Nên duyên cùng Hứa Khải trong 'Tiên Kiếm 6', nhưng 'phản ứng hóa học' của Ngu Thư Hân và sao nữ này lại khiến dân tình 'dậy sóng'

Sao quốc tế 28/10/2022 12:28

Bộ phim "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6" với sự tham gia diễn xuất của Ngu Thư Hân và Hứa Khải đang là một trong những bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm và chờ đón của khán giả thời điểm hiện tại.

Dự án phim "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6" với sự tham gia diễn xuất của Ngu Thư Hân Hứa Khải đang là một trong những bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm và chờ đón của khán giả thời điểm hiện tại.

Mới đây, hình ảnh hậu trường mới nhất của các diễn viên tiếp tục khiến dân tình "dậy sóng" vì quá đỗi ngọt ngào và tình cảm. Cụ thể,, những khoảnh khắc Ngu Thư Hân tựa vào lòng Vạn Bằng (nữ phụ trong phim) và thầm thì nhỏ to khiến người hâm mộ không khỏi xao xuyến. Bởi vì khi cả hai đứng cạnh nhau, nhiều người nhận xét rằng Ngu Thư Hân vô cùng đáng yêu còn Vạn Bằng khá là "chuẩn soái".

Nên duyên cùng Hứa Khải trong 'Tiên Kiếm 6', nhưng 'phản ứng hóa học' của Ngu Thư Hân và sao nữ này lại khiến dân tình 'dậy sóng' - Ảnh 1
Nên duyên cùng Hứa Khải trong 'Tiên Kiếm 6', nhưng 'phản ứng hóa học' của Ngu Thư Hân và sao nữ này lại khiến dân tình 'dậy sóng' - Ảnh 2

Đây không phải lần đầu tiên "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6" khiến cư dân mạng phải rần rần vì những tương tác đáng yêu cùng nhan sắc đỉnh cao. Dù không phải là cặp đôi chính Ngu Thư Hân và Hứa Khải nhưng loạt khoảnh khắc "tình bể bình" của Ngu Thư Hân và Vạn Bằng lại khiến khán giả cảm thấy thích thú. Thậm chí, dù phim chưa chiếu, nhiều người đã có ý định "đẩy thuyền" này ngay từ bây giờ.

Nên duyên cùng Hứa Khải trong 'Tiên Kiếm 6', nhưng 'phản ứng hóa học' của Ngu Thư Hân và sao nữ này lại khiến dân tình 'dậy sóng' - Ảnh 3

Vạn Bằng sinh năm 1996, là "gà cưng" của công ty giải trí Nhất Tâm (One Heart Entertainment), được sáng lập bởi CEO Dương Thiên Chân - người góp phần tạo danh tiếng cho Phạm Băng Băng, Lộc Hàm, Triệu Hựu Đình, Trương Vũ Kỳ, Mã Y Lợi...

Cô học múa từ nhỏ, tốt nghiệp khoa múa cổ điển tại Học viện Vũ đạo Bắc Kinh vào năm ngoái nhưng bén duyên với phim ảnh. Đến năm 2018, người đẹp lọt vào mắt xanh của đạo diễn phim "When we were young" (Sống không dũng cảm uổng phí thanh xuân). Ngay lần đầu thử vai, cô được trao vai chính Dương Tịch - nữ sinh được hai chàng trai khôi ngô, học giỏi thầm mến, dù học hành bết bát. Ngay từ khi ra mắt, nữ diễn viên đã gây ấn tượng với vẻ trong sáng, hồn nhiên cùng nụ cười rạng rỡ, lộ răng khểnh.

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