Bí quyết làm nước mắm chua ngọt đa năng - Nước mắm ngọt thanh tự nhiên, chấm gì cũng hấp dẫn

Món ngon mỗi ngày 09/04/2023 05:56

Gia vị chấm trong các bữa ăn được ví như 'linh hồn' tạo nên những hương vị khó quên. Bí quyết làm nước mắm chua ngọt đa năng chính là cách để tạo nên hương vị hấp dẫn cho bữa ăn nhà mình là như thế. Với công thức này, các mẹ có thể lưu nấu một lần để dùng dần cả tháng.

Cách làm nước mắm chua ngọt này rất phù hợp với những người nội trợ hiện đại, chúng ta có thể làm 1 lần nhiều để dùng cho cả tháng, vừa nhanh, vừa tiện, chỉ tích tắc là có ngay nước chấm ngon chuẩn vị trăm lần như một.

Nước mắm chua ngọt này có thể dùng để chấm nem, thịt cá nướng, chiên rán, hấp luộc, cơm sườn nướng, bún thịt nướng, bánh cuốn, trộn gỏi đều ngon.

Bí quyết làm nước mắm chua ngọt đa năng - Nước mắm ngọt thanh tự nhiên, chấm gì cũng hấp dẫn - Ảnh 1
 

  Nguyên liệu:

- 2 chén nước lọc

- 1 chén nước mắm

- 1 chén đường

- 1/2 trái thơm

- 5 thìa canh dấm

Muốn làm nhiều hơn thì nhà mình cứ làm theo tỉ lệ nguyên liệu.

Các bước thực hiện:

Bí quyết làm nước mắm chua ngọt đa năng - Nước mắm ngọt thanh tự nhiên, chấm gì cũng hấp dẫn - Ảnh 2
 

Vớt bọt cho nước mắm trong rồi cho thơm vào. Đun nhỏ lửa cho đến khi phần nước mắm còn lại 1/2.

Bí quyết làm nước mắm chua ngọt đa năng - Nước mắm ngọt thanh tự nhiên, chấm gì cũng hấp dẫn - Ảnh 3
 

 Khi đun nước mắm còn 1/2, nước mắm bắt đầu sánh lại.

Bí quyết làm nước mắm chua ngọt đa năng - Nước mắm ngọt thanh tự nhiên, chấm gì cũng hấp dẫn - Ảnh 4
 

Đây là thành phẩm nước mắm được đun nhỏ lửa cho đến khi phần nước mắm còn lại 1/2. Phần chua ngọt trong quả thơm đã tiết ra gần hết.

Khi nóng thì nước mắm loãng, nhưng để nguội thì nước mắm sẽ keo lại.

Bí quyết làm nước mắm chua ngọt đa năng - Nước mắm ngọt thanh tự nhiên, chấm gì cũng hấp dẫn - Ảnh 5

Chúng ta cho vào chai thuỷ tinh và để dùng dần. Để ngoài có thể để được 1 tháng, cho tủ lạnh thì có thể để dùng 3-6 tháng luôn!

Bí quyết làm nước mắm chua ngọt đa năng - Nước mắm ngọt thanh tự nhiên, chấm gì cũng hấp dẫn - Ảnh 6

Khi ăn thêm ớt tỏi chanh tuỳ khẩu vị gia đình mình.

Nguồn: Kim Thúy

Lưu ý thêm: 

- Để giữ nước mắm chua ngọt ăn được lâu, vẫn ngon thì sau khi pha xong nên để vào chai thuỷ tinh. Bạn nhớ đóng kín nắp để vào ngăn mát tủ lạnh. Khi cần dùng, bạn rót ra chén vừa đủ ăn, rồi đóng nắp chai lại để trở lại vào tủ lạnh. Không nên đựng nước mắm chua ngọt trong chén hoặc tô rồi để vào tủ lạnh bạn nhé.

- Để giữ nước mắm chua ngọt được lâu và không bị lên men, bạn nên đựng nước mắm pha sẵn trong chai thủy tinh có nắp đậy kín. Không nên để nước mắm trong tô hay chén vì dễ làm chúng bị ám mùi, lên mốc.

- Ngoài ra, bạn nên nấu sôi nước mắm và trụng chai thủy tinh với nước nóng để tiệt trùng trước khi cho nước mắm vào bảo quản. Như vậy, nước mắm sẽ lâu lên men hoặc đóng mốc hơn.

- Trong quá trình bảo quản, bạn nên chú ý các dấu hiệu hỏng hóc của nước mắm trước khi sử dụng để bảo đảm sức khỏe cho gia đình nhé!

- Nếu bạn ngửi thấy nước mắm có mùi chua hoặc hôi thì không nên dùng tiếp vì nước mắm có thể đã bị oxy hóa, không chỉ ảnh hưởng đến hương vị món ăn mà còn không tốt cho sức khỏe.

- Ngoài ra, nếu thấy nước mắm có dấu hiệu lên men hoặc đóng mốc, bạn nên đổ ngay phần nước mắm ấy đi, không nên sử dụng tiếp để tránh gây hại cho sức khỏe.

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