Theo thông tin từ VnExpress, sau nhiều giờ mở rộng tìm kiếm tại khu vực đồi quế thuộc thôn Quyết Hùng, xã Xuân Ái, công an và các lực lượng chức năng phát hiện cháu bé bị vùi dưới đất, rạng sáng 19/1. Trước đó, tại khu vực này, nhà chức trách đã phát hiện mẹ của bé gái bị sát hại. Bé gái sau khi được đưa lên khỏi lớp đất đã được chuyển đến Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên cấp cứu, đã qua nguy kịch.

Đến tối cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ nghi phạm Phùng Tiến Cao (27 tuổi, trú xã Xuân Ái) để điều tra hành vi Giết người, Cướp tài sản. Phùng Tiến Cao tại cơ quan điều tra - Ảnh: VnExpress Tại cơ quan điều tra, Cao khai cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Do quen biết từ trước với người phụ nữ 43 tuổi ở xã Mậu A (từng giới thiệu mua lợn), Cao đã tìm cách lừa nạn nhân để ra tay sát hại, cướp tiền.

Theo kế hoạch, chiều 18/1, Cao gọi điện hẹn nạn nhân đến đường liên thôn thuộc thôn Quyết Hùng với lý do "dẫn đi xem đàn lợn bán dịp Tết". Người phụ nữ sau đó đưa theo con gái 7 tuổi đến điểm hẹn. Cao tiếp tục dụ hai mẹ con lên khu vực đồi quế gần đó rồi dùng dao đâm nhiều nhát khiến người mẹ tử vong tại chỗ, cháu bé bị thương nặng. Gây án xong, nghi phạm cướp xe máy và một điện thoại di động của nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Khi mất liên lạc với vợ con, người chồng đã trình báo công an. Quá trình tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể người phụ nữ và sau đó cứu được cháu bé trong tình trạng nguy kịch. Cháu bé 6 tuổi bị vùi lấp được phát hiện kịp thời và đang cấp cứu, điều trị - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều 19/1, bé gái VVT (6 tuổi, trú ở thôn Gốc Sổ, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai- may mắn sống sót trong vụ án xảy ra ở xã Xuân Ái (Lào Cai) đang được cấp cứu, điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp, Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên. Hiện bé T đã qua cơn nguy kịch, sức khoẻ đang bình phục dần. Người thân cùng các y, BS đang nỗ lực hỗ trợ tâm lý cho cháu T.

Cấp cứu thai phụ trẻ bị đá rơi trúng đầu và bụng Ngày 20/1, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 18/1 tại thôn Tìa Chí Dùa. Nạn nhân là chị Vừ Thị Pà (19 tuổi, mang thai tháng thứ 8).

