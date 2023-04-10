Đổi vị với cánh gà chiên nước mắm, bữa cơm đong đầy, sức hấp dẫn không thể chối từ

Hãy vào bếp với bí quyết làm món cánh gà chiên nước mắm sau đây nhé:

Cánh gà bên ngoài thơm, thấm gia vị sốt, bên trong giữ độ ngọt mọng. Lớp tỏi phi bám xung quanh ăn rất hấp dẫn, dự trù là hao cơm lắm!

- Bột mì: dùng để bóp rửa sạch gà.

- Bột chiên giòn.

- Tỏi, gừng, hành.

- Rau xà lách, dưa leo ăn kèm.

Các bước thực hiện như sau:

Dùng bột mì và 1 chút muối bóp sạch cánh gà giúp lấy đi chất bẩn còn lại trên da gà.

Đun sôi nước cho gừng và hành đập dập để trụng qua cánh gà. Bước này giúp cánh gà giữ nguyên form dáng khi chiên. ko bị teo khô.

Trụng cánh gà xong vớt ra tô riêng.

Rắc bột chiên giòn, lắc đều tay để bột bao đều cánh. (có thể cho vào 1 chiếc hộp lock để lắc đều).

Chiên cánh gà cho đến khi vàng đều. Bên phải là cánh được trụng qua nước sôi, bên trái là phần cánh mang đi chiên luôn mà không trụng.

Phi thơm tỏi, cho phần sốt gồm:

- 1 thìa canh đường.

- 1 thìa canh tương ớt.

- 2 thìa canh nước mắm.

... và đảo đều.

Nhanh tay cho phần cánh gà đã chiên vào đảo đều, nhẹ tay để phần tỏi và sốt bám đều lên cánh gà.

Thành phẩm tỏi và sốt đã bám đều lên cánh gà rồi, mùi thơm cũng bay khắp bếp... chúng ta dọn cơm ra 'chén' thôi nào.

Nguồn: Kim Thúy