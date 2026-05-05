Biết con trai ngoại tình, mẹ chồng không những không bênh mà còn cùng tôi đi 'dằn mặt' nhân tình khiến cô ta khiếp vía

Tâm sự gia đình 05/05/2026 21:15

Bố mẹ tôi và gia đình chồng có quen biết lâu năm, rất thân thiết với nhau. Đến tuổi kết hôn nhưng tôi vẫn chưa tìm được người ưng ý nên bố mẹ gợi ý tôi lấy Quân, là chồng tôi bây giờ. Mẹ tôi hay nói lúc còn nhỏ tôi rất thích chơi với Quân, nên hai bên còn hứa sẽ làm thông giao khi hai đứa trưởng thành.

Ban đầu tôi không thích Quân lắm vì tôi nghe anh yêu đương đã nhiều, không như tôi chưa từng trải. Dù lúc đó tôi được nhiều người theo đuổi nhưng tôi vẫn nghe theo lời bố mẹ lấy Quân làm chồng. Từ khi về làm dâu, tôi được bố mẹ chồng yêu thương. Chồng tôi lúc đầu cũng thương vợ lắm. Nhưng dần dà, tôi phát hiện Quân vẫn không bỏ được thói lêu lòng. Có lần chồng say xỉn, tôi choáng váng khi nghe anh chê bai vợ không biết “lên giường” với chồng.

 

Tôi chưa từng yêu đương thì sẽ không biết những chuyện chồng nói. Còn chồng tôi lại quá từng trải, thậm chí có lúc làm tôi thấy sợ. Thấy vợ nhàm chán, Quân có bồ bên ngoài. Điều này lại càng làm tôi thấy khổ sở.

Nhưng mẹ chồng tôi rất bênh con dâu, bà cũng biết tật xấu của con trai mình. Bà khuyên tôi đừng nín nhịn, còn cùng tôi đi đánh ghen để cho ả bồ kia phải thấy sợ.

 

Mẹ chồng tôi kéo tôi đi đến khách sạn mà Quân và nhân tình đang ở. Đi cùng chúng tôi còn có thêm vài người bạn của mẹ chồng. Mẹ chồng tôi rất hung dữ, vừa gào chửi vừa đập cửa xông vào.

Nhưng khi nhìn thấy mặt nhân tình của chồng tôi thì mẹ chồng chết sững không nói được lời nào. Ả ta hất mặt nhìn mẹ chồng tôi, còn cười mỉa nói một câu: “Sao nào tôi đã nói sẽ làm bà khổ sở mà, giờ bà đã thấy chưa?”. 

Mẹ chồng tôi tái mặt, dẫn tôi đi ra khỏi đó ngay. Sau đó, bà cũng gọi chồng tôi về, còn ép anh phải chấm dứt ngay với nhân tình. Nhưng Quân khăng khăng sẽ bỏ vợ để lấy bồ. Tôi sốc lặng khi nghe chồng nói vậy. Còn mẹ chồng tôi thì khóc không dừng. Chỉ khi gặp nhân tình của chồng, tôi mới rõ nguồn cơn câu chuyện.

Nhân tình của chồng tên là Hương, cô ấy bất ngờ hẹn gặp tôi. Hương không hề hung hăng khi nói chuyện với tôi, ngược lại rất đàng hoàng nhẹ nhàng. Cô ta kể ngày trước mẹ chồng của tôi trước khi cưới bố chồng tôi thì từng làm nhân tình của đàn ông có vợ, đó cũng là bố của Hương. Hương cũng từng cùng mẹ đi đánh ghen nhưng không thành. Bố của Hương bỏ rơi vợ con vì nhân tình, khiến mẹ của cô vì uất ức mà sinh bệnh rồi qua đời. Sau đó, bố của Hương bị nhân tình bỏ rơi, sống đơn côi tới giờ.

Hương thề sẽ trả thù nhân tình của bố, cũng chính là mẹ chồng của tôi. Cô tiếp cận rồi yêu Quân, cô ta càng không ngờ mình mang thai. Giờ cái thai đã lớn, cô ta cũng không biết phải làm sao. Nhưng Quân đã hứa sẽ cưới cô ta làm vợ.

Tôi nghe mà khóc trong lòng. Tôi chẳng làm gì sai trong câu chuyện này, vì sao tôi phải chịu nỗi đau này? Tôi nghĩ mình nên rời đi càng sớm càng tốt, tôi đã quá mệt mỏi vì bị kéo vào một mớ rối rắm này rồi.

