Tuổi Sửu Sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra êm xuôi và hanh thông vô cùng. Con giáp này dần dà đã giải quyết ổn định được mọi khó khăn, vướng mắc trong công việc. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản mệnh được cấp trên ghi nhận, cơ hội thăng tiến trong tương lai là rất lớn. Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ tốt đẹp viên mãn. Bản mệnh biết cách ăn nói, cộng với sự tinh tế nên dễ dàng có được tình cảm của người ấy. Cuộc sống vợ chồng càng thêm hạnh phúc, thuận hoà nhờ nỗ lực vun vén tình cảm của người trong cuộc.



Tuổi Ngọ Vận trình sự nghiệp của người tuổi Ngọ diễn ra tương đối thuận lợi và khởi sắc. Bản mệnh hoàn toàn có thể tự tin vào trí tuệ và các quyết định của bản thân trong giai đoạn này. Đây là thời điểm thích hợp để người tuổi này mở rộng quy mô kinh doanh, làm ăn.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bạn sẽ luôn tràn ngập tiếng cười. Bản mệnh chủ động dành cho đối phương những tình cảm chân thành, cử chỉ quan tâm đúng mực mà những người đang yêu mong muốn được nhận.

Tuổi Mùi Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ trở nên thuận lợi và suôn sẻ. Các dự định, kế hoạch gặp thời cơ tốt nên được tiến hành theo đúng quỹ đạo mà bản mệnh mong muốn. Khả năng lãnh đạo tài tình và ứng biến linh hoạt giúp người tuổi Mùi dễ dàng giải quyết được các vấn đề rắc rối phát sinh bất ngờ. Vận trình tình cảm không có nhiều biến động trong thời gian tới. Người độc thân chưa có ý định tìm kiếm người tâm đầu ý hợp do quá mải mê với công việc. Trong khi, người có gia đình luôn hạnh phúc, hòa thuận và bao dung cho nhau.

