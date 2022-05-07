Chả ốc hấp sả - Tuyệt hảo cho những ngày trời mát mẻ se lạnh vì mưa!

Chả ốc dai giòn, nước mắm gừng cay cay. Ăn vào thời tiết mát mẻ siêu thích hợp

Chả ốc hấp sả

Nguyên liệu:

Ốc nhồi

Giò sống

Tthịt nạc dăm xay

Mộc nhĩ + nấm hương

1 bó sả

Lá chanh, gừng

Hành lá

Gia vị: tiêu, hạt nêm

Cách làm:



- Ốc chà sạch vỏ, ngâm ốc với nước vo gạo nửa ngày cho sạch. Sau đó luộc ốc với gừng, sả, lá chanh.

- Khều lấy ruột ốc

- Lưỡi ốc mình cho tí muối, vắt tí chanh vào vò sạch loại bỏ nhớt đi, rửa sạch. Cho vào máy xay thịt, xay nhỏ

- Cho vào tô thịt ốc đã xay + giò sống + thịt nạc dăm xay + vài lát gừng băm nhỏ + hành lá thái nhỏ + tiêu + hạt nêm. Trộn đều cho hòa quyện

- Sau đó đặt miếng sả vào miệng vỏ ốc, nhồi chả ốc vào con ốc.

- Xếp ốc vào xửng, mang đi hấp cùng sả, đậy nắp khoảng 15-20 phút cho chín

Nước chấm ốc:

- Cho nước lọc vào bát, thêm nước mắm + đường + chanh/ tắc, tương ớt nếu thích

- Cho tiếp gừng băm, sả thái mỏng, vài lát tắc, ít lá chanh thái mỏng, ớt băm vào. Nếm vừa vị và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Loan Trần

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cha-oc-hap-sa-tuyet-hao-cho-nhung-ngay-troi-mat-me-se-lanh-vi-mua-466865.html