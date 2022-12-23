Huỳnh Hiểu Minh sắp đoàn tụ cùng con trai cưng, bỏ mặc Angela Baby một mình cô đơn lẻ loi

Trong khi con trai và Huỳnh Hiểu Minh đoàn viên cùng gia đình, Angela Baby lại bị phát hiện một mình cô đơn cặm cụi làm việc.

Vào dịp Đông chí, nhiều nghệ sĩ Cbiz đăng tải hình ảnh quây quần bên gia đình, bạn bè lên MXH. Gia đình nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh cũng không phải ngoại lệ khi mới đây, anh cùng cậu con trai cưng đã cùng gia đình cùng nhau làm bánh bao trông rất hạnh phúc.



Huỳnh Hiểu Minh cùng con trai vui vẻ trong dịp Đông chí - Ảnh: Internet

Trong ảnh, Huỳnh Hiểu Minh mặc áo phông trắng, bên ngoài hoodie màu đen và quần jean sẫm màu. Trang phục của nam diễn viên trông đặc biệt giản dị, thoải mái.

Điều hiếm hoi nữa là Tiểu Bọt Biển cũng xuất hiện trong khung hình. Cậu bé mặc chiếc áo khoác màu gừng, xắn tay áo bắt chước ông nội và tập trung cao độ để làm bánh. Nhìn gia đình nam diễn viên hạnh phúc bên nhau, không ít người cảm thấy chạn lòng cho Angela Baby.

Angela Baby - Ảnh: Internet

Ngày hôm đó cô đã làm việc rất chăm chỉ, tập trung vào công việc của mình. Chỉ có điều, so với Huỳnh Hiểu Minh thì Angela Baby có vẻ hơi cô đơn.

Kể từ khi ly hôn, cả hai đều dành thời gian cho sự nghiệp cá nhân và cùng nhau chia sẻ trách nhiệm nuôi con. Đồng thời, cặp đôi đình đám một thời còn thoả thuận với nhau về 3 nguyên tắc: Không tranh chấp tài sản, không tranh cãi nuôi con và không bôi nhọ đối phương trên truyền thông. Mới đây nhất, Huỳnh Hiểu Minh vướng tin đồn hẹn hò hot girl Diệp Kha, còn Angela Baby chưa công khai yêu thêm ai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/huynh-hieu-minh-sap-oan-tu-cung-con-trai-cung-bo-mac-angela-baby-mot-minh-co-on-le-loi-538654.html