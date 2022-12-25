Diễn xuất của Angela Baby sao bao nhiêu năm vẫn bị netizen thẳng thừng nhận xét là 'thảm họa'

Sao quốc tế 25/12/2022 20:30

Angela Baby vẫn chưa thoát khỏi cái mác thảm họa diễn xuất.

Ngược dòng thời gian quay lại thời điểm cách đây một năm, Du Tư Hàm - biên kịch kiêm giáo viên dạy diễn xuất nổi tiếng Trung Quốc - có những nhận xét xoay quanh kỹ năng diễn xuất yếu kém của nghệ sĩ.

Theo đánh giá của Du Tư Hàm, Angelababy, Ngô Cẩn Ngôn và Trịnh Sảng là 3 nữ diễn viên có năng lực thể hiện trước ống kính kém cỏi nhất showbiz Hoa ngữ.

Diễn xuất của Angela Baby sao bao nhiêu năm vẫn bị netizen thẳng thừng nhận xét là 'thảm họa' - Ảnh 1
Angelababy - Ảnh: Internet

"Nếu phải chọn ra một quán quân diễn dở, tôi không ngại nêu tên Angelababy. Kỹ năng trừng mắt có tiếng trong nghề. Tôi khuyên cô ấy đừng tham gia show giải trí nữa, thay vào đó hãy dành thời gian trau dồi diễn xuất. Nếu không Baby sẽ bị đào thải khỏi ngành theo quy định mới là đề cao giá trị sản phẩm và năng lực của nghệ sĩ", Du Tư Hàm nói.

Không chỉ dừng lại ở mảng diễn tệ, cô nàng còn bị netizen chỉ trích thậm tệ vì thói quen nhận vai nữ chính với mức cát-xê cao. Tuy nhiên, chất lượng đầu ra của nhân vật mà mỹ nhân này đảm nhận lại không mang về thành công đúng như sự kỳ vọng. Một số người còn cho rằng Angelababy phải chăng đang đánh giá quá cao năng lực của bản thân mà không chịu lắng nghe những lời góp ý từ phía mọi người. 

Diễn xuất của Angela Baby sao bao nhiêu năm vẫn bị netizen thẳng thừng nhận xét là 'thảm họa' - Ảnh 2
Cô nàng cũng bị chỉ trích khi nhận show lẫn quảng cáo quá nhiều dẫn đến không có thời gian đầu tư cho nhân vật - Ảnh: Internet

Năm 2022 cũng là một năm không mấy thuận lợi của nữ diễn viên, Angelababy xuất hiện trong hai bộ phim Dáng hình của tình yêu và Phong khởi Lũng Tây. Diễn xuất của vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh bị đánh giá kém, dù cho đã có những sự thay đổi đáng kể tuy nhiên chỉ chừng đó là chưa đủ để giúp cô thoát khỏi cái mác diển dở tại Cbiz. 

Bên cạnh đó, 2022 còn là một năm buồn với Angelababy khi cô ly hôn ông xã quyền lực Huỳnh Hiểu Minh. Chuyện tình cảm của họ từng được đánh giá là cổ tích và đáng ngưỡng mộ nhất giới giải trí. Huỳnh Hiểu Minh đã hỗ trợ vợ cũ nhiều trong sự nghiệp. Do đó, khi đường ai nấy đi, tài nguyên phim ảnh của Angelababy bị ảnh hưởng nhiều.

Huỳnh Hiểu Minh sắp đoàn tụ cùng con trai cưng, bỏ mặc Angela Baby một mình cô đơn lẻ loi

Huỳnh Hiểu Minh sắp đoàn tụ cùng con trai cưng, bỏ mặc Angela Baby một mình cô đơn lẻ loi

Trong khi con trai và Huỳnh Hiểu Minh đoàn viên cùng gia đình, Angela Baby lại bị phát hiện một mình cô đơn cặm cụi làm việc.

Xem thêm
Từ khóa:   Angelababy diễn xuất Angela Baby sao Châu Á sao Hoa ngữ Angela Baby Huỳnh Hiểu Minh

TIN LIÊN QUAN

Huỳnh Hiểu Minh sắp đoàn tụ cùng con trai cưng, bỏ mặc Angela Baby một mình cô đơn lẻ loi

Huỳnh Hiểu Minh sắp đoàn tụ cùng con trai cưng, bỏ mặc Angela Baby một mình cô đơn lẻ loi

Hậu bị bắt gặp đi cùng trai lạ vào hộp đêm, Angela Baby bị nghi nhiễm Covid-19

Hậu bị bắt gặp đi cùng trai lạ vào hộp đêm, Angela Baby bị nghi nhiễm Covid-19

Fan phát sốt trước thông tin Huỳnh Hiểu Minh qua đêm tại nhà Angela Baby

Fan phát sốt trước thông tin Huỳnh Hiểu Minh qua đêm tại nhà Angela Baby

Đọ sắc với đàn chị Angela Baby, Bạch Lộc nhận về cái kết đắng: 'Thua cả thần thái lẫn nhan sắc'

Đọ sắc với đàn chị Angela Baby, Bạch Lộc nhận về cái kết đắng: 'Thua cả thần thái lẫn nhan sắc'

Hé lộ mối quan hệ bất ngờ giữa Châu Tinh Trì với các người đẹp Cbiz: Có chung sở thích với Angela Baby

Hé lộ mối quan hệ bất ngờ giữa Châu Tinh Trì với các người đẹp Cbiz: Có chung sở thích với Angela Baby

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/12/2022: Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby sẽ không tái hôn, tình cảm giữa Đường Yên là La Tấn rất tốt?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/12/2022: Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby sẽ không tái hôn, tình cảm giữa Đường Yên là La Tấn rất tốt?

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 55 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 1 giờ 55 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 3 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 4 giờ 25 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 4 giờ 55 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 5 giờ 25 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 5 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng