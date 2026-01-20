Cấp cứu thai phụ trẻ bị đá rơi trúng đầu và bụng

Ngày 20/1, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 18/1 tại thôn Tìa Chí Dùa. Nạn nhân là chị Vừ Thị Pà (19 tuổi, mang thai tháng thứ 8).

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 20/1, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, khoảng 18h ngày 18/1, Công an xã Mèo Vạc nhận được tin báo của người dân về việc chị Vừ Thị Pà (19 tuổi), đang mang thai tháng thứ 8, trong lúc đi lấy củi tại địa bàn thôn Tìa Chí Dùa bị đá từ trên cao lăn trúng vào vùng đầu và bụng.

Thai phụ được các cán bộ Công an xã Mèo Vạc đưa vào bệnh viện cấp cứu - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Mèo Vạc đã huy động lực lượng, sử dụng phương tiện sẵn có, khẩn trương tiếp cận hiện trường đưa nạn nhân xuống núi đến Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Mèo Vạc cấp cứu.

Theo cảnh sát, do địa hình rừng núi hiểm trở, nạn nhân bị mất nhiều máu và có dấu hiệu chấn thương vùng bụng ảnh hưởng đến thai nhi, các cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực chạy đua với thời gian, bảo đảm an toàn cho thai phụ trong suốt quá trình di chuyển.

Sức khỏe của thai phụ và thai nhi hiện đã ổn định - Ảnh: Báo Dân trí

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời, sức khỏe của thai phụ và thai nhi đã ổn định. Gia đình nạn nhân bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng công an vì đã giúp đỡ chị Vừ Thị Pà.

