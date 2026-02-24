Đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay em vợ là bác sĩ: Gã chồng 'xanh mặt' khi nghe bí mật về đôi mắt đứa trẻ

Tâm sự Eva 24/02/2026 14:58

Đến một hôm đúng ca trực của Vân ở bệnh viện, cô bắt gặp anh rể đứng ở ngoài phòng sinh. Cô tự hỏi rốt cuộc chồng của chị gái đưa ai đi đẻ?

Lý và Trung lấy nhau đã 4 năm nhưng vẫn chưa có con. Nhưng dù Lý có khuyên chồng đi thăm khám thế nào anh cũng không chịu. Vì Trung là người có địa vị, sợ mất mặt khi đến bệnh viện, cũng tự ái với vợ. Nhưng chồng là con một lại càng khiến Lý ăn không ngon ngủ không yên vì mãi vẫn không có tin vui.

Nhiều lần được Vân, em gái của Lý là một bác sĩ khoa sản, khuyên nên đưa chồng đi khám. Nhưng dù Vân nói thế nào thì Lý cũng không thể thuyết phục được chồng, thậm chí anh còn độc mồm độc miệng gọi vợ là “cau điếc”. Tính của Lý hiền lành, sợ chồng nên sau đó cũng chẳng dám nói nữa.

Cũng vì không có con, Lý nhiều lần bị gia đình chồng khinh bỉ, bắt nạt. Ai cũng nghĩ cô ăn sung mặc sướng trong gia đình chồng giàu có, nhưng cô sống mỏi mệt và cô đơn vô cùng.

Đến một hôm đúng ca trực của Vân ở bệnh viện, cô bắt gặp anh rể đứng ở ngoài phòng sinh. Cô tự hỏi rốt cuộc chồng của chị gái đưa ai đi đẻ? Đây là nơi nhạy cảm, nếu không vì người thân quen nhất thì rất ít đàn ông đến, chẳng lẽ là nhân tình? Nghĩ tới đó thôi mà Vân muốn giận run lên, muốn ào tới hỏi anh rể cho ra lẽ. Nhưng công việc của cô đang bận rộn, không tiện ra ngoài.

Đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay em vợ là bác sĩ: Gã chồng 'xanh mặt' khi nghe bí mật về đôi mắt đứa trẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc đỡ đẻ cho sản phụ bên trong, Vân liền hỏi: “Chồng chị ở bên ngoài chờ sao?”. Dù đang mệt đến xanh mặt nhưng ả ta vẫn cười tự hào: “Chồng em đấy chị à, anh ấy mong con lắm!”. Vân chết lặng khi biết chị gái của mình bị phản bội đau đớn. Nhìn thấy anh rể ngoài phòng sinh nhìn thấy em vợ ngỡ ngàng, cô đi đến cười lạnh rồi nói:

“Chúc mừng anh, cô nhân tình mới sinh cho anh cậu con trai kháu lắm, chính tay em đỡ đẻ cho cô ta đấy. Nhưng mà không hiểu sao thằng bé lại có đôi mắt màu xanh anh nhỉ? Mắt anh màu gì thế? Hay là nên đi làm xét nghiệm ADN thì hơn anh à!”.

Mặt Trung tái xanh hoảng loạn, anh ta đi đến xem mặt của đứa bé rồi giận đùng đùng rời đi để mặc cô nhân tình khóc ngất.

Sau đó, Vân còn nghe ả nhân tình nói chuyện điện thoại với bạn: “Thì lúc quen lão Trung tao cũng có lỡ quá chén với John rồi lên giường có một lần. Xui quá mày à, tưởng húp trọn mánh ngon này rồi, ai dè…”

Vân đứng ngoài chứng kiến hết câu chuyện của anh rể phản bội mà hả hê vô cùng. Vân kể lại hết cho Lý nghe, còn nói chắc có lẽ chị gái không có con được là lỗi do chồng. Khi Lý biết chồng phản bội có con với nhân tình, cô dù đau lòng vì bị phản bội nhưng vẫn dứt khoát ly hôn. Trung dù có van nài cầu xin vợ cũng vô ích, cay đắng khi vừa bị bồ lừa, vừa mất cả vợ. Đây đúng là quả báo cho những người chồng phản bội vợ, mất trắng chẳng còn gì!

Bị nhà trai chê "đũa mốc mà chòi mâm son", tôi lặng lẽ gọi tài xế đánh con xe 7 tỷ đến đón trước sự ngỡ ngàng của cả dòng họ

Bị nhà trai chê "đũa mốc mà chòi mâm son", tôi lặng lẽ gọi tài xế đánh con xe 7 tỷ đến đón trước sự ngỡ ngàng của cả dòng họ

Từ lúc nhìn thấy tôi tới khi biết tôi lớn hơn anh 5 tuổi, gia đình anh tỏ ra lạnh nhạt tới mức khó chịu. Dù tôi có cố gắng bắt chuyện, hỏi han thì họ càng không muốn trả lời. Ban đầu tôi nghĩ do gia đình bạn trai khó gần với người lạ, nhưng thật sự không phải thế.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng cực thông minh, bé gái cứu 2 em nhỏ khỏi thang máy bị hỏng nhận được nhiều lời khen ngợi

Phản ứng cực thông minh, bé gái cứu 2 em nhỏ khỏi thang máy bị hỏng nhận được nhiều lời khen ngợi

Video 1 giờ 6 phút trước
Va chạm trực diện với xe tải, ô tô con bị biến dạng hoàn toàn, 5 người tử vong tại chỗ

Va chạm trực diện với xe tải, ô tô con bị biến dạng hoàn toàn, 5 người tử vong tại chỗ

Video 1 giờ 11 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Cứ ngỡ lấy nhầm chồng gia trưởng là bất hạnh, tôi bật khóc khi thấy anh âm thầm làm điều này cho mình

Cứ ngỡ lấy nhầm chồng gia trưởng là bất hạnh, tôi bật khóc khi thấy anh âm thầm làm điều này cho mình

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Đang đi trên phố bỗng bị tát "cháy mặt", tôi bàng hoàng khi biết danh tính cô gái lạ và lý do cô ấy ra tay.

Đang đi trên phố bỗng bị tát "cháy mặt", tôi bàng hoàng khi biết danh tính cô gái lạ và lý do cô ấy ra tay.

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Vừa trao xong 20 cây vàng, mẹ chồng đã kéo tôi vào phòng đòi lại: Lý do phía sau khiến tôi chết lặng ngay đêm tân hôn

Vừa trao xong 20 cây vàng, mẹ chồng đã kéo tôi vào phòng đòi lại: Lý do phía sau khiến tôi chết lặng ngay đêm tân hôn

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Chồng mất hơn một tháng, vợ bàng hoàng nhận sổ hồng căn hộ 4 tỷ và bí mật đẫm nước mắt anh để lại

Chồng mất hơn một tháng, vợ bàng hoàng nhận sổ hồng căn hộ 4 tỷ và bí mật đẫm nước mắt anh để lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Xuất hiện tại tòa với bộ trang sức 2 tỷ, tôi khiến chồng cũ "há hốc mồm" hối hận vì đã coi thường vợ

Xuất hiện tại tòa với bộ trang sức 2 tỷ, tôi khiến chồng cũ "há hốc mồm" hối hận vì đã coi thường vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Bé trai 4 tuổi tử vong sau bữa sáng, nguyên nhân từ món 'cực độc' này

Bé trai 4 tuổi tử vong sau bữa sáng, nguyên nhân từ món 'cực độc' này

Thế giới 1 giờ 44 phút trước
Vợ ở cữ thấy chồng lén lút sang nhà hàng xóm, âm thầm bám theo thì "đứng hình" trước cảnh tượng bên trong

Vợ ở cữ thấy chồng lén lút sang nhà hàng xóm, âm thầm bám theo thì "đứng hình" trước cảnh tượng bên trong

Tâm sự Eva 1 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Danh tính đôi nam nữ tử vong cùng ôtô dưới mương nước ở Gia Lai

Danh tính đôi nam nữ tử vong cùng ôtô dưới mương nước ở Gia Lai

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vợ ở cữ thấy chồng lén lút sang nhà hàng xóm, âm thầm bám theo thì "đứng hình" trước cảnh tượng bên trong

Vợ ở cữ thấy chồng lén lút sang nhà hàng xóm, âm thầm bám theo thì "đứng hình" trước cảnh tượng bên trong

Bị nhà trai chê "đũa mốc mà chòi mâm son", tôi lặng lẽ gọi tài xế đánh con xe 7 tỷ đến đón trước sự ngỡ ngàng của cả dòng họ

Bị nhà trai chê "đũa mốc mà chòi mâm son", tôi lặng lẽ gọi tài xế đánh con xe 7 tỷ đến đón trước sự ngỡ ngàng của cả dòng họ

Chồng mất 4 tháng vẫn đều đặn gửi 10 triệu mỗi tháng, ngày biết được nguồn gốc số tiền, tôi hóa đá vì căm hận

Chồng mất 4 tháng vẫn đều đặn gửi 10 triệu mỗi tháng, ngày biết được nguồn gốc số tiền, tôi hóa đá vì căm hận

"Gái ế" tuyên bố thà ở vậy còn hơn đi xem mắt, ai ngờ vừa gặp đối tượng đã đòi "chốt đơn" ngay lập tức

"Gái ế" tuyên bố thà ở vậy còn hơn đi xem mắt, ai ngờ vừa gặp đối tượng đã đòi "chốt đơn" ngay lập tức

Người phụ nữ lạ xin vài sợi tóc của con trai tôi để đi xét nghiệm ADN, sự thật hồi sau khiến tôi bật khóc nức nở

Người phụ nữ lạ xin vài sợi tóc của con trai tôi để đi xét nghiệm ADN, sự thật hồi sau khiến tôi bật khóc nức nở

Tôi đã "hóa đá" khi kiểm tra mục chặn Zalo và thấy những dòng tin nhắn đầy ám ảnh từ người cũ của anh.

Tôi đã "hóa đá" khi kiểm tra mục chặn Zalo và thấy những dòng tin nhắn đầy ám ảnh từ người cũ của anh.