Bị lật tẩy mánh khóe gian lận, nam sinh nổi khùng hành hung giám thị ngay tại phòng thi

Vụ việc xảy ra tại trường Cao đẳng vi lượng đồng căn Tiến sĩ Malakareddy ở Kalaburagi, Ấn Độ. Nam sinh viên đã sử dụng điện thoại di động trong kỳ thi và bị bắt quả tang. Vài phút sau, Shahbaz lao vào đấm giám thị trước khi những người khác can thiệp để khống chế và đưa anh ta đi.

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

