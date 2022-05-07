Chả ốc hấp sả - Tuyệt hảo cho những ngày trời mát mẻ se lạnh vì mưa!

Món ngon mỗi ngày 07/05/2022 14:28

Chả ốc dai giòn, nước mắm gừng cay cay. Ăn vào thời tiết mát mẻ siêu thích hợp

Chả ốc hấp sả

Chả ốc hấp sả - Tuyệt hảo cho những ngày trời mát mẻ se lạnh vì mưa! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Ốc nhồi 
  • Giò sống
  • Tthịt nạc dăm xay
  • Mộc nhĩ + nấm hương
  • 1 bó sả
  • Lá chanh, gừng
  • Hành lá
  • Gia vị: tiêu, hạt nêm

Cách làm:

- Ốc chà sạch vỏ, ngâm ốc với nước vo gạo nửa ngày cho sạch. Sau đó luộc ốc với gừng, sả, lá chanh.

 

Chả ốc hấp sả - Tuyệt hảo cho những ngày trời mát mẻ se lạnh vì mưa! - Ảnh 2

 

- Khều lấy ruột ốc

- Lưỡi ốc mình cho tí muối, vắt tí chanh vào vò sạch loại bỏ nhớt đi, rửa sạch. Cho vào máy xay thịt, xay nhỏ 

- Cho vào tô thịt ốc đã xay + giò sống + thịt nạc dăm xay + vài lát gừng băm nhỏ + hành lá thái nhỏ + tiêu + hạt nêm. Trộn đều cho hòa quyện

 

Chả ốc hấp sả - Tuyệt hảo cho những ngày trời mát mẻ se lạnh vì mưa! - Ảnh 3

 

- Sau đó đặt miếng sả vào miệng vỏ ốc, nhồi chả ốc vào con ốc.

- Xếp ốc vào xửng, mang đi hấp cùng sả, đậy nắp khoảng 15-20 phút cho chín

 

Chả ốc hấp sả - Tuyệt hảo cho những ngày trời mát mẻ se lạnh vì mưa! - Ảnh 4

  •  Nước chấm ốc:

- Cho nước lọc vào bát, thêm nước mắm + đường + chanh/ tắc, tương ớt nếu thích

- Cho tiếp gừng băm, sả thái mỏng, vài lát tắc, ít lá chanh thái mỏng, ớt băm vào. Nếm vừa vị và thưởng thức

 

Chả ốc hấp sả - Tuyệt hảo cho những ngày trời mát mẻ se lạnh vì mưa! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Loan Trần

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