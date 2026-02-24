Đi đánh cá, ngư dân phát hiện cá voi khổng lồ dài 15 mét bị mắc cạn trên sông

Các ngư dân địa phương đang đánh bắt cá như thường lệ ở Nam Sumatra, Indonesia, vào ngày 15/2, thì nhận thấy một sinh vật khổng lồ đang nổi giữa sông. Khi đến gần, họ phát hiện đó là một con cá voi dài 15 mét bị mắc cạn. Thân mình của nó không thể di chuyển do mực nước sông xuống thấp.

