Thực hiện ý định, Vinh lên mạng tìm kiếm thông tin, biết cửa hàng tại chợ Kim Biên, quận 5 cũ, có bán axit. Ngày 21/10/2019, anh ta xin nghỉ phép, mượn xe máy của bạn làm cùng công ty chạy đến chợ Kim Biên mua một chai axit với giá 30.000 đồng; trên đường về mua thêm ca nhựa để đựng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, giữa năm 2019, Vinh làm công nhân tại bộ phận ép của công ty trong Khu chế xuất Tân Thuận, quận 7 cũ (TPHCM). Quá trình làm việc, bị cáo không hoàn thành sản phẩm theo tiến độ, thường bị anh Tuấn (tổ trưởng) nhắc nhở, la mắng nên nảy sinh ý định mua axit tạt anh Tuấn để trả thù.

Anh Tuấn được người nhà đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, phải mang thương tích 95%.

Tối cùng ngày, Vinh mang theo ca axit, chạy ra đầu đường Huỳnh Tấn Phát (gần công ty), chờ anh Tuấn đi làm về. Đến 22h, khi thấy Tổ trưởng chạy xe ngang qua, Vinh bám theo. Đến khu vực phường Tân Phú, quận 7 cũ, người này vượt lên tạt thẳng ca axit vào mặt nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy. Vinh vứt ca nhựa trên đường, chạy về nhà trọ trả xe cho bạn.

Đến tháng 5/2021, Vinh xin vào công ty khác (cũng trong Khu chế xuất Tân Thuận), làm việc không tốt nên bị anh Huy (tổ phó) la mắng, bị cáo lại nảy sinh ý định tạt axit trả thù.

Ngày 22/12/2021, Vinh ra chợ Kim Biên mua một chai axit mang về nhà trọ. Tối hôm sau, bị cáo mang ca hóa chất đến gần công ty chờ Huy đi làm về để ra tay. Hơn 18h, khi anh Huy chạy đến đoạn đường Tân Thuận vắng người, Vinh vượt lên hắt axit vào mặt rồi tăng ga tẩu thoát. Nạn nhân được đồng nghiệp, người dân đưa đi cấp cứu, mang thương tích 50%.

Tương tự, khoảng tháng 5 và tháng 8/2022, quá trình làm việc, Vinh bị anh Hiếu (tổ trưởng phân xưởng) và anh Minh (quản đốc công ty) nhắc nhở do làm việc chậm trễ nên mang lòng thù hận. Như những lần trước, Vinh mua axit chặn đường tạt những người này rồi bỏ trốn. Anh Hiếu bị tổn thương 30% cơ thể, anh Minh 50% (mù một bên mắt).

Bị cáo Nguyễn Kim Vinh tại tòa sơ thẩm - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 19/11/2022 Vinh bị bắt, thừa nhận đã ra tay với 4 nạn nhân, chỉ điểm nơi mua axit gây án... Cơ quan điều tra cũng thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Tại tòa hôm nay, Vinh khai không có mâu thuẫn với các nạn nhân, phủ nhận việc tạt axit họ. Bị cáo cho rằng thủ phạm là người khác và mình cũng từng bị "một người giấu mặt tạt axit làm bỏng 2 bên đùi" khi đang chạy xe trên đường.

Đại diện VKS bác bỏ toàn bộ lời khai của Vinh và xác định cáo trạng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội.

Theo đại diện VKS, hành vi của bị cáo Vinh là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, thể hiện tính côn đồ, hung hãn, với ý thức tước đoạt tính mạng của từ hai người trở lên. Việc các bị hại không tử vong là ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo, do được cấp cứu kịp thời.

Cơ quan công tố xác định bị cáo đã sử dụng axit là hung khí nguy hiểm, tạt trực tiếp vào vùng mặt và các vị trí trọng yếu trên cơ thể các bị hại, gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng, để lại di chứng suốt đời, làm mất hoặc suy giảm nghiêm trọng khả năng lao động.

Hành vi của bị cáo thể hiện tính chất tàn ác, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người, cần xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Từ đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Vinh mức án 20 năm tù về tội Giết người.

Bào chữa cho bị cáo Vinh, luật sư trình bày nhiều tình tiết cho rằng thân chủ của mình không thực hiện hành vi phạm tội như cáo buộc và đề nghị tòa tuyên trả tự do cho bị cáo.

Theo HĐXX, quá trình điều tra đã thực nghiệm hiện trường, phù hợp lời khai của bị cáo, bị hại, người làm chứng. Hành vi của Vinh đã đủ yếu tố cấu thành tội Giết người theo quy định tại khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tòa xác định bị hại không chết là nằm ngoài ý muốn của bị cáo nên phạm tội Giết người thuộc trường hợp chưa đạt.