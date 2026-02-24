Trúng số độc đắc đúng ngày 29/2/2026, 3 con giáp 'một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài', tiền vàng sung túc, vận trình tung tăng thẳng tiến

Tâm linh - Tử vi 24/02/2026 13:25

3 con giáp 'một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài', tiền vàng sung túc, vận trình tung tăng thẳng tiến.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ có thể nhận được tin mừng trong lĩnh vực sự nghiệp của mình. Thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn thận đã giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên và có cơ hội được thăng quan, tiến chức. Con giáp này hãy mạnh dạn hơn trong việc nêu ý kiến, quan điểm của bản thân. 

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này cũng rất tốt nhờ ngũ hành tương sinh, thậm chí có người nhận thấy vận đào hoa của mình nở rộ. Vốn dĩ bạn đã có sức hút vô cùng lớn với người khác phái. 

Trúng số độc đắc đúng ngày 29/2/2026, 3 con giáp 'một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài', tiền vàng sung túc, vận trình tung tăng thẳng tiến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình của người tuổi Tuất có nhiều điểm thuận lợi, đường tài lộ cũng rất khả quan. Những lĩnh vực bạn muốn đầu tư, hợp tác đều có hướng phát triển tốt; công việc hanh thông nên thu nhập đều đặn. Ngoài ra bản mệnh còn có số hưởng lộc trời ban, nhận được một số tiền thưởng nhỏ.

Những mối quan hệ xung quanh người tuổi Tuất cũng sẽ trở nên hài hòa, dễ chịu hơn. Lúc này những mâu thuẫn với đồng nghiệp, người thân được gỡ bỏ hoàn toàn. Đây là niềm vui lớn lao với bạn khi những vướng mắc trước đó khiến bạn không thể tĩnh tâm, tập trung vào công việc.

Trúng số độc đắc đúng ngày 29/2/2026, 3 con giáp 'một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài', tiền vàng sung túc, vận trình tung tăng thẳng tiến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thiên Ấn hỗ trợ khá nhiều cho công việc của người tuổi Hợi trong thời điểm tới. Do đó, bạn hãy tự tin vào năng lực của bản thân, cát tinh này sẽ mang lại cho bạn những ý tưởng đột phá, gỡ bỏ hết các khuôn mẫu, nhờ đó bạn khẳng định được vai trò của mình trong công việc.

Ngoài ra, bạn chớ nên lười biếng mà cần phải tranh thủ cát khí để nhanh chóng giải quyết vấn đề. Nếu biết tận dụng vận may mà Thiên Ấn mang tới, con giáp này có thể nhanh chóng đạt được nấc thang mới trong sự nghiệp cá nhân của mình, trở thành người dẫn đầu, điều hành con thuyền tập thể.

Trúng số độc đắc đúng ngày 29/2/2026, 3 con giáp 'một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài', tiền vàng sung túc, vận trình tung tăng thẳng tiến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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