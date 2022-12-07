Nước chanh đào ngâm mật ong: Thức uống mang đến những lợi ích sức khỏe tuyệt vời vào mùa đông

Chanh đào vốn là loại quả mang lại nhiều lợi ích "vàng" cho sức khoẻ con người, đặc biệt tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể khi tiết trời vào độ lạnh. Chanh đào thường có vào mùa tháng 8-9 âm lịch nên nhiều gia đình thường có thói quen tìm mua chanh đào để sử dụng hàng ngày. Ngoài những cách sử dụng như vắt lấy nước cốt chanh tươi, nấu ăn thì chanh đào ngâm mật ong cũng được nhiều người áp dụng để có thức uống bổ dưỡng, ấm bụng khi thời tiết giao mùa.

Đặc biệt, nước chanh đào ngâm mật ong rất dễ uống và dễ làm. Bất kỳ độ tuổi nào từ người già đến trẻ nhỏ trên 1 tuổi đều có thể uống được. Với những gia đình có con nhỏ, mùa thu đông thời tiết thay đổi, trẻ thường bị ho rát họng, một cốc nước chanh đào ngâm mật ong mỗi ngày sẽ giúp cải thiện sức khoẻ, giữ ấm cơ thể trong mùa này.

2. Kháng viêm, tiêu độc

Theo Đông y, chanh đào có vị chua, tính mát, vào ba kinh tì, vị và can, có tác dụng thanh nhiệt, trừ ho, viêm họng, lợi tiểu tiện, kháng viêm, tiêu độc.

Chanh đào mật chứa các chất kháng khuẩn, tinh dầu giúp dịu cổ họng, hạn chế ho khan, ngăn ngừa được sự xâm nhập của vi sinh vật gây hại tấn công cơ thể.

Các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra, chanh đào kết hợp với mật ong mang lại hàm lượng vitamin C cùng acid ascorbic cao, cùng hàm lượng vitamin B1, B2, A, B3, B6, B9. Bên cạnh đó, lượng khoáng cũng đáng kể từ sự kết hợp của chanh và mật ong như photpho, magie, sắt, kẽm... Quan trọng là chứa các chất kháng khuẩn, tinh dầu giúp dịu cổ họng, hạn chế ho khan, ngăn ngừa được sự xâm nhập của vi sinh vật gây hại tấn công cơ thể.

3. Tăng khả năng miễn dịch

Một trong những lợi ích nổi bật của nước chanh mật ong là tăng cường khả năng miễn dịch tự nhiên của cơ thể, chống chọi các tác nhân gây hại do vi khuẩn, virus hay yếu tố thời tiết gây ra.

Thức uống này cũng chứa hoạt chất chống oxy hóa, dùng đều đặn mỗi ngày có thể hạn chế nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp (cảm lạnh, cúm...).

Một trong những lợi ích nổi bật của nước chanh mật ong là tăng cường khả năng miễn dịch tự nhiên của cơ thể

II. Cách ngâm chanh đào mật ong

Chọn quả chanh hơi già, vỏ chanh bóng, ruột hồng, còn tươi, chín vàng và mỏng vỏ. Rửa chanh thật sạch với nước, sau đó ngâm chanh với một chút nước sôi để nguội pha với muối trong 30 phút. Vớt chanh ra và lau khô chúng bằng một chiếc khăn sạch và thái chanh theo khoanh tròn, mỏng. Xếp chanh vào bình đựng.

Lưu ý: Chọn chanh già quả và chanh phải tươi để giữ được tinh dầu tốt nhất, không dùng chanh héo và hạn chế bỏ tủ lạnh.

Chọn quả chanh hơi già, vỏ chanh bóng, ruột hồng, còn tươi, chín vàng và mỏng vỏ

III. Lưu ý khi sử dụng nước chanh đào mật

Chanh đào ngâm mật ong tốt cho sức khỏe, song lương y Nghĩa lưu ý bài thuốc này chỉ hiệu quả đối với các trường hợp mới chớm bệnh như đau họng, ho do nhiễm khuẩn hay dị ứng thời tiết. Không dùng chanh đào cho bệnh nhân ho kèm theo sốt.

1. Không dùng hủ nhựa để ngâm

Mọi người cần lưu ý đó là chất BPA trong nhựa có thể gây biến dị nhiễm sắc thể với thai nhi, gây khuyết tật bẩm sinh, rối loạn hormone, dễ khiến trẻ dậy thì sớm. Hộp nhựa bán tràn lan trên thị trường, không nguồn gốc, nếu là nhựa tái chế gây độc hại trực tiếp đến sức khỏe. Hũ nhựa chất liệu polyethylene terephthalate (PET hay PETE) nhìn chung an toàn nhưng chỉ để chứa đồ khô, không gây phản ứng hóa học. Tốt nhất là ngâm chanh đào trong hũ thủy tinh.



Hãy ngâm chanh đào trong hũ thủy tinh để đảm bảo sức khỏe.

2. Không sử dụng chanh đào ngâm quá lâu

Không nên ngâm quá lâu sẽ làm mất đi các chất dinh dưỡng trong mật ong và chanh đào. Chanh đào có thể sử dụng sau ngâm một tuần, song phải mất ít nhất một tháng mới lên men hoàn toàn và hết sủi bọt. Mật ong ngâm chanh đào chỉ để tối đa trong một năm.

Bảo quản hũ chanh đào mật ong ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.