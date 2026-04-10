Nóng: Chuyển hồ sơ của Huy Thanh Jewelry sang cơ quan thuế sau đợt kiểm tra đột xuất

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực I mới đây đã thông báo Kết luận thanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành (Công ty Huy Thành - thương hiệu Huy Thanh Jewelry).

Theo thông tin báo Dân Trí , Thương hiệu Huy Thanh Jewelry vừa bị cơ quan thanh tra xử phạt do vi phạm quy định phòng chống rửa tiền, đồng thời bị chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế vì hành vi khai sai thuế thu nhập.

Số liệu báo cáo hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ của công ty chưa chính xác. Công ty gửi báo cáo giao dịch giá trị lớn trong công tác phòng, chống rửa tiền; gửi quy định nội bộ; gửi thông báo bằng văn bản về thay đổi thông tin người đầu mối thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền tới Cục Phòng, chống rửa tiền... đều không đúng thời hạn.

Kết luận thanh tra chỉ ra việc chưa phát hiện Công ty Huy Thành có dấu hiệu gây bất ổn thị trường vàng. Tuy nhiên, qua thanh tra phát hiện công ty còn một số tồn tại, hạn chế về việc thực hiện thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ đối với nội dung thay đổi địa điểm sản xuất.

Đáng chú ý, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực I kết luận Công ty Huy Thành khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định; không nộp theo quy định.

Một điểm kinh doanh của Công ty Huy Thành. Ảnh: VietNamNet.

Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực I đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng của công ty đối với một số hành vi.

Đó là không báo cáo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; số liệu báo cáo gửi không chính xác từ 2 lần trở lên trong năm tài chính.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực I cũng đã có văn bản chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đến Thuế TP Hà Nội theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để xem xét xử lý vi phạm. Đồng thời yêu cầu Công ty Huy Thành thực hiện 3 khuyến nghị để khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Theo thông tin VietNamNet, công ty Huy Thành được thành lập từ năm 2006, vốn điều lệ 456,6 tỷ đồng. Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại phố Đội Cấn, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Doanh nghiệp có 17 địa điểm kinh doanh tại miền Bắc, gồm 1 địa điểm tại văn phòng trụ sở chính, 1 nhà máy sản xuất, 15 địa điểm kinh doanh mua bán vàng trang sức mỹ nghệ.

Huy Thành có 7 địa điểm kinh doanh tại miền Trung, gồm: 1 chi nhánh Công ty TNHH vàng bạc đá quý Huy Thành tại TP Đà Nẵng, 6 địa điểm kinh doanh mua bán vàng trang sức mỹ nghệ.

Ngoài ra, công ty có 12 điểm kinh doanh tại miền Nam, gồm 1 văn phòng đại diện và 11 địa điểm kinh doanh mua, bán vàng trang sức mỹ nghệ.