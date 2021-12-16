Từ A đến Z cách ngâm chanh đào mật ong trị ho cho cả nhà

Chanh đào là một trong những nguyên liệu tốt cho sức khỏe . Phần vỏ quả chanh đào có chứa nhiều tinh dầu, có tác dụng giảm ho, viêm họng, cảm cúm… Phần thịt quả chứa hàm lượng đáng kể axit citric, giàu vitamin A, B1, B2, đặc biệt là vitamin C có tác dụng giải nhiệt, lợi tiểu, kháng viêm, tiêu độc.

Tháng 8 – 9 Âm lịch hằng năm là thời điểm mà chanh đào chín rộ. Loại quả này có công dụng tốt trong việc ngăn ngừa các bệnh liên quan đến đường hô hấp thường gặp như ho, cảm, viêm họng,...

Chanh đào ngâm mật ong cùng đường phèn đem lại hiệu quả cao trong việc phòng và giảm nhẹ triệu chứng các bệnh đường hô hấp.

1 kg chanh đào

1 lít mật ong loại tốt

0,8kg đường phèn (Bạn nên chọn mua loại đường có viên nhỏ như hạt ngô để không mất công đập, đường nhanh tan).

Hũ thủy tinh sạch, loại tốt dung tích 3 – 4 lít

Nan tre

Dao sắc, thớt sạch (loại thớt dùng để thái rau củ hay trái cây).



Chanh đào ngâm mật ong cùng đường phèn đem lại hiệu quả cao trong việc phòng và giảm nhẹ triệu chứng các bệnh đường hô hấp

1.2. Cách ngâm chanh đào mật ong đường phèn

Loại bỏ cuống và lá chanh đào, rửa sạch, hong khô. Nếu làm gấp, bạn nên dùng khăn sạch lau khô trái chanh.

Rửa sạch, phơi khô nan tre. Có thể dùng chén/đĩa thủy tinh có kích cỡ phù hợp để nén thay cho nan tre.

Rửa sạch, lau khô hũ thủy tinh. Nếu là hũ lần đầu sử dụng, sau khi rửa, bạn nên luộc qua hũ để hạn chế tình trạng nứt vỡ.

Trước khi thái chanh, bạn nên mài dao thật sắc để khi thái chanh không bị chảy nước.

Khâu chuẩn bị đã xong, bạn tiến hành thái chanh theo khoanh tròn, mỏng. Lưu ý là không nên loại bỏ hạt chanh.

Chuẩn bị một cái thố hoặc tô thủy tinh cỡ lớn, cho chanh đã thái vào trộn cùng với đường phèn cho thật đều. Trút hỗn hợp chanh đường phèn đã trộn đều vào hũ thủy tinh, nén lại cho chắc.

Khâu chuẩn bị đã xong, bạn tiến hành thái chanh theo khoanh tròn, mỏng

Đổ mật ong vào, dùng nan tre, chén/đĩa thủy tinh nén chanh xuống ngập dưới mật cho khỏi bị mốc. Đậy kín hũ, bảo quản nơi thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời. Có thể dùng được sau 1 tháng.

Thành phẩm:

Thường xuyên kiểm tra bình ngâm trong thời gian đầu mới ngâm. Sau một vài ngày, nếu thấy sủi bọt trên bề mặt bạn hãy hớt lớp bọt này đi. Và hãy chắc chắn đừng để lớp chanh nổi lên khỏi lớp mật ong vì sẽ dễ gây mốc, nổi váng.

Sau một thời gian dài chanh đào sẽ và mật ong sẽ hòa quyện và ngấm vào nhau. Chanh đào sau khi ngâm ăn như ô mai, vừa tốt cho họng, vừa tăng cường sức khỏe.

2. Mẹo để có cách ngâm chanh đào mật ong đúng chuẩn

Nếu mật sánh đặc như mạch nha thì là mật thật, còn nếu mật có hiện tượng vón đường ở đáy chai thì chứng tỏ đây là mật đã pha đường

Tốt nhất là chọn mua mật ong tại những nơi uy tín. Để kiểm tra mật ong giả hay thật, bạn có thể cho mật ong vào ngăn đông của tủ lạnh. Nếu mật sánh đặc như mạch nha thì là mật thật, còn nếu mật có hiện tượng vón đường ở đáy chai thì chứng tỏ đây là mật đã pha đường.

Hoặc bạn nhỏ mật lên 1 tờ giấy là cách để kiểm tra mật ong xem có nguyên chất và đặt độ đậm đặc hay không. Mật ong tốt sẽ không chảy loang ra mà có xu hướng co lại thành viên có dạng 2/3 hình cầu.

Lựa chọn những quả chanh chín đều, căng bóng, mỏng vỏ. Những quả chanh này thường sẽ có chứa rất nhiều nước. Cắt giảm lượng đường cho phù hợp để dung dịch siro chanh đào mật ong sau khi ngâm không có vị quá ngọt.

Việc ngâm chanh đào trong hũ nhựa có thể làm thôi nhiễm một số chất gây hại cho sức khỏe. Bạn không nên ngâm chanh đào mật ong trong hũ nhựa mà hãy dùng hũ thủy tinh loại tốt.

Chanh đào mật ong là phương thuốc trị ho hiệu quả của người Việt

Kiểm tra hũ chanh thường xuyên trong thời gian đầu sau khi ngâm để tránh chanh nổi lên mặt bị mốc. Nên hớt bọt sạch bọt, đậy kín lại nếu nhận thấy dung dịch trong hũ chanh ngâm sủi bọt.

Khi ngâm mật ong chanh đào, không nên sử dụng hũ nhựa PET hay PETE bởi trong chanh đào có tính acid sẽ phá vỡ các cấu trúc nhựa tạo ra chất BPA gây hại cho sức khỏe.

Nên ngâm chanh đào với một lượng vừa phải, lý do bởi chanh đào ngâm mật ong dùng tốt nhất trong vòng 6 tháng đến 1 năm kể từ khi ngâm.

Tuy rằng theo cách này Chanh đào ngâm mật ong đường phèn có thể dùng sau khi ngâm 1 tháng. Nhưng tốt nhất là bạn nên sử dụng sau khi ngâm được khoảng 3 tháng. Lúc này, chanh, mật và đường phèn đã hòa quyện vào nhau thành một dạng si rô rất thơm vừa tốt cho cổ họng vừa giúp bảo vệ sức khỏe đường hô hấp.

3. 3 sai lầm cơ bản thường mắc phải khi ngâm chanh đào mật ong

+ Ngâm chanh đào mật ong bằng đường phèn

Hầu hết cách ngâm chanh đào mật ong hiện nay của mọi người đều gặp 1 vấn đề là phụ thuộc vào đường phèn (cái chết trắng).

+ Ngâm mật ong chanh đào trong hũ nhựa

Không nên ngâm các loại nước hoa quả trong hũ nhựa bởi axit trong hoa quả như chanh, mơ, mận,… sẽ phản ứng với chất dẻo của nhựa tạo thành chất độc.

Hơn nữa, các sản phẩm chai lọ nhựa hiện được bán trên thị trường đều là nhựa tái chế, rất nguy hiểm.

Chất BPA trong nhựa có thể gây nên các biến chứng về nhiễm sắc thể đối với thai nhi, có thể gây khuyết tật bẩm sinh. Ngoài ra, còn làm rối loạn hormone giới tính như estrogen khiến trẻ bị dậy thì sớm.

+ Không nén hoặc sử dụng vỉ nén nhựa, gỗ công nghiệp

Trong gỗ công nghiệp có chứa formaldehyde hay còn được gọi là Phoóc Môn

Không nên ngâm các loại nước hoa quả trong hũ nhựa bởi axit trong hoa quả như chanh, mơ, mận,… sẽ phản ứng với chất dẻo của nhựa tạo thành chất độc

4. Cách sử dụng chanh đào mật ong

+ Pha loãng siro chanh đào ngâm mật ong đường phèn với nước ấm theo tỷ lệ 1 : 5 và uống từ từ.

+ Cân nhắc việc sử dụng loại sirô này Với những người cần kiêng đường. Hãy tham khảo ý kiến thầy thuốc về cách sử dụng cũng như liều lượng.

+ Hệ tiêu hóa của trẻ dưới 1 tuổi chưa có các men để tiêu hóa các chất trong mật ong. Cùng đó, mật ong có tính thẩm thấu rất cao dễ khiến trẻ bị dị ứng. Do đó, không nên cho bé dưới 1 tuổi dùng xi rô chanh đào mật ong. Nguyên do là

+ Không nên sử dụng loại si rô này với người bị đi ngoài, đầy hơi, trướng bụng.

Chanh có công dụng kích thích tiết dịch nên có thể làm cho tình trạng đau bụng, đi ngoài diễn biến theo hướng trầm trọng hơn.

Có nên dùng đường phèn không?

Dân gian thường cho đường phèn vào hũ chanh đào để làm tăng hiệu quả trị ho của hỗn hợp. Theo Đông y Đường phèn có vị ngọt, tính mát. Có tác dụng chống ho, làm tan đờm dãi (chỉ khái thấu, hóa đàm diên).

Đường phèn còn gọi là “băng đường”, thực chất là đường trắng nấu chảy, đông kết lại cứng như đá.

Nếu dùng đường phèn nhiều bạn hoàn toàn có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn. Trong khi đó, hỗn hợp chanh đào mật ong này cũng không còn phù hợp lắm cho người mắc bệnh tiểu đường có thể sử dụng.

Chỉ dùng chanh đào với mật ong nguyên chất, với vị ngọt tự nhiên từ mật ong thì việc sử dụng sẽ rất có lợi cho sức khỏe và hạn chế nguy cơ bệnh tiểu đường.

Làm sao để bảo quản mật ong ngâm chanh đào lâu nhất?

Sau 1 tuần ngâm, bạn đã có thể sử dụng chanh đào ngâm mật ong. Tuy nhiên, để càng lâu sẽ càng ngon vì khi này vị chanh cũng ngấm dần mật ong bớt chua và có vị ngọt nhẹ. Mật ong cũng ngọt thanh thanh rất dễ dùng.

Khi ngâm chanh đào mật ong bạn sẽ thấy lọ chanh sủi bọt. Đây là lúc hỗn hợp đang lên men nên hiện tượng này rất bình thường. Có thể hớt bọt đi hoặc để tự nhiên sau 1 tháng bọt sẽ tự hết.

Mở nắp lọ nhẹ nhàng hoặc tránh di chuyển mạnh khiến khí ga trong lọ căng và làm bật nắp.

Bạn không cần bảo quản trong tủ lạnh, nhưng nếu đã cho vào trong tủ lạnh rồi thì không nên bỏ ra ngoài mà chỉ bỏ ra khi lấy sử dụng rồi lại đậy nắp kín bỏ vào tủ.

Để càng lâu sẽ càng ngon vì khi này vị chanh cũng ngấm dần mật ong bớt chua và có vị ngọt nhẹ

Đối tượng nào nên dùng chanh đào mật ong ?

Tùy vào mục đích chăm sóc sức khỏe của bản thân mà hầu hết mọi người đều có thể dùng chanh đào mật ong.

Làm đẹp, giảm cân, trị ho, cảm cúm, trị lạnh,…..

Mật ong ngâm chanh đào dùng cho bà bầu, người tiểu đường

Đối với mẹ bầu, trẻ em và người tiểu đường tuyệt đối càng nên tránh dùng chanh đào mật ong ngâm đường phèn.

Lý do là vì đường là tác nhân gây nên rất nhiều bệnh và là mầm mống nuôi dưỡng tế bào ung thư.

5. Các cách sử dụng chanh ngâm mật ong hiệu quả

Cách đơn giản nhất là mỗi sáng sau khi ngủ dậy 1 cốc nước ấm thêm chút mật ong chanh đào để bắt đầu ngày mới thật nhiều năng lượng và khỏe mạnh.

+ Dùng phòng ho:

Dùng hàng ngày, 1 đến 2 lần vào buổi sáng hoặc tối trước khi đi ngủ có lót dạ trước khi uống nước cốt chanh hay ngậm lát chanh chanh, nhất là với trẻ nhỏ.

– Trẻ 1 – 2 tuổi; dùng 0.5, đến 3ml/lần/ ngày; – Trẻ 3 – 5 tuổi: dùng 3 – 5ml/lần,

– Người lớn: 5 – 10ml/ lần, có thể ngậm phần cái chanh ngâm

Tùy vào độ tuổi, cơ địa và khẩu vị, sở thích từng người mà điều chỉnh phù hợp.

Chú ý: Không sử dụng mật ong cho trẻ dưới 1 tuổi.

Cách đơn giản nhất là mỗi sáng sau khi ngủ dậy 1 cốc nước ấm thêm chút mật ong chanh đào để bắt đầu ngày mới thật nhiều năng lượng và khỏe mạnh

+ Dùng mật ong chanh chữa ho

Nên ăn lót dạ trước khi uống nước cốt chanh hay ngậm chanh, nhất là với trẻ nhỏ.

Dùng tăng liều lượng và số lần khi bị bắt đầu đau họng, khi bị ho.

Uống nhâm nhi qua cổ họng nhiều lần, không súc miệng hoặc ăn đồ ăn khác sau khi uống.

Liều lượng:

– Trẻ 0 – 2 tuổi: dùng 2 đến 5ml x 2lần/ ngày;- Trẻ 3 – 5 tuổi: dùng 5 – 10mlx2lần / ngày:

– Người lớn: 5 – 10ml/ 2-3 lần/ ngày, dùng ngậm (ngậm cả lát chanh)

Lưu ý: Có thể dùng cho người bị tiểu đường với nồng độ chua nhiều hơn.

+ Dùng như nước uống giải khát

Uống 1 cốc nước pha chanh với mật ong ngâm sẵn thêm chút đá là cách hiệu quả để giúp giải tỏa cơn khát mùa hè và cung cấp năng lượng cần thiết.

Cho nước cốt chanh và chanh vào và pha loãng với nước lọc uống như nước giải khát, thêm đường theo độ ngọt tùy thích. Có thể uống ẤM hay uống lạnh với chút đá rất ngon.

+ Dùng chanh mật ong uống giảm cân

Để đẹp da và hỗ trợ giảm cân, bạn có thể uống chanh đào với nước ấm buổi sáng ngay sau khi ngủ dậy.

Dùng mật ong chanh đào làm đẹp, sáng da

Rửa sạch mặt. Thoa đều 1 thìa cafe mật ong chanh đào đã ngâm được ngoài 2 tuần lên mặt. Đây là cách để làm sạch da, dưỡng da và trị mụn hiệu quả.

Ngoài ra, bạn có thể đắp mặt nạ 10-15 phút giúp da mịn màng, sáng hơn.

Mặc dù vậy, chỉ nên áp dụng 1-2 lần/ tuần thôi vì trong chanh có tính axit. Nếu bạn không bảo vệ da cẩn thận khỏi ánh nắng mặt trời thì da có thể mòn và bắt nắng.

+ Dùng làm Bài thuốc long đờm bằng mật ong chanh đào

Vào buổi sáng sớm mới ngủ dậy, bụng đói, đang ho nên dùng bài thuốc long đờm này, áp dụng đối với trẻ 1 tuổi trở lên và người lớn.

Dùng mật ong chanh chữa ho

– Hâm nóng từ 10 – 30 ml chanh đào mật ong (cả nước cốt chanh và cái chanh). Ăn chanh đào, ăn cái chanh và uống nước cốt chanh qua cổ họng nhiều lần, nằm nghiêng người hoặc úp sấp lưng đối với trẻ nhỏ để ho và nhờ 1 người khác khum lòng bàn tay vỗ mạnh vào sau lưng khu vực 2 lá phổi để long đờm, thực hiện vỗ từ 3 – 5 lần.

Lưu ý:

Tùy trẻ con hay người lớn ho mà tăng giảm lượng chanh đào

Tiến hành từ 3 – 5 ngày, nhất là khi ho nhiều và có đờm sẽ giảm dần và hết.

Tuy rằng chanh đào ngâm mật ong rất tốt nhưng không nên lạm dụng vì có thể gây ra các tác dụng phụ không mong muốn. Với những thông tin đã chia sẻ trong bài viết trên đây, hy vọng sẽ giúp bạn biết cách ngâm chanh đào mật ong đúng điệu để trị ho và các bệnh đường hô hấp cho cả nhà.