Danh tính nữ giám đốc doanh nghiệp mua thực phẩm trôi nổi, làm hóa đơn giả để trốn thuế

Ngày 20/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Thị Tú Oanh (44 tuổi, trú tại phường Mỹ Thượng, TP Huế), giám đốc Công ty TNHH MTV Thực phẩm Khả Nhi để điều tra về tội trốn thuế.

Quá trình điều tra trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế xác định, Công ty TNHH MTV thực phẩm Khả Nhi là doanh nghiệp buôn bán thực phẩm với doanh số lớn, khách hàng là các trường học, trung tâm đào tạo, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, để giảm chi phí và giảm số tiền thuế phải đóng, giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, đối tượng Hà Thị Tú Oanh đã trực tiếp thực hiện việc mua thực phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc, làm hóa đơn giả, xuất hóa đơn không hợp pháp cung cấp cho khách hàng nhằm che giấu doanh thu, giảm số thuế phải đóng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Nữ giám đốc Hà Thị Tú Oanh bị khởi tố về tội trốn thuế - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngoài gây thất thu thuế, hành vi của Hà Thị Tú Oanh còn gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khoẻ của người tiêu dùng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm xử lý nghiêm đúng quy định pháp luật.

