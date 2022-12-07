Nước chanh đào ngâm mật ong: Thức uống mang đến những lợi ích sức khỏe tuyệt vời vào mùa đông

Chọn thực phẩm 07/12/2022 15:12

Dân gian thường dùng chanh đào, tắc chưng hoặc ngâm với đường phèn, mật ong để trị ho, cảm cúm như một bài thuốc truyền miệng hiệu quả.

 

I. Lợi ích của chanh đào ngâm mật ong

Chanh đào vốn là loại quả mang lại nhiều lợi ích "vàng" cho sức khoẻ con người, đặc biệt tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể khi tiết trời vào độ lạnh. Chanh đào thường có vào mùa tháng 8-9 âm lịch nên nhiều gia đình thường có thói quen tìm mua chanh đào để sử dụng hàng ngày. Ngoài những cách sử dụng như vắt lấy nước cốt chanh tươi, nấu ăn thì chanh đào ngâm mật ong cũng được nhiều người áp dụng để có thức uống bổ dưỡng, ấm bụng khi thời tiết giao mùa.

Nước chanh đào ngâm mật ong: Thức uống mang đến những lợi ích sức khỏe tuyệt vời vào mùa đông - Ảnh 1
Khi kết hợp chanh đào với mật  có nhiều công dụng như một loại thuốc nhưng rất an toàn

1. Giữ ấm cơ thể

Đặc biệt, nước chanh đào ngâm mật ong rất dễ uống và dễ làm. Bất kỳ độ tuổi nào từ người già đến trẻ nhỏ trên 1 tuổi đều có thể uống được. Với những gia đình có con nhỏ, mùa thu đông thời tiết thay đổi, trẻ thường bị ho rát họng, một cốc nước chanh đào ngâm mật ong mỗi ngày sẽ giúp cải thiện sức khoẻ, giữ ấm cơ thể trong mùa này.

2. Kháng viêm, tiêu độc

Theo Đông y, chanh đào có vị chua, tính mát, vào ba kinh tì, vị và can, có tác dụng thanh nhiệt, trừ ho, viêm họng, lợi tiểu tiện, kháng viêm, tiêu độc.

Nước chanh đào ngâm mật ong: Thức uống mang đến những lợi ích sức khỏe tuyệt vời vào mùa đông - Ảnh 2
Chanh đào mật  chứa các chất kháng khuẩn, tinh dầu giúp dịu cổ họng, hạn chế ho khan, ngăn ngừa được sự xâm nhập của vi sinh vật gây hại tấn công cơ thể.

Các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra, chanh đào kết hợp với mật ong mang lại hàm lượng vitamin C cùng acid ascorbic cao, cùng hàm lượng vitamin B1, B2, A, B3, B6, B9. Bên cạnh đó, lượng khoáng cũng đáng kể từ sự kết hợp của chanh và mật ong như photpho, magie, sắt, kẽm... Quan trọng là chứa các chất kháng khuẩn, tinh dầu giúp dịu cổ họng, hạn chế ho khan, ngăn ngừa được sự xâm nhập của vi sinh vật gây hại tấn công cơ thể.

3. Tăng khả năng miễn dịch

Một trong những lợi ích nổi bật của nước chanh mật ong là tăng cường khả năng miễn dịch tự nhiên của cơ thể, chống chọi các tác nhân gây hại do vi khuẩn, virus hay yếu tố thời tiết gây ra.

Thức uống này cũng chứa hoạt chất chống oxy hóa, dùng đều đặn mỗi ngày có thể hạn chế nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp (cảm lạnh, cúm...).

Nước chanh đào ngâm mật ong: Thức uống mang đến những lợi ích sức khỏe tuyệt vời vào mùa đông - Ảnh 3
Một trong những lợi ích nổi bật của nước chanh mật ong là tăng cường khả năng miễn dịch tự nhiên của cơ thể

II. Cách ngâm chanh đào mật ong

Chọn quả chanh hơi già, vỏ chanh bóng, ruột hồng, còn tươi, chín vàng và mỏng vỏ. Rửa chanh thật sạch với nước, sau đó ngâm chanh với một chút nước sôi để nguội pha với muối trong 30 phút. Vớt chanh ra và lau khô chúng bằng một chiếc khăn sạch và thái chanh theo khoanh tròn, mỏng. Xếp chanh vào bình đựng.

Lưu ý: Chọn chanh già quả và chanh phải tươi để giữ được tinh dầu tốt nhất, không dùng chanh héo và hạn chế bỏ tủ lạnh.

Nước chanh đào ngâm mật ong: Thức uống mang đến những lợi ích sức khỏe tuyệt vời vào mùa đông - Ảnh 4
Chọn quả chanh hơi già, vỏ chanh bóng, ruột hồng, còn tươi, chín vàng và mỏng vỏ

III. Lưu ý khi sử dụng nước chanh đào mật

Chanh đào ngâm mật ong tốt cho sức khỏe, song lương y Nghĩa lưu ý bài thuốc này chỉ hiệu quả đối với các trường hợp mới chớm bệnh như đau họng, ho do nhiễm khuẩn hay dị ứng thời tiết. Không dùng chanh đào cho bệnh nhân ho kèm theo sốt.

1. Không dùng hủ nhựa để ngâm

Mọi người cần lưu ý đó là chất BPA trong nhựa có thể gây biến dị nhiễm sắc thể với thai nhi, gây khuyết tật bẩm sinh, rối loạn hormone, dễ khiến trẻ dậy thì sớm. Hộp nhựa bán tràn lan trên thị trường, không nguồn gốc, nếu là nhựa tái chế gây độc hại trực tiếp đến sức khỏe. Hũ nhựa chất liệu polyethylene terephthalate (PET hay PETE) nhìn chung an toàn nhưng chỉ để chứa đồ khô, không gây phản ứng hóa học. Tốt nhất là ngâm chanh đào trong hũ thủy tinh.

Nước chanh đào ngâm mật ong: Thức uống mang đến những lợi ích sức khỏe tuyệt vời vào mùa đông - Ảnh 5
Hãy ngâm chanh đào trong hũ thủy tinh để đảm bảo sức khỏe.

2. Không sử dụng chanh đào ngâm quá lâu

Không nên ngâm quá lâu sẽ làm mất đi các chất dinh dưỡng trong mật ong và chanh đào. Chanh đào có thể sử dụng sau ngâm một tuần, song phải mất ít nhất một tháng mới lên men hoàn toàn và hết sủi bọt. Mật ong ngâm chanh đào chỉ để tối đa trong một năm.

Bảo quản hũ chanh đào mật ong ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Lầm to khi tưởng rằng có thể dựa qua màu sắc chọn lựa ra được trái cây ngon, nhất là đối với 5 loại quả này!

Lầm to khi tưởng rằng có thể dựa qua màu sắc chọn lựa ra được trái cây ngon, nhất là đối với 5 loại quả này!

Khi lựa chọn hoa quả, đừng chỉ nên dựa vào màu sắc của chúng mà hãy tập trung vào cả hình dáng, kích thước cũng như xem những quả đấy có chi tiết đặc biệt gì để nhận biết là trái cây ngon không bạn nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   chanh đào mật ong lợi ích của chanh đào mật ong công dụng của chanh đào mật ong

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 28 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 58 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 1 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 2 giờ 58 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no