tuổi Thìn cũng cần phải cân nhắc thật kĩ trước khi đổ tiền đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào, đừng tùy tiện làm theo lời người khác mà không kiểm chứng.

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