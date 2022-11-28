Phụ nữ dùng quả này liên tục 7 ngày, cơn đau bụng kinh "khó nhằn" liền biến mất

Sống khỏe 28/11/2022 10:33

Phụ nữ dùng quả lý chua đen ngâm nước uống vào buổi tối, sau 7 ngày cơn đau sẽ biến mất, bổ khí huyết, kỳ kinh nguyệt nhẹ nhàng.

Quả lý chua đen tuy nhỏ nhưng có thể nói là "nhỏ mà có võ", giá trị dinh dưỡng của nó không thể xem thường.

Phụ nữ dùng quả này liên tục 7 ngày, cơn đau bụng kinh 'khó nhằn' liền biến mất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tìm hiểu, quả lý chua đen tươi rất giàu vitamin C, phốt pho, magiê, kali, anthocyanin và các chất khác rất có lợi cho cơ thể con người.

Phụ nữ dùng quả này liên tục 7 ngày, cơn đau bụng kinh 'khó nhằn' liền biến mất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong các báo cáo dinh dưỡng, quả lý chua đen được chỉ rõ có tác dụng bổ huyết dưỡng khí, bổ tỳ ích khí, bổ thận ích gan, phụ nữ ăn nhiều quả lý chua đen có thể giảm chứng lạnh tay chân, đau thắt lưng, thiếu máu và các hiện tượng khác, giúp kỳ kinh nguyệt nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Phụ nữ dùng quả này liên tục 7 ngày, cơn đau bụng kinh 'khó nhằn' liền biến mất - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ăn một nắm lý chua nhỏ mỗi ngày trong bảy ngày liên tiếp, các triệu chứng liên quan có thể được cải thiện và làn da có thể được phục hồi một cách hiệu quả.

Phụ nữ dùng quả này liên tục 7 ngày, cơn đau bụng kinh 'khó nhằn' liền biến mất - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Sự lão hóa của con người chủ yếu liên quan đến tổn thương peroxy hóa do các gốc tự do gây ra.

Mặc dù cơ thể con người có thể loại bỏ các gốc tự do quá mức thông qua cơ chế riêng của mình, nhưng khi tuổi tác tăng lên, khả năng loại bỏ các gốc tự do sẽ dần suy giảm.

 

Phụ nữ dùng quả này liên tục 7 ngày, cơn đau bụng kinh 'khó nhằn' liền biến mất - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

Lúc này, cách duy nhất để lấy chất chống oxy hóa từ thực phẩm, quả lý chua đen là một trong những quả có chứa các chất chống oxy rất tốt.

 

Cụ thể, ăn nhiều quả lý chua đen, bạn có thể hấp thụ anthocyanin, quercetin, flavonoid, catechin và polysacarit nho đen và các chất khác, những thành phần này có chức năng chống oxy hóa tốt, có thể phát huy tác dụng trì hoãn lão hóa.

 

Nước ép quả lý chua còn giúp ức chế hình thành sỏi thận qua việc tăng tính kiềm, loại bỏ axit citric và axit oxalic dư thừa ra khỏi cơ thể (đây là nguyên nhân gây ra hiện tượng sỏi thận). Việc ăn quả lý chua đen sẽ giúp giảm lượng cholesterol xấu vì trong quả lý chua có chứa nhiều chất hữu cơ anthocyanin, một chất mà các nhà nghiên cứu khuyên dùng cho các bệnh nhân điều trị bệnh tim mạch.

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