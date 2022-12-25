Diễn xuất của Angela Baby sao bao nhiêu năm vẫn bị netizen thẳng thừng nhận xét là 'thảm họa'

Angela Baby vẫn chưa thoát khỏi cái mác thảm họa diễn xuất.

Ngược dòng thời gian quay lại thời điểm cách đây một năm, Du Tư Hàm - biên kịch kiêm giáo viên dạy diễn xuất nổi tiếng Trung Quốc - có những nhận xét xoay quanh kỹ năng diễn xuất yếu kém của nghệ sĩ. Theo đánh giá của Du Tư Hàm, Angelababy, Ngô Cẩn Ngôn và Trịnh Sảng là 3 nữ diễn viên có năng lực thể hiện trước ống kính kém cỏi nhất showbiz Hoa ngữ.

Angelababy - Ảnh: Internet "Nếu phải chọn ra một quán quân diễn dở, tôi không ngại nêu tên Angelababy. Kỹ năng trừng mắt có tiếng trong nghề. Tôi khuyên cô ấy đừng tham gia show giải trí nữa, thay vào đó hãy dành thời gian trau dồi diễn xuất. Nếu không Baby sẽ bị đào thải khỏi ngành theo quy định mới là đề cao giá trị sản phẩm và năng lực của nghệ sĩ", Du Tư Hàm nói. Không chỉ dừng lại ở mảng diễn tệ, cô nàng còn bị netizen chỉ trích thậm tệ vì thói quen nhận vai nữ chính với mức cát-xê cao. Tuy nhiên, chất lượng đầu ra của nhân vật mà mỹ nhân này đảm nhận lại không mang về thành công đúng như sự kỳ vọng. Một số người còn cho rằng Angelababy phải chăng đang đánh giá quá cao năng lực của bản thân mà không chịu lắng nghe những lời góp ý từ phía mọi người.

Cô nàng cũng bị chỉ trích khi nhận show lẫn quảng cáo quá nhiều dẫn đến không có thời gian đầu tư cho nhân vật - Ảnh: Internet Năm 2022 cũng là một năm không mấy thuận lợi của nữ diễn viên, Angelababy xuất hiện trong hai bộ phim Dáng hình của tình yêu và Phong khởi Lũng Tây. Diễn xuất của vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh bị đánh giá kém, dù cho đã có những sự thay đổi đáng kể tuy nhiên chỉ chừng đó là chưa đủ để giúp cô thoát khỏi cái mác diển dở tại Cbiz. Bên cạnh đó, 2022 còn là một năm buồn với Angelababy khi cô ly hôn ông xã quyền lực Huỳnh Hiểu Minh. Chuyện tình cảm của họ từng được đánh giá là cổ tích và đáng ngưỡng mộ nhất giới giải trí. Huỳnh Hiểu Minh đã hỗ trợ vợ cũ nhiều trong sự nghiệp. Do đó, khi đường ai nấy đi, tài nguyên phim ảnh của Angelababy bị ảnh hưởng nhiều.

Huỳnh Hiểu Minh sắp đoàn tụ cùng con trai cưng, bỏ mặc Angela Baby một mình cô đơn lẻ loi Trong khi con trai và Huỳnh Hiểu Minh đoàn viên cùng gia đình, Angela Baby lại bị phát hiện một mình cô đơn cặm cụi làm việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-xuat-cua-angela-baby-sao-bao-nhieu-nam-van-bi-netizen-thang-thung-nhan-xet-la-tham-hoa-539118.html