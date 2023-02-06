Dương Tử 'đốn tim' dân tình với nhan sắc thuần khiết, rạng rỡ mừng ngày Tết Nguyên Tiêu

Mới đây, trên trang Weibo cá nhân, Dương Tử đã chia sẻ loạt khoảnh khắc xinh đẹp của mình để mừng ngày Tết Nguyên Tiêu. Ngoại hình xinh đẹp pha chút ngây thơ, đáng yêu của cô nàng được khán giả khen ngợi hết lời dù đã bước vào độ tuổi U30.

Tết Nguyên Tiêu là một trong những ngày lễ cổ truyền ở Trung Quốc - một trong những ngày lễ thiêng liêng nhất của năm mới. Trong ngày đặc biệt này, các sao Cbiz đã cập nhật hình ảnh mới nhất của mình gửi tới chúc mừng cùng người hâm mộ.

Hình ảnh Dương Tử cập nhật trên trang cá nhân của mình.

Bên cạnh đó, phòng làm việc của Dương Tử cũng đã mang đến phúc lợi cho người hâm mộ trong dịp đặc biệt này. Với gương mặt không góc chết, thanh thoát trong không gian xanh mướt của cây cối, Dương Tử như một nàng thơ trong khung hình khiến netizen "đứng ngồi không yên".

Sau khi nổi lên nhờ Hương Mật Tựa Khói Sương, Dương Tử trở thành một trong những mỹ nhân cổ trang được yêu thích nhất lứa 9x. Hiện tại, sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi, Dương Tử vừa qua đã chính thức gia nhập đoàn làm phim Tình Yêu 199 (tên mới: Muốn Mãi Mãi Yêu), hợp tác cùng em trai Phạm Băng Băng - Phạm Thừa Thừa.

Kể từ lúc phim công bố dàn cast chính cho tới khi bước vào giai đoạn ghi hình, Tình Yêu 199 liên tục là chủ đề được dân tình quan tâm và thảo luận trên mạng xã hội. Trong phim, Dương Tử vào vai một nữ ký giả thông minh, kiên định, sống lý trí, còn nam chính Phạm Thừa Thừa là một du học sinh ngành thiết kế. Mạch phim sẽ xoay quanh mối tình chị em ngọt ngào, đầy cảm xúc.

Trong lúc chờ bộ phim Tình Yêu 199 ghi hình, khán giả đang vô cùng mong chờ Dương Tử sẽ ra mắt phim Trường Tương Tư trong thời gian tới, đóng cùng bộ ba mỹ nam: Đặng Vi, Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ.