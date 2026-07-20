AEON Việt Nam khai trương siêu thị vừa và nhỏ đầu tiên tại TP.HCM

Đến nay, đã có khoảng 30 siêu thị AEON MaxValu tại phía Bắc, được đón nhận tích cực từ đông đảo khách hàng, đặc biệt tại khu vực nội đô.

AEON Việt Nam ra mắt mô hình siêu thị vừa và nhỏ AEON MaxValu lần đầu tiên tại Hà Nội vào năm 2020, nằm gần khu dân cư, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm thường nhật của người tiêu dùng.

Tiếp nối hành trình đó, AEON Việt Nam phát triển mô hình siêu thị vừa và nhỏ AEON MaxValu tại TP.HCM.

Mô hình AEON MaxValu được đến gần hơn với khách hàng nơi đây, giúp việc mua sắm các sản phẩm thiết yếu trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn ngay tại khu vực sinh sống, với danh mục hàng hóa đa dạng cùng chất lượng theo tiêu chuẩn AEON và mức giá cạnh tranh.

AEON MaxValu mang đến danh mục hàng hóa đa dạng, chất lượng chuẩn AEON, giá cả cạnh tranh

Đây cũng là một phần trong chiến lược phát triển hệ sinh thái bán lẻ đa dạng (multi-format) của AEON Việt Nam, với nhiều mô hình từ trung tâm mua sắm, trung tâm bách hóa tổng hợp, siêu thị đến các siêu thị vừa và nhỏ nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Tọa lạc tại Khu Chung cư Dream Home Resident (phường An Hội Tây, TP. HCM), với diện tích sàn khoảng 400m², Siêu thị AEON MaxValu Dream Home sở hữu trang thiết bị hiện đại, không gian mua sắm thông thoáng và sạch sẽ theo tiêu chuẩn Nhật Bản, mang đến trải nghiệm mua sắm tiện nghi, thoải mái cho khách hàng.

Các khu vực được bố trí khoa học cùng hệ thống bảng chỉ dẫn trực quan giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các nhóm ngành hàng thiết yếu, nhanh chóng tìm kiếm sản phẩm phù hợp.

Được phát triển theo định hướng phục vụ nhu cầu mua sắm thường nhật, AEON MaxValu Dream Home cung cấp hơn 3.000 sản phẩm thuộc nhiều nhóm hàng khác nhau, từ thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến đến các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như sữa, hóa mỹ phẩm, đồ dùng gia đình...

Bên cạnh đó, khu vực Delica và Bakery là một trong những điểm nhấn nổi bật của cửa hàng với đa dạng các món ăn chế biến sẵn, bánh mì và đồ ăn nhẹ mang hương vị kết hợp giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn các sản phẩm thuộc nhãn hàng riêng của AEON như TOPVALU và HÓME CÓORDY.

TOPVALU mang đến các sản phẩm thực phẩm và hóa mỹ phẩm được phát triển theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản, thông qua hợp tác phát triển, sản xuất cùng các doanh nghiệp địa phương.

HÓME CÓORDY cung cấp các sản phẩm gia dụng và trang trí nhà cửa với thiết kế tối giản, hiện đại, bền bỉ, nâng tầm phong cách sống cho khách hàng.