Xe container đang di chuyển trên đường thì bất ngờ lật nghiêng, đè trúng chiếc xe ô tô con khiến tài xế tử vong

Một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại huyện Chittoor, bang Andhra Pradesh. Một kỹ sư phần mềm 32 tuổi đã tử vong trong một vụ tai nạn giao thông sau khi một container hạng nặng đổ sập xuống xe của anh tại một ngã tư đông đúc ở ngoại ô huyện Chittoor vào ngày 12/2.
Video 2 giờ 47 phút trước

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

