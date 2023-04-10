Đổi vị với cánh gà chiên nước mắm, bữa cơm đong đầy, sức hấp dẫn không thể chối từ

Món ngon mỗi ngày 10/04/2023 05:29

Trong bữa cơm của người Việt, sử dụng một món ăn mặn đã trở nên quen thuộc. Tuy nhiên, đôi khi các bà nội trợ phải đau đầu vì những món ăn lặp đi lặp lại. Dẫu vậy, cánh gà chiên nước mắm lại giúp đổi vị bữa ăn một cách hoàn hảo.

Cánh gà bên ngoài thơm, thấm gia vị sốt, bên trong giữ độ ngọt mọng. Lớp tỏi phi bám xung quanh ăn rất hấp dẫn, dự trù là hao cơm lắm!

Hãy vào bếp với bí quyết làm món cánh gà chiên nước mắm sau đây nhé:

Đổi vị với cánh gà chiên nước mắm, bữa cơm đong đầy, sức hấp dẫn không thể chối từ - Ảnh 1
Cánh gà chiên nước mắm.

Nguyên liệu:

- Cánh gà: 500g

- Bột mì: dùng để bóp rửa sạch gà.

- Bột chiên giòn.

- Tỏi, gừng, hành.

- Rau xà lách, dưa leo ăn kèm.

Các bước thực hiện như sau:

Đổi vị với cánh gà chiên nước mắm, bữa cơm đong đầy, sức hấp dẫn không thể chối từ - Ảnh 2

Dùng bột mì và 1 chút muối bóp sạch cánh gà giúp lấy đi chất bẩn còn lại trên da gà.

 

Đổi vị với cánh gà chiên nước mắm, bữa cơm đong đầy, sức hấp dẫn không thể chối từ - Ảnh 3
 

Đun sôi nước cho gừng và hành đập dập để trụng qua cánh gà. Bước này giúp cánh gà giữ nguyên form dáng khi chiên. ko bị teo khô.

Trụng cánh gà xong vớt ra tô riêng.

 
Đổi vị với cánh gà chiên nước mắm, bữa cơm đong đầy, sức hấp dẫn không thể chối từ - Ảnh 4
 

Rắc bột chiên giòn, lắc đều tay để bột bao đều cánh. (có thể cho vào 1 chiếc hộp lock để lắc đều).

Đổi vị với cánh gà chiên nước mắm, bữa cơm đong đầy, sức hấp dẫn không thể chối từ - Ảnh 5

 

Đổi vị với cánh gà chiên nước mắm, bữa cơm đong đầy, sức hấp dẫn không thể chối từ - Ảnh 6
 

Chiên cánh gà cho đến khi vàng đều. Bên phải là cánh được trụng qua nước sôi, bên trái là phần cánh mang đi chiên luôn mà không trụng.  

Đổi vị với cánh gà chiên nước mắm, bữa cơm đong đầy, sức hấp dẫn không thể chối từ - Ảnh 7
 

 Phi thơm tỏi, cho phần sốt gồm:

- 1 thìa canh đường.

- 1 thìa canh tương ớt.

- 2 thìa canh nước mắm.

... và đảo đều.

Đổi vị với cánh gà chiên nước mắm, bữa cơm đong đầy, sức hấp dẫn không thể chối từ - Ảnh 8
 

Nhanh tay cho phần cánh gà đã chiên vào đảo đều, nhẹ tay để phần tỏi và sốt bám đều lên cánh gà.

Đổi vị với cánh gà chiên nước mắm, bữa cơm đong đầy, sức hấp dẫn không thể chối từ - Ảnh 9
 

Thành phẩm tỏi và sốt đã bám đều lên cánh gà rồi, mùi thơm cũng bay khắp bếp... chúng ta dọn cơm ra 'chén' thôi nào.

Nguồn: Kim Thúy

 

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