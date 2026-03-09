Vợ và mẹ tranh cãi suốt 3 ngày, chồng có hành động bất ngờ nhận được nhiều lời khen ngợi

Người phụ nữ trong clip vừa sinh con và ở lại bệnh viện 5 ngày, mẹ chồng cô ở cùng 3 ngày. Thấy tình trạng của vợ, người đàn ông quyết định đưa mẹ mình về quê. Đối mặt với những lời trách móc của mẹ, người đàn ông bật khóc nức nở và hỏi: "Mẹ cũng từng là con dâu. Nếu mẹ chồng đối xử với mẹ như vậy, mẹ sẽ cảm thấy thế nào?".
Video 15:20 09/03/2026

Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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