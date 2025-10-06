Sau 13 năm giữ thỏi vàng 1kg, người đàn ông sốc nặng khi bán được 1,6 tỷ đồng

Một video tiktok của tiệm vàng Petchmangkorn Phra Phutthabat ở tỉnh Saraburi (Thái Lan) đã đăng một đoạn clip ghi lại cảnh một khách hàng (giấu tên) mang thỏi vàng mà anh ta đã tích lũy trong 13 năm đi bán, thu về khoản lợi nhuận 2 triệu baht (khoảng 1,6 tỷ đồng).

Video 12 giờ 27 phút trước 12 giờ 27 phút trước Thiên Thanh

