Nữ diễn viên Trương Dư Hi mới đây đã gây chấn động dư luận khi tiết lộ bản thân rơi vào một vụ theo dõi và quấy rối nghiêm trọng kéo dài suốt nhiều tháng.

Trương Dư Hi chia sẻ, có hai nhóm người đã nhắm vào nữ diễn viên, hoạt động có tổ chức và hành vi ngày càng manh động. Những người này không chỉ nhiều lần rình rập, theo dõi cô mà còn xông vào nhà của người thuê bất động sản thuộc quyền sở hữu của Trương Dư Hi, đe dọa và tra hỏi nơi ở của cô. Có lúc, nhóm này thậm chí còn đẩy cửa, dùng lời lẽ hăm dọa khiến người thuê nhà hoảng sợ và phải liên tục cầu cứu cảnh sát.

Ngày 15/9, Trương Dư Hi đã công khai chuyện chụp lại biển số xe của một đối tượng và gửi lời cảnh cáo mạnh mẽ trên Weibo: “Nếu còn tái phạm, tôi sẽ báo cảnh sát ngay!”. Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn gửi tin nhắn xúc phạm đến gia đình và ê-kíp của nữ diễn viên.

Trước tình hình này, Trương Dư Hi khẳng định bản thân sẽ không im lặng. Nữ diễn viên đã lưu giữ đầy đủ bằng chứng và hồ sơ báo cảnh sát. Nữ diễn viên viết: “Sỉ nhục người khác chẳng có gì đáng tự hào, tôi cũng không vì vậy mà sợ hãi. Tôi sẽ mãi là chính mình”.

Đồng thời, cô cho biết sẵn sàng tiến hành các biện pháp pháp lý để truy cứu trách nhiệm.

Cộng đồng mạng bày tỏ sự phẫn nộ, đồng loạt đứng về phía nữ diễn viên. Nhiều bình luận kêu gọi fan cần lý trí hơn trong việc thần tượng, đồng thời nhắc nhở Trương Dư Hi tăng cường an ninh, lắp đặt hệ thống camera giám sát và hạn chế chia sẻ thông tin riêng tư.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên nữ diễn viên gặp vấn đề về an toàn. Tháng 8 năm ngoái, cô từng ngã tại sân bay vì bị đám đông người hâm mộ bao vây. Trước đó, khi còn đi học, Trương Dư Hi cũng từng bị bắt nạt sau khi từ chối một lời tỏ tình. Những trải nghiệm này càng khiến công chúng cảm thông hơn với những áp lực phía sau ánh hào quang mà nghệ sĩ phải đối diện.

