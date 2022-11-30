5 loại rau củ màu trắng cực tốt cho sức khỏe của bạn, chớ dại bỏ qua vì dễ tìm mà giá còn rẻ bất ngờ

Chọn thực phẩm 30/11/2022 10:17

Những loại thực phẩm màu trắng dưới đây rất tốt cho tim mạch, huyết áp và chống lại quá trình lão hóa.

Củ cải trắng

Bạn sẽ rất bất ngờ khi biết loại thực phẩm chúng ta thường hay bỏ qua trong bữa ăn hàng ngày lại chứa nhiều dinh dưỡng tốt đến như vậy. Điển hình là củ cải rất giàu canxi, phốt pho, kali, natri và mangan. Thêm nữa, củ cải còn chứa nhiều chất xơ và ít calories nên sẽ không gây tăng cân dù bạn có lỡ ăn quá nhiều.

5 loại rau củ màu trắng cực tốt cho sức khỏe của bạn, chớ dại bỏ qua vì dễ tìm mà giá còn rẻ bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Súp lơ trắng

Loại thực phẩm này vốn được trồng quanh năm nên cũng không khó để bạn bổ sung trong chế độ ăn hàng ngày. Súp lơ được biết đến là loại thực phẩm chứa các hợp chất lưu huỳnh giúp ngăn ngừa nguy cơ gây ung thư, tăng cường mô xương, đồng thời còn giúp duy trì các mạch máu khoẻ mạnh.

5 loại rau củ màu trắng cực tốt cho sức khỏe của bạn, chớ dại bỏ qua vì dễ tìm mà giá còn rẻ bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tỏi

Trong tỏi có chứa nhiều các chất chống oxy hoá nên giúp phòng ngừa bệnh cảm lạnh và cảm cúm thông thường. Ngoài ra, tỏi còn chứa một hàm lượng hợp chất lưu huỳnh allicin tương đối cao nên giúp cải thiện hệ thống miễn dịch làm việc tốt hơn. Không những thế, loại thực phẩm màu trắng này còn giúp cân bằng huyết áp về mức ổn định, ngăn ngừa nguy cơ mất trí nhớ, hỗ trợ sự phát triển của xương và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

5 loại rau củ màu trắng cực tốt cho sức khỏe của bạn, chớ dại bỏ qua vì dễ tìm mà giá còn rẻ bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hành tây

Trong hành tây có chứa nhiều hoá chất chống viêm (quercetin) nên giúp ngăn ngừa nguy cơ ung thư cao, đồng thời còn cải thiện tình trạng viêm khớp, nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và thúc đẩy cơ thể bạn có một hệ thống miễn dịch tốt hơn. Do đó, bạn nên đưa loại thực phẩm này vào trong bữa cơm hàng ngày như kết hợp cùng món salad hay xào cùng thịt bò để thu được lợi ích sức khoẻ tối đa.

5 loại rau củ màu trắng cực tốt cho sức khỏe của bạn, chớ dại bỏ qua vì dễ tìm mà giá còn rẻ bất ngờ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nấm trắng

Nấm trắng không chứa nhiều calories và chất béo nên sẽ hỗ trợ tốt việc giảm cholesterol dư thừa trong cơ thể bạn. Ngoài ra, nấm trắng còn chứa selen, kali, vitamin D và riboflavin nên còn giúp cải thiện sức khoẻ xương, tăng cường hệ miễn dịch và giúp bạn giảm cân lành mạnh. Đồng thời, nấm cũng là loại thực phẩm giúp chống lại quá trình lão hóa cho chị em phụ nữ rất tốt. Vì vậy, phụ nữ càng ăn nhiều nấm trắng càng trẻ lâu, khỏe mạnh giữ gìn được vóc dáng thon thả vạn người mê.

5 loại rau củ màu trắng cực tốt cho sức khỏe của bạn, chớ dại bỏ qua vì dễ tìm mà giá còn rẻ bất ngờ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

Từ khóa:   sức khỏe siêu thực phẩm rau củ

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