Chị em nội trợ đi chợ gặp 4 loại cá này nên mua ngay, đảm bảo đánh bắt tự nhiên, thịt tươi ngon lại nhiều chất bổ

Chọn thực phẩm 02/12/2022 13:44

Những loại cá này rất bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe. Bạn nên bổ sung cho bữa ăn gia đình.

Cá là thực phẩm giàu protein, chứa ít calo, ít cholesterol hơn thịt đỏ, có thể giúp đào thải lượng cholesterol xấu trong cơ thể.

Cá có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau và cũng có rất nhiều loại cá khác nhau để bạn lựa chọn. Dưới đấy là gợi ý về 4 loại cá tự nhiên, tốt cho sức khỏe mà bạn có thể tham khảo.

Cá hố

Cá hố sống ở vùng biển sâu, giàu protein và axit béo không bão hòa. Loại cá này thường được đánh bắt ngoài môi trường tự nhiên. Cá hố so với cá hồi, cá ngừ thường rẻ hơn rất nhiều nên không mấy ai nghĩ đến việc nhân giống và nuôi chúng.

Ở một vài nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, cá hố là món ăn khá phổ biến. Loại cá này chứa ít chất béo, giàu axit béo omega-3, là lựa chọn tốt cho sức khỏe.

Chị em nội trợ đi chợ gặp 4 loại cá này nên mua ngay, đảm bảo đánh bắt tự nhiên, thịt tươi ngon lại nhiều chất bổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cá mòi

Cá mòi có thân màu trắng bạc, nhiều thịt, xương nhỏ nhưng nhiều xương dăm nên không phải ai cũng thích. Cá mòi thường di cư sống ở cả sống và biển. Chúng có hàm lượng dinh dưỡng cao, chứa nhiều vitamin, khoáng chất có lợi cho sức khỏe như sắt, kẽm, canxi... Đặc biệt, hàm lượng canxi trong cá mòi còn cao hơn cả sữa. 85 gram cá mòi có thể cung cấp 325mg canxi (85 gram sữa chỉ chứa 276mg canxi). Loại cá này còn giàu vitamin D và DHA tốt cho phụ nữ mang thai. Cá mòi chứa chứa nhiều protein, giúp nâng cao sức khỏe, tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể.

Đây là một loại cá tương đối an toàn, lành mạnh, được đánh bắt từ môi trường tự nhiên.

Chị em nội trợ đi chợ gặp 4 loại cá này nên mua ngay, đảm bảo đánh bắt tự nhiên, thịt tươi ngon lại nhiều chất bổ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cá đối

Cá đối thường sống ở vùng nước mặn miền duyên hải và nước lợ ở các vùng cửa sông lớn. Theo y học cổ truyền, cá đối có tác dụng ích khí, cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ điều trị bệnh viêm đại tràng mạn tính. Đây được coi là món ăn bổ dưỡng, giúp bồi bổ sức khỏe cho người lớn tuổi, người ốm yếu, người mới khỏi bệnh.

Cá đối sinh sôi khá nhiều và vòng đời ngắn nên chúng ít nhiễm độc tố từ môi trường. So với nhiều loại cá khác, cá đối cũng có giá thành "mềm" hơn.

Chị em nội trợ đi chợ gặp 4 loại cá này nên mua ngay, đảm bảo đánh bắt tự nhiên, thịt tươi ngon lại nhiều chất bổ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cá cơm

Cá cơm là loài cá nhỏ sống ở vùng nước mặn. Tại Việt Nam, chúng xuất hiện trải dài ở hầu hết các vùng biển từ Bắc vào Nam.

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, cá cơm có hàm lượng axit béo omega-3, protein, vitamin, khoáng chất dồi dào. Loại cá này còn giàu chất béo, cholesterol tốt cho tim mạch.

Vào tháng 7/2019, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã xếp cá cơm và danh sách các loại cá tốt nhất.

Loại cá này có vòng đời ngắn nên khả năng tích tụ độc tố trong cơ thể thấp hơn so với nhiều loại cá khác.

Chị em nội trợ đi chợ gặp 4 loại cá này nên mua ngay, đảm bảo đánh bắt tự nhiên, thịt tươi ngon lại nhiều chất bổ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

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