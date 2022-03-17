Đổi khẩu vị với sườn que xóc bơ tỏi thơm nức mũi!

Mua được sườn ngon, làm món này cho gia đình, ai cũng thích mê, 'chén' liền mấy bát cơm

SƯỜN XÓC BƠ TỎI

Nguyên liệu:

1kg sườn

½ muỗng tiêu xay

½ muỗng muối

1 muỗng tỏi bằm

1 muỗng hành tím bằm

Nước xốt:

3 muỗng đường

2 muỗng nước mắm

1 muỗng dầu hào

1 muỗng nước màu

3 muỗng nước

Rau củ:

½ củ hành tây

½ trái ớt chuông

1 muỗng bơ

Cách làm:



- Ướp sườn trong 30 phút

- Cắt hành tây, ớt chuông thành miếng cau vừa ăn

- Trộn nước xốt

- Chiên không dầu sườn trong 40 phút ở 150C, lật mặt sườn sau 20 phút

- Làm nóng chảo, cho vào 2 muỗng cafe dầu ăn và 1 muỗng tỏi bằm. Phi thơm tỏi cho vàng rồi vớt tỏi ra chén

- Cho sườn vào đun cùng xốt trong 5 phút

- Thêm vào 1 muỗng bơ, xóc đều

- Cho rau vào xào chung trong 3 phút

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Tram Vu

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