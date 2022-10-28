Nên duyên cùng Hứa Khải trong 'Tiên Kiếm 6', nhưng 'phản ứng hóa học' của Ngu Thư Hân và sao nữ này lại khiến dân tình 'dậy sóng'

Dự án phim "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6" với sự tham gia diễn xuất của Ngu Thư Hân và Hứa Khải đang là một trong những bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm và chờ đón của khán giả thời điểm hiện tại.

Mới đây, hình ảnh hậu trường mới nhất của các diễn viên tiếp tục khiến dân tình "dậy sóng" vì quá đỗi ngọt ngào và tình cảm. Cụ thể,, những khoảnh khắc Ngu Thư Hân tựa vào lòng Vạn Bằng (nữ phụ trong phim) và thầm thì nhỏ to khiến người hâm mộ không khỏi xao xuyến. Bởi vì khi cả hai đứng cạnh nhau, nhiều người nhận xét rằng Ngu Thư Hân vô cùng đáng yêu còn Vạn Bằng khá là "chuẩn soái".