AEON Việt Nam khai trương siêu thị vừa và nhỏ đầu tiên tại TP.HCM

Đời sống 20/07/2026 11:55

AEON MaxValu Dream Home - Siêu thị vừa và nhỏ đầu tiên của AEON Việt Nam tại TP.HCM vừa khai trương, góp phần mang trải nghiệm mua sắm hiện đại, chất lượng và tiện lợi, đáp ứng nhu cầu hàng ngày của người tiêu dùng đô thị.

AEON Việt Nam khai trương siêu thị vừa và nhỏ đầu tiên tại TP.HCM - Ảnh 1

AEON MaxValu Dream Home tại TP.HCM

AEON Việt Nam ra mắt mô hình siêu thị vừa và nhỏ AEON MaxValu lần đầu tiên tại Hà Nội vào năm 2020, nằm gần khu dân cư, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm thường nhật của người tiêu dùng.

Đến nay, đã có khoảng 30 siêu thị AEON MaxValu tại phía Bắc, được đón nhận tích cực từ đông đảo khách hàng, đặc biệt tại khu vực nội đô.

Tiếp nối hành trình đó, AEON Việt Nam phát triển mô hình siêu thị vừa và nhỏ AEON MaxValu tại TP.HCM.

Mô hình AEON MaxValu được đến gần hơn với khách hàng nơi đây, giúp việc mua sắm các sản phẩm thiết yếu trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn ngay tại khu vực sinh sống, với danh mục hàng hóa đa dạng cùng chất lượng theo tiêu chuẩn AEON và mức giá cạnh tranh.

AEON Việt Nam khai trương siêu thị vừa và nhỏ đầu tiên tại TP.HCM - Ảnh 2

AEON MaxValu mang đến danh mục hàng hóa đa dạng, chất lượng chuẩn AEON, giá cả cạnh tranh

Đây cũng là một phần trong chiến lược phát triển hệ sinh thái bán lẻ đa dạng (multi-format) của AEON Việt Nam, với nhiều mô hình từ trung tâm mua sắm, trung tâm bách hóa tổng hợp, siêu thị đến các siêu thị vừa và nhỏ nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Tọa lạc tại Khu Chung cư Dream Home Resident (phường An Hội Tây, TP. HCM), với diện tích sàn khoảng 400m², Siêu thị AEON MaxValu Dream Home sở hữu trang thiết bị hiện đại, không gian mua sắm thông thoáng và sạch sẽ theo tiêu chuẩn Nhật Bản, mang đến trải nghiệm mua sắm tiện nghi, thoải mái cho khách hàng.

Các khu vực được bố trí khoa học cùng hệ thống bảng chỉ dẫn trực quan giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các nhóm ngành hàng thiết yếu, nhanh chóng tìm kiếm sản phẩm phù hợp.

Được phát triển theo định hướng phục vụ nhu cầu mua sắm thường nhật, AEON MaxValu Dream Home cung cấp hơn 3.000 sản phẩm thuộc nhiều nhóm hàng khác nhau, từ thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến đến các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như sữa, hóa mỹ phẩm, đồ dùng gia đình...

Bên cạnh đó, khu vực Delica và Bakery là một trong những điểm nhấn nổi bật của cửa hàng với đa dạng các món ăn chế biến sẵn, bánh mì và đồ ăn nhẹ mang hương vị kết hợp giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn các sản phẩm thuộc nhãn hàng riêng của AEON như TOPVALU và HÓME CÓORDY.

TOPVALU mang đến các sản phẩm thực phẩm và hóa mỹ phẩm được phát triển theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản, thông qua hợp tác phát triển, sản xuất cùng các doanh nghiệp địa phương.

HÓME CÓORDY cung cấp các sản phẩm gia dụng và trang trí nhà cửa với thiết kế tối giản, hiện đại, bền bỉ, nâng tầm phong cách sống cho khách hàng.

Danh tính 6 đối tượng bị khởi tố vì vận chuyển 250 tấn heo nhiễm bệnh về Quảng Trị tiêu thụ

Danh tính 6 đối tượng bị khởi tố vì vận chuyển 250 tấn heo nhiễm bệnh về Quảng Trị tiêu thụ

6 đối tượng bị cáo buộc mua lợn nhiễm dịch tả châu Phi từ các tỉnh phía Bắc đưa về Quảng Trị giết mổ, tiêu thụ, tổng cộng hơn 250 tấn.

Xem thêm
Từ khóa:   xã hội đời sống gia đình

TIN MỚI NHẤT

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 42 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Video 1 giờ 30 phút trước
Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước
Dùng ớt bột cướp ngân hàng, người đàn ông 28 tuổi bị bắt sau 30 phút

Dùng ớt bột cướp ngân hàng, người đàn ông 28 tuổi bị bắt sau 30 phút

Video 2 giờ 30 phút trước
Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong